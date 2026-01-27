القاهرة، مصر : أعلنت شركة سكيب للدهانات ، التابعة لمجموعة "ايشيان بينتس " ، عن إطلاق برنامج "السند"، وهو مبادرة تُعد الأولى من نوعها في قطاع الدهانات في مصر، وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية منظمة ضد الحوادث الشخصية لفئة الفنيين.

تأتي هذه الخطوة كعلامة فارقة في مسار دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. ويهدف برنامج "السند"، الذي أُطلق بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أكسا مصر ، إلى تأمين سبل العيش لآلاف الحرفيين المهرة ("النقاشين")، ومنحهم المرونة المالية والكرامة المهنية اللازمة.

التزام راسخ تجاه رأس المال البشري

يعتمد قطاع التشييد والتشطيبات في مصر بشكل كبير على العمالة الماهرة المستقلة، وغالباً ما يعمل هؤلاء المحترفون في بيئات قد تعرضهم لمخاطر الحوادث. ومن هنا، يوفر برنامج "السند" الدعم اللازم للحد من هذه المخاطر من خلال دمج التغطية التأمينية ضد الحوادث الشخصية مباشرة ضمن المنظومة الرقمية الحالية لشركة "سكيب" والمخصصة للفنيين.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ براشانت شيخار، الرئيس التنفيذي لشركة سكيب للدهانات مصر، قائلاً:

"منذ تأسيس شركتنا في مصر عام 1982، ونحن ننظر إلى 'الصنايعي' ليس فقط كعميل، بل كشريك في النجاح. ولكن الشراكة الحقيقية تتطلب تقاسم أعباء المخاطر. ومن خلال 'السند'، نحن نجسد المعنى العميق للكلمة في الثقافة المصرية، لنكون بمثابة السند والظهر الحقيقي لمجتمعنا. إننا ننتقل من مجرد علاقة تجارية إلى نموذج مبني على الكرامة الإنسانية والأمان طويل الأمد، وفخورون بشراكتنا مع 'أكسا مصر' لتحويل هذا الوعد إلى واقع ملموس".

شراكة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي

تستفيد المبادرة من قاعدة البيانات الرقمية الواسعة لشركة "سكيب للدهانات" عبر تطبيق " نجوم سكيب" المخصص لمجتمع الفنيين في مصر، وتدمجها مع خبرات "أكسا مصر" العالمية في إدارة التأمين، وذلك لتعزيز الشمول المالي لشريحة حيوية من القوى العاملة.

وصرح السيد/ محمد أبو علم، العضو المنتدب لشركة أكسا مصر:

"يعكس برنامج 'السند' بالتعاون مع شركة سكيب للدهانات التزامًا مشتركًا بالمسؤولية المجتمعية وتمكين الأفراد. فمن خلال توفير مظلة حماية ضد الحوادث الشخصية للعمالة الحرة من النقاشين، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الشمول، ودعم استقرار الأسر والمجتمعات، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا. ويؤكد هذا البرنامج إيماننا بأن لكل فرد الحق في الحصول على الحماية والأمان."

ومن جانبه، أضاف السيد/ جوزيف إيبين، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ايشيان بينتس الدولية:

"في ايشيان بينتس، لا نقيس النجاح بالأداء التجاري فحسب، بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه في المجتمعات التي نعمل بها. إن النقاشين هم شركاء أساسيون في منظومتنا، وبرنامج 'السند' يعكس إيماننا بأن السلامة والحماية يجب أن تكون متاحة، وقابلة للتوسع، وعملية. نحن فخورون بدعم 'سكيب' و'أكسا مصر' في وضع معيار جديد لمشاركة القطاع الخاص مع العمالة الماهرة المستقلة".

حول المبادرة

بموجب برنامج "السند"، سيحصل الفنيون المؤهلون والمسجلون على تطبيق "نجوم سكيب" تلقائياً على تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية. وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها والأكبر حجماً، حيث تهدف لتوفير التأمين ضد الحوادث الشخصية لنحو 10,000 نقاش متخصص في مصر.

تتم العملية بشكل رقمي بالكامل، مما يضمن تفعيلاً سلساً ودعماً فورياً في حالة استحقاق المطالبة. وتعمل المبادرة تحت شعار "تغيير بسيط.. تأثير كبير"، مما يعكس سهولة التسجيل مقابل التحول الجذري الذي تمنحه لأمان الأسرة واستقرارها.

نبذة عن سكيب للدهانات

سكيب للدهانات هي إحدى شركات مجموعة "ايشيان بينتس" ، الشركة الأولى في مجال الدهانات في الهند ومن بين أكبر 10 شركات للدهانات الإنشائية في العالم مع تواجد في 22 دولة. وقد امتزجت الخبرة المحلية لشركة "سكيب" مع الخبرات العالمية لشركة "ايشيان بينتس" لتقديم مجموعة متكاملة من أجود المنتجات للسوق المصري. ومنذ ذلك الحين، أصبحت "سكيب" واحدة من الشركات الرائدة والأكثر احتراماً في مصر، مع تشكيلة منتجات متنوعة تشمل الدهانات الداخلية، والخارجية، و مواد تجهيز الأسطح، ومواد العزل و المنتجات الكيماوية للبناء.

نبذة عن أكسا مصر

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

للتواصل الإعلامي:

احمد البنا

مدير العلامات التجارية - سكيب للدهانات

01211191801

Ahmed.elbanna@scibpaints.com

-انتهى-

#بياناتشركات