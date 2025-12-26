رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة ــ وقّعت ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى أبرز شركات الاستشارات في قطاع الضيافة بالمنطقة، شراكة مع أفينيو للتطوير العقاري للإشراف على إطلاق مساكن سانت ريجيس في جزر دبي. ويشكل هذا المشروع إضافة فاخرة للوجهة، حيث يقدم تجربة سكنية متميزة بعلامة تجارية عالمية على الساحل الشمالي لدبي.

وتم تعيين ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، كشريك رئيسي للإشراف على كافة مراحل دراسة الجدوى، واختيار المشغّل، ومرحلة ما قبل التطوير للقطاع الفندقي والمساكن بعلامة تجارية. ويشمل المشروع إجراء دراسة جدوى شاملة للفندق، إلى جانب البحث النشط عن مشغّل مناسب وإجراء المفاوضات اللازمة لتطوير المشروع، مع توقع الإعلان عن التعيين النهائي قبل نهاية العام لضمان تقديم تجربة سكنية فاخرة تتماشى مع أسلوب الحياة المتميز ورؤية دبي آيلاندز طويلة الأمد.

وسيضم مشروع مساكن سانت ريجيس، جزر دبي نحو 250 وحدة سكنية فاخرة للغاية، تتنوع بين شقق من غرفة إلى أربع غرف نوم وبنتهاوس راقية. ويوفّر المشروع لسكانه مجموعة متكاملة من المرافق المميّزة، تشمل شاطئًا خاصًا، ومسابح بأسلوب المنتجعات، ومركزًا متطورًا للصحة والعافية، إلى جانب مساحات حصرية لتجارب الطعام، بما يجسّد هوية علامة سانت ريجيس المعروفة بفخامتها الخالدة ومستوى الخدمة الرفيع.

وفي هذا السياق، قالت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: "يعكس تعاوننا مع أفينيو للتطوير في مشروع مساكن سانت ريجيس الدور الذي تلعبه الاستشارات المتخصصة والشراكات مع العلامات العالمية في خلق قيمة طويلة الأمد والارتقاء بمشهد الفخامة في دبي. وتمثّل جزر دبي المرحلة التالية للحياة الراقية في الإمارة، فيما يؤكد ارتباط المشروع بإحدى أبرز العلامات الفندقية العالمية مستوى النضج المتنامي والجاذبية العالمية المتزايدة لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية في دبي".

كما يقود كل من أديتيا راجارام، المدير الأول، وحسين عبد الناصر، الشريك الأول، أعمال شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة في مجالات دراسات الجدوى، والتفاوض مع العلامات التجارية، والتنسيق مع شركة ماريوت الدولية وفرق تصميم المشروع، بما يضمن تحقيق التكامل الاستراتيجي والتميّز في التنفيذ. تمتلك شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة سجلًا حافلًا في قطاع الضيافة الفاخرة وتطوير المساكن ذات العلامات التجارية، حيث تقدّم خبرة واسعة في اختيار المشغلين، والتفاوض التجاري، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول. وتدير الشركة حاليًا أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، بما يعادل قيمة أصول تتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي، وتُعدّ شريكًا مفضلًا للمطورين والمستثمرين الراغبين في تقديم وجهات عالمية المستوى.

من المقرر أن يكتمل مشروع مساكن سانت ريجيس في عام 2031، وسيساهم في تحويل جزر دبي، المجتمع المخطط من قبل شركة نخيل والذي يضم خمس جزر وأكثر من 20 كيلومترًا من الواجهات البحرية، إلى واحدة من أبرز وجهات أسلوب الحياة الفاخرة للغاية في دبي. ويعزز المشروع محفظة شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة المتنامية من المشاريع البارزة التي تشكّل مستقبل الضيافة والعقارات في الإمارات.

نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة إحدى الشركات التابعة لـ مرجان، وإحدى أبرز المؤسسات الاستشارية المتخصصة في المنطقة. يقع مقرّها الرئيسي في رأس الخيمة، وتقدّم للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

-انتهى-

#بياناتشركات