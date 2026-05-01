أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : عززت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع الأسواق المالية نمواً على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مكانتها كمركز إقليمي رائد لصناديق الاستثمار المتداولة من حيث السيولة، من خلال تنظيم أول فترة طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول مقره الولايات المتحدة. وتلت فترة الطرح إدراج صندوق كرين شيرز واحد للدخل البديل (كوين). ويؤكد هذا الإنجاز التزام السوق المستمر بالابتكار في توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية العالمية وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إلى الأسواق.

وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 15 إلى 21 أبريل، إقبالاً من مستثمرين ينتمون إلى أكثر من 46 جنسية عبر بوابة المستثمرين الالكترونية في موقع السوق، ما يعكس طلباً دولياً قوياً ومتنوّعاً. ويمثل هذا الإدراج محطة بارزة كونه أول صندوق استثماري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم إدراجه بشكل مزدوج من الولايات المتحدة، والرابع من بورصة نيويورك ينضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة في السوق إلى نحو 27 مليار درهم.

يعتمد الصندوق على استراتيجية قائمة على الخيارات لتوليد الدخل، ويتتبّع مؤشر Wahed Shariah Alternative Income Index. واعتباراً من مارس 2026، بلغ عدد مكونات المؤشر 306، بما في ذلك شركات مثل "أمازون" وشركة "لولوليمون" المتخصصة في الملابس الرياضية.

وقد تم تطوير الصندوق من قبل كرين شيرز وواحد للاستثمار، وبإدراج "كوين" يرتفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 23 صندوقاً، ما يعزز الثقة في البنية التحتية للسوق ومتانة أدائه. كما يُعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في السوق منذ بدء التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد إدراج صندوق كرين شيرز للذكاء الاصطناعي "أجيكس" بما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على زخمه وثقة المستثمرين.

ويواصل قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 155 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 228% على أساس سنوي. ويتماشى ذلك مع الأداء العام للسوق، الذي اقتربت فيه قيمة التداول الإجمالية من 90 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5%.

وارتفعت مساهمة المستثمرين المؤسساتيين إلى 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 47.5%، مع تجاوز قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22%، ما يعكس قوة الحضور والاستثمار الدولي في السوق.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

