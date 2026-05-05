أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA )، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، ومجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تعزيز التعاون بينهما بهدف تمكين رواد الأعمال ودعم القطاع الصناعي وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وقع الطرفان مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات” تستهدف تمكين رواد الأعمال، وتسهيل رحلة تأسيس ونمو الأعمال، وتعزيز جاهزيتهم للدخول في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك القطاع الصناعي، مستفيدة من الزخم الذي يوفره المنتدى كمنصة وطنية لربط المشاريع بالفرص الاستثمارية وسلاسل القيمة.

تركّز المذكرة على تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع الوعي بمتطلبات التراخيص، وربط رواد الأعمال بالفرص النوعية في أبوظبي، بما يدعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز تنافسية القطاع الخاص، انسجاماً مع مستهدفات الإمارة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والصناعة والمعرفة.

شهد سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وسعادة مسعود المسعود نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إبرام مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA )، ومنصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب .

بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، وتنظيم جلسات تعريفية وورش عمل متخصصة، إلى جانب تطوير آليات تنسيق ومتابعة تضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام في دعم منظومة ريادة الأعمال. كما يشمل التعاون تبادل التقارير والمعرفة حول التحديات والفرص، بما يدعم تطوير حلول وسياسات قائمة على البيانات.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA ): "رسخت أبوظبي مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال حيث تسهم المنظومة الداعمة والأطر التنظيمية المرنة في تعزيز الثقة بالإمارة. وتؤكد الزيادة المتنامية للرخص الاقتصادية، خاصةً "تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة" و"مبدعة"، أهمية المبادرات التي أطلقناها لتلبية متطلبات رواد الأعمال، وتسهيل عملية تأسيس وممارسة الأعمال".

في عام 2025 شهدت رخص "مبدعة" الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32%، وزادت رخص "المهن الحرة" الصادرة خلال العام الماضي بنسبة 70%، فيما ارتفعت رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة بنسبة 24%، وتتيح "تاجر أبوظبي" لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف سعادة المنصوري: "يأتي هذا التعاون مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب تأكيداً على التزامنا بتعزيز بيئة أعمال مرنة ومحفزة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في المجالات التي يركز عليها منتدى ‘اصنع في الإمارات’. ونؤمن بأن تسهيل الإجراءات وربط المشاريع بالفرص النوعية يمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني."

من جانبه، قال منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب:

"يأتي توقيع هذه المذكرة خلال ‘اصنع في الإمارات’ ليؤكد أهمية ربط رواد الأعمال بالقطاع الصناعي والفرص المرتبطة به. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، وربطهم بسلاسل القيمة، بما يعزز نمو أعمالهم ويسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في أبوظبي."

وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي المستمر بتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة، وتمكين رواد الأعمال من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي.

وتواصل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبر مجالس الأعمال التابعة لها، لعب دور محوري في تمكين مختلف شرائح مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويعزز جاهزية اقتصادها لفرص المستقبل.

