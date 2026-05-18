أعلنت شركة سُهولة شركة التمويل الاستهلاكي و المنصة الرائدة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر،عن افتتاح فرعها الجديد داخل سيتي ستارز يوم 15 مايو 2026، ، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء عبر مواقع حيوية ومراكز تجارية رئيسية في مصر.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي، من خلال إتاحة حلول دفع مرنة وسريعة تُمكّن العملاء من الشراء والتقسيط بسهولة سواء كانوا من المتعاملين مع البنوك أو غير المتعاملين، عبر منصات رقمية متطورة ونظام موافقات فوري.

وتعتمد سهولة على شبكة تجار واسعة تغطي مختلف القطاعات داخل السوق المصري، إلى جانب تطوير حلولها الرقمية لتقديم تجربة تمويل أكثر سلاسة وشفافية، بما يدعم قدرة العملاء الشرائية ويعزز الوصول إلى خدمات مالية موثوقة وسهلة الاستخدام.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح الفرع الجديد احتفالية خاصة تتضمن عروضًا حصرية بالتعاون مع عدد من التجار والشركاء من مختلف القطاعات والفئات، بما يغطي احتياجات العملاء المتنوعة، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتقديم هدايا مميزة للعملاء احتفالًا بهذه المناسبة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز تجربة العملاء داخل نقاط الخدمة المباشرة.

وفي هذا السياق، قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة:

“يمثل افتتاح فرع سيتي ستارز خطوة محورية في استراتيجية التوسع الخاصة بالشركة داخل السوق المصري. ونهدف من خلال هذا التواجد إلى تعزيز قربنا من العملاء في أكثر المواقع الحيوية ازدحامًا ونشاطًا. ونعمل باستمرار على تطوير حلول مالية مرنة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجاتهم اليومية، كما نركز على توسيع تجربة المستخدم بما يواكب تطورات قطاع التكنولوجيا المالية.”

وأضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سهولة:

“يمثل هذا الفرع إضافة مهمة لوجودنا في السوق المصري ويعكس استمرار خطتنا التوسعية. ونحرص على تعزيز شراكاتنا مع التجار لتقديم عروض أكثر تنوعًا وقيمة للعملاء خلال فترة الافتتاح، بما يغطي مختلف احتياجاتهم. كما نعمل على تحسين تجربة العملاء داخل الفرع من خلال دمج الحلول الرقمية مع الخدمة المباشرة، ونستهدف تعزيز انتشار خدماتنا بما يدعم خطط النمو ويعزز مكانتنا في سوق التكنولوجيا المالية.”

الجدير بالذكر أن شركة سُهولة هي شركة للتمويل الاستهلاكي تأسست في عام 2019 وهي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، برأس مال يصل إلى 400 مليون جنيه، وتمتلك قاعدة عملاء تتجاوز 370 ألف عميل نشط. تتمثل مهمة سُهولة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومدعومة بأحدث الخدمات المالية والتكنولوجيا الحديثة للمجتمع المصري، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين المعيشة.

منذ تأسيسها، حققت سُهولة معدلات نمو قوية في قاعدة عملائها، حيث ارتفعت بنسبة اكثر من اربع اضعاف، مما يعكس ثقة العملاء المستمرة في حلولها المبتكرة والموثوقة.

