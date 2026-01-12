تسعى شركة "سما إكس" لإطلاق عملياتها في البحرين بعد حصولها على ترخيصها من هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) في البحرين. سما إكس شركة تكنولوجيا ناشئة جريئة وموزع عالمي معتمد لستارلينك تتمتع بحضور محلي فريد ونموذج عمل مرن. ستقدم "سما إكس" خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس"، للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة.

يعتمد النمو الإقليمي للشركة على رؤيتها الرامية إلى تبسيط الوصول إلى الازدهار الرقمي من خلال أحدث جيل من حلول الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وستعمل سما إكس، بخدمتها للمهنيين والشركات ومؤسسات القطاع العام، على تعزيز اتصال الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء البحرين، براً وبحراً، باستخدام كوكبة أقمار ستارلينك ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتقديم حلول اتصال أساسية أو احتياطية عالية الاعتمادية والموثوقية للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح للشركات والمجتمعات بالعمل بشكل أكثر فعالية وثقة ويدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وفي تعليقه على دخول أسواق البحرين، صرح أميت سوماني، الرئيس التنفيذي لشركة "سما إكس": "تقف البحرين منارة للتقدم التكنولوجي والابتكار في المنطقة، ويشرفنا أن نلعب دوراً في تعزيز هذا الإرث. تتيح تقنية ستارلينك الثورية ذات المدار الأرضي المنخفض اتصالاً لا مثيل له للشركات والمجتمعات على حد سواء – بغض النظر عن الموقع. وسواء كانت شركة ناشئة في الجفير، أو مدرسة في الرفاع، أو منصة نفطية قبالة الساحل، يمكن لكل زاوية من زوايا البحرين الآن الاستفادة من الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتها."

تُعد مجموعة أقمار ستارلينك المتطورة ذات المدار الأرضي المنخفض LEO من شركة سبيس إكس نظام الإنترنت الأكثر تطوراً على الإطلاق. وجدير بالذكر أن سبيس إكس أطلقت من عام 2020 عدداً من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض يفوق ما أطلقته جميع الشركات الأخرى مجتمعة، ما أدى إلى بناء بنية تحتية غير مسبوقة توفر سرعات تُضاهي سرعات الألياف الضوئية، ولكن دون القيود المرتبطة بالشبكات الأرضية التقليدية.

وبصفتها موزعًا معتمدًا، تقدم شركة "سما إكس" حلولاً جاهزة للاستخدام، بدءاً من استشارات العملاء وصولاً إلى التثبيت والتفعيل السريع للخدمة، بالإضافة إلى خدمات الدعم المحلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وباللغتين الإنجليزية والعربية.

تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تلتزم سما إكس بمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والريادة التكنولوجية. ومن خلال تمكين حلول اتصال أكثر ذكاءً، تهدف الشركة إلى تسهيل تحول المشهد الرقمي في البحرين، جاعلةً الإنترنت الموثوق به حجر الزاوية في التقدم الوطني.

وأضاف سوماني: " نشكر هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) على إشرافها وتنفيذها لسياسات البحرين البناءة ذات التطلع المستقبلي وإطارها التنظيمي، التي شكلت وبنت أساساً استثنائياً لازدهار الشركات التقنية مثل سما إكس. ونحن ملتزمون بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لتلبية احتياجاتهم من الإنترنت واسع النطاق وتقديم قيمة إضافية من خلال خدماتنا ودعمنا المحلي المتعدد اللغات والمتميز، ومرونة منتجاتنا وحلول شبكاتنا المتكاملة."

إلى ذلك، إن شركة سما إكس هي إحدى شركاتمجموعة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط، ما يوفر لها موارد لا مثيل لها وسجلاً حافلاً بالإنجازات في تحويل التقنيات المعقدة إلى حلول سلسة مصممة خصيصاً للمنطقة.

"سما إكس" هي شركة تكنولوجية جديدة وجريئة تُعنى بتبسيط الوصول إلى الرخاء الرقمي. تأسست "سما إكس" في عام 2025، متخذة من دبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتقدم الشركة حلول اتصال مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المهنيين. وتُقدم "سما إكس" بصفتها موزعًا معتمدًا لشبكة ستارلينك، إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية بتركيز إقليمي. "سما إكس" مدعومة من شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط، ما يوفر لها موارد لا مثيل لها وسجلاً حافلاً بالإنجازات في تحويل التقنيات المعقدة إلى حلول سلسة.

