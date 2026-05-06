أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم من حيث القيمة السوقية، عن انضمام بنك "إتش إس بي سي"، أحد أبرز المؤسسات المصرفية والخدمات المالية على مستوى العالم، كعضو تقاص عام في السوق، وذلك في خطوة تعزز مكانته وتعزز إمكانية وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من نشاط السوق، ويسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استدامة نموه ويعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين.

ويُعد بنك "إتش إس بي سي" أول بنك دولي ينضم كعضو تقاص عام، في خطوة نوعية تعزز انفتاح السوق على المؤسسات المالية العالمية، حيث سيتولى دعم عمليات المقاصة والتسوية لما بعد التداول عبر البنية التحتية المتقدمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في خفض مخاطر التسوية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات السيولة في السوق. كما تعكس هذه المبادرة ثقة المؤسسات العالمية بمتانة وعمق الأسواق المالية في دولة الإمارات، وترسخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.

وبعد استكمال الموافقات التنظيمية، أصبح بإمكان المستثمرين الارتباط مباشرة بخدمات المقاصة التي يقدمها بنك "إتش إس بي سي" عبر منصة شركة أبوظبي للمقاصة، بما يُمكنهم من الاستفادة من منظومة متقدمة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم في مجال المقاصة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز كفاءة السوق من خلال خفض المخاطر، وترسيخ الانضباط في عمليات التسوية، وتوفير إطار تشغيلي مرن وقابل للتوسع يواكب النمو المتسارع في عدد المستثمرين وحجم التداولات.

كما يجسد انضمام بنك "إتش إس بي سي" قوة شبكته العالمية وقدرته على ربط الأسواق الدولية، ويعزّز في الوقت ذاته مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كشريك عالمي رائد وبوابة استثمارية رئيسية إلى اقتصاد الإمارة، الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والنمو المستدام، والمدعوم برؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: " "تعكس شراكتنا مع مؤسسة مالية عالمية رائدة مثل بنك "إتش إس بي سي" تسارع جهودنا في تعزيز بنية تحتية متطورة وعالمية المستوى لمنظومة ما بعد التداول، بما يعزز قدرتنا على توفير فرص نوعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما نواصل توسيع الوصول إلى السوق من خلال ضم أعضاء تقاص عام جدد، بغرض تنشيط حركة التداول، والارتقاء بكفاءة وأمن العمليات إلى مستويات متقدمة. كما يتيح لنا هذا التعاون تعزيز الربط المباشر بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم دورنا في تحقيق رؤية أبوظبي طويلة الأمد نحو لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذو قيمة مضافة"

ومن قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في دولة الإمارات: "يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، ويدعم الربط بين الفرص الاستثمارية الإقليمية وتدفقات الاستثمارات رؤوس الأموال العالمية. وبصفتنا أول عضو تقاص عام دولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل أداء دور رئيسي في تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى السوق، والمساهمة في تطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة لمنظومة ما بعد التداول، بما يواكب تطلعات السوق ونموه المستدام".

وقد رسخ بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في دولة الإمارات، على مدى أكثر من 25 عامًا، مكانته كمًقدم رائد لخدمات المقاصة والتسوية، معتمداً بذلك على سجل حافل من الثقة والابتكار والتميز في خدمة العملاء. وكان من أوائل المؤسسات التي قدمت هذه الخدمات للمستثمرين الأجانب من المؤسسات، وذلك في خطوة ساهمت في تعزيز انفتاح السوق على الاستثمارات الدولية. ويأتي انضمامه اليوم كعضو تقاص عام ليعزز هذا الدور الريادي، ويؤكد مساهمته في دعم تطور وتكامل المنظومة المالية في دولة الإمارات، بما يواكب طموحاتها نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.

ويعكس التوسع الدولي المتسارع للسوق بوضوح في تنامي ثقة المستثمرين العالميين. فقد ارتفعت تداولات المؤسسات بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتستحوذ على 78% من إجمالي قيمة التداول في السوق. كما شكّلت تداولات المستثمرين الأجانب خلال الفترة نفسها ما نسبته 47.5% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعزز مكانته كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال الدولية.

ودعماً لهذا النمو، توفر منصة شركة أبوظبي للمقاصة منظومة متقدمة ومتكاملة لخدمات المقاصة وإدارة المخاطر، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ الثقة العالمية في السوق، حيث يؤكد حجم عملياتها الدور الحيوي الذي تقوم في الحفاظ على سلامة السوق، إذ نفذت مقاصة بحوالي 400 مليار درهم خلال عام 2025، في دلالة واضحة على حجم دورها وأهميتها المتزايدة.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وله حضور في تسع دول في المنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك إتش إس بي سي حصة 31% في بنك الأول السعودي (SAB)، وحصة 51% في بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول إتش إس بي سي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 83 مليار دولار أمريكي وذلك في 31 ديسمبر 2025

www.hsbc.ae

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

أحـمـد عـثـمـان

ahmad.othman@hsbc.com

-انتهى-

#بياناتشركات