450 مليون جنيه استثمارات متوقعة تجذبها الشركات الناشئة عبر المنصة من خلال شبكة المستثمرين الملائكيين التابعة لـ M-Empire

القاهرة – مصر، أعلنت Startup Gate، المنصة الرقمية الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مصر، عن إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة وترابط منظومة ريادة الأعمال، وبناء بيئة أكثر شمولًا وتعاونًا بين جميع الأطراف الفاعلة.

يأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، والتي أسهمت في بناء مجتمع متنوع يضم شركات ناشئة من مختلف القطاعات، إلى جانب مرشدين، ومستثمرين، وشركاء من منظومة ريادة الأعمال.

تأسست Startup Gate على يد رائدتي الأعمال المصريتين إيمي توفيق وسارة خليفة، بدعم من شبكة مستثمرين ملائكيين تابعة لـ M-Empire ، استجابةً لفجوة واضحة في السوق المصري. فعلى الرغم من حيوية منظومة ريادة الأعمال، إلا أنها تعاني من التجزئة وتشتت المعلومات، ما يؤدي إلى ضياع فرص التعاون وبقاء العديد من الشركات الناشئة الواعدة خارج دائرة الاهتمام.

ومنذ انطلاقها، لم تكن Startup Gate مجرد منصة رقمية، بل مبادرة عملية تهدف إلى تبسيط وصول الشركات الناشئة إلى الدعم، والمعرفة، والعلاقات المناسبة في مراحلها المبكرة، من خلال بوابة واحدة تجمع أطراف المنظومة وتوفر تجربة موثوقة وعالية الجودة.

نتائج المرحلة الأولى

تم إطلاق المرحلة الأولى في أكتوبر 2025، لتشمل الشركات الناشئة، المرشدين، والمستثمرين، حيث تجاوز عدد المنضمين إلى المنصة 750 شركة ناشئة ومرشد ومستثمر وشريك. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المنضمين إلى 3,000 عضو بنهاية عام 2026.

تعتمد المنصة على نهج الشمولية في قبول الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة النمو، في كل القطاعات مثل التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، التعليم، التجارة الإلكترونية، سلاسل الإمداد، وغيرها. وفي الوقت ذاته، تحرص Startup Gate على بناء بيئة موثوقة من خلال مراجعة جميع الشركات، والمرشدين، والفرص قبل إتاحتها على المنصة، لضمان جودة المحتوى والخدمات المقدمة.

المرحلة الثانية: منظومة أكثر تكاملًا

مع إطلاق المرحلة الثانية، توسّع Startup Gate نطاق المنصة ليشمل منظمات دعم ريادة الأعمال مثل حاضنات ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات ومؤسسات الاستثمار، لتضم عدد أكبر من أطراف منظومة ريادة الأعمال ويربط كل منهم بشكل فعّال، مع تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة، المستثمرين، والمرشدين.

وفي هذا السياق، قالت إيمي توفيق، المؤسسة والمدير التنفيذي لـ Startup Gate: “منذ البداية، كان هدفنا هو بناء بوابة حقيقية تُسهّل على رواد الأعمال الوصول إلى ما يحتاجونه دون تعقيد أو تشتت. المرحلة الثانية تمثل خطوة محورية نحو منظومة أكثر ترابطًا، حيث تصبح الفرص أوضح، والتعاون أسهل، والدعم أكثر فاعلية.”

ومن ناحية اخرى كشفت سارة خليفة، الشريكة المؤسسة ومدير التسويق لـ Startup Gate “نؤمن أن قوة أي منظومة ريادة أعمال لا تكمن في عدد المبادرات، بل في جودة الروابط بينها. من خلال المرحلة الثانية من Startup Gate، نعمل على خلق نقطة ارتكاز تجمع جميع الأطراف وتدعم نمو الشركات الناشئة المصرية بشكل مستدام.”

وأكد كلاهما أن المنصة تؤمن بأن بناء منظومة ريادة أعمال قوية يتطلب تعاونًا حقيقيًا ومستدامًا بين جميع الأطراف. ومع إطلاق المرحلة الثانية، تجدد المنصة التزامها بدعم الشركات الناشئة المصرية، وتمكينها من النمو بثقة، وفتح آفاق جديدة للفرص محليًا وإقليميًا.

جدير بالذكر أن المنصة تعمل حاليا على توسيع شبكة الموجهين لتشمل خبراء متخصصين من مصر و خارجها في المجالات ذات الصلة التي يحتاجها رواد الأعمال. كما تعتزم الانضمام الى شبكة دولية لتبني منهجية الإرشاد الخاصة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

كما سيتم إطلاق 9 برامج تسريع متخصصة خلال عام 2026 بالشراكة مع Startup Egypt، وهي منظمة غير حكومية رائدة في دعم ريادة الأعمال في مصر. وستقود هذه البرامج شركات كبرى وشركات ناشئة في عدة مجالات منها التكنولوجيا المالية، الصحية، التعليم، سلاسل الإمداد وغيرها، ما يتيح للشركات الناشئة المقبولة الاستفادة من مزايا مثل التوجيه، وتطوير الأعمال، ودعم النمو، والوصول إلى التمويل ومن المتوقع أن تجذب هذه الشركات الناشئة، من خلال شبكة المستثمرين الملائكيين التابعة لـ M-Empire، استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه مصري.

منذ إطلاقها، شاركت Startup Gate كشريك في عدد من الفعاليات والقمم المعنية بريادة الأعمال، ونظمت ندوات عبر الإنترنت لدعم مجتمع رواد الأعمال وتبادل الخبرات. ومع المرحلة الثانية، تعتزم المنصة توسيع هذه الأنشطة وتعزيز شراكاتها مع الجهات الخاصة والحكومية، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا خلال عام 2026.

