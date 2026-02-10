دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت سكوب برايم، العلامة الرائدة في مجال توفير السيولة المؤسسية والحائزة على جوائز مرموقة والتابعة لمجموعة روسترو، عن إطلاق خدمة العقود الآجلة والخيارات، التي توفر لمشاركي السوق الخبراء آليات تسعير وتنفيذ تتسم بالشفافية، وذلك من خلال الوصول المباشر إلى السيولة المدرجة في البورصات المنظمة. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التداول في مختلف البورصات العالمية الرائدة مثل بورصة شيكاغو التجارية ويوركس وإنتركونتننتال إكستشينج ومجلس شيكاغو للتجارة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الأسواق المتداولة بالبورصة. وفي دولة الإمارات، أسهم النمو المتسارع في تدفقات صناديق التحوط في رفع وتيرة نشاط التداول المؤسسي، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي من المنطقة بنسبة 16% تقريباً على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة تقارب 30% من مشاركة صناديق التحوط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سول كناب، المدير الإداري لقسم العقود الآجلة والخيارات في مجموعة روسترو: وفي هذا السياق، قال سول كناب، المدير الإداري لقسم العقود الآجلة والخيارات في مجموعة روسترو:"نلاحظ تزايد اهتمام المشاركين في السوق بجودة التنفيذ وشفافية التسعير وإدارة مخاطر الطرف المقابل. وتأتي خدمة العقود الآجلة والخيارات لتعزز باقة منتجاتنا المتداولة خارج البورصة، من خلال إتاحة وصول مباشر إلى السيولة المدرجة في البورصات المنظمة، بما يوفر بديلاً عملياً لآليات التنفيذ التقليدية خارج البورصة عبر الوسطاء."

ويسهم التداول في الأدوات المدرجة في البورصة في خفض مخاطر الطرف المقابل بشكل ملحوظ لدى العملاء من المؤسسات الذين ينفذون صفقات بأحجام كبيرة، إلى جانب تحقيق مزايا اقتصادية ملموسة. كما تزيل العقود الآجلة والخيارات أعباء التمويل الليلي المرتبطة بتداول عقود الفروقات (CFDs)، بحيث تصبح تكاليف التنفيذ محددة بوضوح من خلال رسوم البورصة وهياكل العمولات الشفافة.

وأضاف كناب بقوله:

"لطالما اتسمت السيولة المتداولة في البورصة بالشفافية والمرونة بطبيعتها. ويتمثل دورنا في جعلها متاحة ومجدية تجارياً وعملية للعملاء الخبراء، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى تسعير المستوى الثاني، وربط عملائنا مباشرةً مع دفتر أوامر الحد المركزي؛ وبالتالي نضمن تلبية طلبات عملائنا بأفضل سعر متاح في السوق".

وسعياً منها لضمان التكامل السلس بين الوسطاء والمتعاملين، ومديري الأصول، وصناديق التحوط، قامت سكوب برايم بنشر بنية تحتية تتيح الوصول إلى المعادن والمؤشرات والسلع اللينة وسندات الخزانة، وذلك عبر منصات التداول مثل ميتاتريدر 5 وسي كيو جي وتريدينج تكنولوجيز.

وسيتم دعم خدمة العقود الآجلة والخيارات من خلال محتوى معرفي متخصص وعروض توضيحية مباشرة ، حيث ستقوم سكوب برايم بإطلاق هذا العرض الاستثنائي خلال معرض آي إف إكس إكسبو دبي الذي يُقام بين 10 و12 فبراير 2026.

لمحة حول مجموعة روسترو: تضم مجموعة روسترو(www.rostro.com) عدداً من شركات التكنولوجيا المالية المختصة في توفير الحلول والمنتجات المالية المتنوعة. وتُشغّل المجموعة، التي تأسست عام 2021، العديد من علامات الوساطة، وتستثمر في شركات التكنولوجيا المالية، كما أطلقت مؤسسة روسترو. وتُقدم المجموعة، التي تأسست على يد روجر هامبري ويقودها مايكل أيريس، محفظة واسعة من المنتجات والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

لمحة حول سكوب برايم:

سكوب برايم هي علامة تجارية مؤسسية تتبع لمجموعة روسترو، وتوفر حلولاً استثنائية في مجالات الوساطة والتنفيذ والسيولة البنية التحتية لشركات التداول المهنية والوسطاء والعملاء من المؤسسات على مستوى العالم. وتعمل سكوب برايم من خلال عدة كيانات منظمة في العديد من المواقع العالمية.

-انتهى-

