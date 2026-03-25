تجلب منصة “Project SnowWork” ميزة وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين، وذلك لتسريع الإنتاجية وإنجاز أعمال الشركات بشكل أسرع.

أعلنت سنوفليك، الشركة المتخصصة في الحلول السحابية لبيانات الذكاء الاصطناعي (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNOW)، اليوم عن العرض التجريبي لمنصة Project SnowWork، منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة ذاتية التشغيل والمصممة لمساعدة الموظفين على تسريع سير العمل بشكل كبير. وبصفتها الشريك الاستباقي الأمثل في مجال الذكاء الاصطناعي، تمكّن منصة “Project SnowWork” الأفراد والفرق في جميع أنحاء المؤسسة من طلب ما يحتاجونه ببساطة، لتقوم المنصة بإنجاز مهام متعددة الخطوات بأمان تام بناءً على توجيهات المحادثة.

سواءً كان الأمر يتعلق بإعداد عرض تقديمي وتجهيزه للعرض على مجلس الإدارة، أو إنشاء جدول بيانات لتحديد مخاطر فقدان العملاء، أو الكشف عن اختناقات سلسلة التوريد، تبادر منصة “Project SnowWork” بتنفيذ سير العمل البسيط والمعقد بشكل مستقل، من البداية إلى النهاية، لتحفيز اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرّح سريدهار راماسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة سنوفليك، قائلاً: "لقد دخلنا عصر المؤسسة الذكية، العصر الذي يبشّر بأسلوب عمل جديد كلّياً. يتجاوز هذا التحوّل التكنولوجيا، فهو يهدف إلى إطلاق مستويات جديدة من الإنتاجية والكفاءة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في البنية التشغيلية للمؤسسات. تسعى منصة “Project SnowWork” إلى وضع وكلاء ذكاء اصطناعي آمنين ومُعتمدين على البيانات في كل مكان، ليتمكّن قادة الأعمال واالمشغّلون من الانتقال من السؤال إلى التنفيذ فوراً. ومن خلال الارتقاء بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى التنفيذ الذاتي على مستوى المؤسسات، تشكّل منصة “Project SnowWork” الأساس الآمن لكيفية إنجاز المؤسسات الحديثة لأعمالها في عصر الذكاء الاصطناعي."

لا يقتصر صعود المؤسسة الذكية على الإجابة عن الأسئلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل هو تحوّل نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه القرارات والإجراءات. سيتطلّب استشراف هذا المستقبل من المؤسسات ربط الذكاء الاصطناعي والتطبيقات وبيانات المؤسسة وسياقها في أساس موثوق قادر على تنسيق العمل باستمرار وعلى نطاق واسع.



تمكّن منصة “Project SnowWork” هذا الأمر من خلال تقديم منصة بيانات "سنوفليك" المخصصة للمؤسسات وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مستخدمي أجهزة الكمبيوتر على نطاق مؤسسي، وذلك عبر تجربة بسيطة وموجهة نحو تحقيق النتائج. وبوصفها أكثر من مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية، تتيح منصة “Project SnowWork” ما يلي:

تخطيط وتنفيذ مهام سير العمل البسيطة أو المعقدة متعدد الخطوات بشكل مستقل ، وذلك باستخدام بيانات "سنوفليك" المُدارة، لتقديم مخرجات نهائية، بدءً من إعادة ترتيب أولويات مناطق المبيعات إلى إعداد عروض تقديمية جاهزة للإدارة التنفيذية.

على خلاف وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لتنفيذ الأغراض العامة، ترتكز منصة “Project SnowWork” على "مصدر واحد للحقيقة" يغطي المؤسسة بأسرها، ويتميز بمقاييس محكومة، وتعريفات أعمال مشتركة، وقابلية للتشغيل البيني عبر مختلف السحب، فضلاً عن ميزات الأمان والتدقيق المدمجة.

تشمل القدرات الرئيسية التي توفرها منصة “Project SnowWork”:

مهارات مُصممة مسبقاً ومُخصصة لكل دور: توفر المنصة ملفات تعريف قائمة على الذكاء الاصطناعي ومُعدة مسبقاً ومُدركة للأدوار الوظيفية في مجالات المالية والمبيعات والتسويق والعمليات وغيرها، وتفهم سير العمل التجاري الشائع والمصطلحات ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يُسرّع من تحقيق القيمة.

ومن جهته، علّق سانجيف موهان، المدير في شركة "سانجمو"، قائلاً: "لقد استثمرت المؤسسات بكثافة في منصات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، لا تزال المرحلة الأخيرة من ترجمة البيانات المُدارة إلى نتائج أعمال يومية يدوية إلى حد كبير. تمثل منصة “Project SnowWork” تحولاً جوهرياً من الذكاء الاصطناعي كأداة تحليلية إلى الذكاء الاصطناعي كطبقة تنفيذية مُدمجة مباشرةً في سير عمل المؤسسة. من خلال ربط تنفيذ المهام التلقائي ببيانات "سنو فليك" الموثوقة والمُدارة، وتعريفات الأعمال المشتركة، وقابلية التشغيل البيني عبر السحب والمجالات المتعددة، تتمكن كل شركة من توسيع نطاق منصتها من نظام رؤى إلى نظام عمل، حيث تتحقق القيمة التجارية الملموسة في نهاية المطاف."

ذكاء اصطناعي مُصمم للعمل، وليس فقط للرؤى

استثمرت المؤسسات بكثافة في منصات البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يعتمد معظم المستخدمين في الشركات على المحللين ولوحات المعلومات الثابتة والأنظمة المعزولة للإجابة على الأسئلة الأساسية. تتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية غالباً خبرة فنية وتفتقر إلى قاعدة بيانات المؤسسة اللازمة لتقديم نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ؛ والنتيجة هي اتساع الفجوة بين إمكانات الذكاء الاصطناعي وتأثيره الحقيقي على الأعمال. تعمل منصة “Project SnowWork” على سد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن في سير العمل، مما يُمكّن كل موظف من العمل بالسرعة والدقة والفهم العميق الذي كان حكراً على متخصصي البيانات.

يُمكّن هذا النظام مستخدمي الأعمال من الانتقال من النوايا إلى الإجراءات والنتائج دون الحاجة إلى تقديم طلبات دعم لفرق البيانات أو البحث عن لوحات معلومات ثابتة. على سبيل المثال، الآن، أصبح بإمكان فرق المبيعات أتمتة التقارير المتكررة، والعمل عبر مصادر بيانات متعددة دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية، وإنشاء مخرجات جاهزة للعرض في دقائق بدلاً من أيام.

تطوير بنية الذكاء الاصطناعي المؤسسي من سنوفليك

تُمكّن مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي من "سنوفليك" كل موظف من استخدام الذكاء الاصطناعي على بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة، مما يسمح للمؤسسات بتبني نموذج المؤسسة الفاعلة حيث يقود الذكاء إجراءات آمنة وقائمة على البيانات في جميع أنحاء المؤسسة.

بالنسبة لمستخدمي الأعمال، يُعد حل "سنوفليك إنتيليجينس" (Snowflake Intelligence) وكيل ذكاء المؤسسة المصمم لتحويل جميع المعارف داخل المؤسسة إلى رؤى أعمال موثوقة، فهو يُمكّن كل موظف من طرح أسئلة معقدة بلغة طبيعية، وتجاوز سؤال "ماذا؟" إلى الكشف عن السؤال الجوهري: "لماذا؟". وبفضل اعتماده على بيانات المؤسسة الخاضعة للحوكمة وسياق الأعمال المشترك، يُقدّم الحل إجابات شفافة وقابلة للتحقق داخل بيئة "سنوفليك" الآمنة. تُوسّع منصة “Project SnowWork” هذه الفكرة من خلال مساعدة الفرق على الاستفادة من تلك الرؤى وتنفيذ سير العمل متعدد الخطوات مباشرةً على بيانات "سنوفليك" الموثوقة.

أما بالنسبة للمطورين الذين يرغبون في تحويل مهام هندسة البيانات المعقدة، التحليلات، تعلم الآلة وبناء الوكلاء إلى تفاعلات بسيطة وفعّالة، فيعمل حل "كورتيكس كود" (Cortex Code)، وكيل برمجة الذكاء الاصطناعي المُصمم خصيصاً للبيانات، على أتمتة وتسريع عملية تطوير المؤسسات الشاملة، وتوليد شفرة برمجية جاهزة للإنتاج، وتنسيق سير العمل، وتطبيق أفضل الممارسات، مما يُمكّن الفرق من الانتقال من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة النشر بسرعة وثقة.

عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، في تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 13,300 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع.

