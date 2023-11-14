دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقطبت ستيلا ستيس، الشركة الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية والتي توفر وحدات سكنية مزوّدة بأحدث التقنيات في سبعة أسواق عالمية، تشمل برج ستيلا ستيس العليا الذي أُطلق مؤخراً في الرياض وستيلا ستيس البراري في دبي بدولة الإمارات، اهتمام المؤسسات والشركات الناشئة على اختلاف أنواعها بفضل دورها الرائد في تطوير مفهوم السكن المؤسسي.

تقدّم ستيلا ستيس تجربة شاملة ورقمية لعملاء الشركات والمؤسسات، بدلاً من مجرد توفير أماكن إقامة تقليدية على غرار الفنادق والشقق الفندقية، مع التركيز على البساطة والتكلفة العادلة لتلبية شتى الاحتياجات السكنية مثل الشقق التنفيذية، وتلبية متطلبات رحلات العمل، والانتقالات، وتوفير أماكن إقامة للموظفين الموسميين وغيرها من المتطلبات الأخرى.

وتغطي هذه التجربة الرقمية رحلة السكن المؤسسي بدءاً من الحجز وانتهاءً بالفواتير، بما يضمن توفير شقق سكنية عالية الجودة، ومواقع قريبة من مراكز الأعمال وخدمات الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتعمل ستيلا ستيس عبر نهجها التكنولوجي المتطور على تبسيط عملية الحجز من خلال موقعها الإلكتروني، وتوفير وسائل الراحة الإضافية مثل خدمات النظافة، وتوصيل البقالة وتوفير الانتقالات عبر تطبيقها الذكي للهاتف المتحرك.

وفي إطار مواكبتها لارتفاع الطلب على خيارات السكن المؤسسي المرنة، قدّمت ستيلا ستيس مفهوم "Show Up and Start Living" الذي يتبنى نمط حياة عصري ونشط للمحترفين ورواد الأعمال في شتى المدن الكبرى. يشهد العصر الرقمي الحالي تغيّراً سريعاً في وسائل المعيشة والعمل والاتصال على الصعيد العالمي، وتأتي ستيلا ستيس في طليعة الشركات التي تجمع بسلاسة بين التكنولوجيا والتصميم الداخلي وروح المجتمع لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملاء الشركات والتي تشمل تسجيل الوصول الذاتي، والخدمات المتطورة حسب الطلب، ومساحات العمل المشتركة وفرص التواصل مع الأشخاص المتقاربين فكرياً.

وقال مهند ذكرى، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ستيلا ستيس: "إنّ التحول العالمي نحو العمل عن بُعد والعمل المختلط والمرن قد رسّخ من مكانتنا كشريك موثوق لتوفير خيارات السكن المؤسسي لعملاء الشركات. ونحن نقدم فترات إقامة مرنة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أشهر، ونوفر الدعم للمحترفين والمؤسسات عبر مواقعنا المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم".

تسعى ستيلا ستيس إلى إحداث تغيير جذري في مستقبل السكن المؤسسي الذي يتبنى رؤية قائمة على المرونة، وروح المجتمع، والتكلفة العادلة، والتجارب الرقمية التي تمكّن الشركات وتعزّز النمو الاقتصادي.

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برج ستيلا ستيس العليا، الرياض

يتمتع برج ستيلا ستيس العليا بموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض، إذ يقع على بُعد 10 دقائق بالسيارة من مركز الملك عبدالله المالي، ما يوفّر للمسافرين من رجال الأعمال مزيجاً مثالياً يجمع بين الراحة والتصميم الحديث. يتسنى للضيوف الاستمتاع بمفهوم ستيلا ستيس المميّز "Show Up and Start Living" الذي يمنحهم شعوراً بالراحة وكأنهم في منازلهم عبر تسجيل الوصول الذاتي، والخدمات المتطورة حسب الطلب، وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال، ومساحات العمل المشتركة والمجتمع النابض بالحياة.

ستيلا ستيس البراري، الإمارات العربية المتحدة

تقع مساكن ستيلا ستيس في قلب الطبيعة الخضراء بمجتمع البراري، وتمتزج بسلاسة مع مجموعة من وسائل الراحة الترفيهية والتجارية والمجتمعية المتميزة. ويتسنى للمقيمين الاستمتاع بأجواء الخصوصية التي يشتهر بها مجتمع البراري، مع إمكانية استخدام سلسلة من المرافق الراقية تشمل صالات اللياقة البدنية، وحمامات السباحة، ومساحات العمل المشتركة، والمطاعم ومحلات البقالة. يخلق الاندماج المتناغم للجمال الطبيعي والمرافق الحديثة تجربة معيشية لا تُضاهى في دبي، لذا أصبحت البراري الوجهة المفضلة للتنفيذيين ورواد الأعمال.

نبذة عن ستيلا ستيس

تعدّ ستيلا ستيس إحدى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وتتبنى الشركة مهمة تطوير التأجير عالمياً وتمتلك رؤية تهدف إلى ابتكار مستقبل المعيشة، حيث يستطيع الأشخاص الوصول إلى أيّة مدينة ليتمكنوا على الفور من بدء معيشتهم، والعمل، وخوص المغامرات والتجارب الثقافية مع أشخاص يمتلكون عقليات مشابهة. وتسعى الشركة إلى إعادة صياغة التجارب المعيشية عالمياً عبر مجموعة من الوحدات السكنية المزوّدة بأحدث التقنيات لتمنح السكان والضيوف أسلوب حياة مجتمعي فريد، وأحدث المرافق العصرية مثل مساحات العمل المشتركة والخيارات المرنة للعيش والعمل والسفر إلى أي مكان.

تأسست ستيلا ستيس في عام 2019 وتتواجد الشركة وتشهد توسعاً متلاحقاً في كبرى مدن الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتستخدم الشركة تقنياتها الخاصة التي تمكّنها من تحقيق مستويات لا تُضاهى من الكفاءة لتلبية النمو المتزايد في القطاع العقاري، وتطوير خدمات التصميم الداخلي، والتسعير، ومواكبة اقتصاديات السوق، والحجوزات وخدمات الضيوف وإدارة المرافق.

نالت شركة ستيلا ستيس الجوائز التالية:

في عام 2023، حصلت على جائزة "الحل الإلكتروني الأكثر ابتكاراً خلال العام" المقدّمة من منصة Entrepreneur.com لفئة الشركات الإلكترونية

في عام 2023، حصلت على جائزة "أفضل شركات التكنولوجيا العقارية خلال العام" المقدمة من "جلف بيزنس"

في عام 2021، حصلت على جائزة ستيڤي "الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً خلال العام" و "الإنجاز المبتكر في المبيعات" عن فئتي التكنولوجيا واستراتيجية تحقيق الإيرادات على التوالي

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.stellastays.com