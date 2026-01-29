يتولى المنصب بعد توم لي الذي يختتم مسيرة قيادية حافلة بالإنجازات في المنطقة

’إم جي موتور‘ تحقق نموًا قياسيًا وتدخل قائمة أفضل خمس علامات سيارات مبيعًا في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ‘سايك موتور‘ تعيين جاكي شو مديرًا عامًا لعملياتها في الشرق الأوسط، اعتبارًا من الأول من فبراير، خلفًا لتوم لي الذي يختتم مسيرته المهنية وينتقل إلى التقاعد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قاد خلالها عمليات الشركة في مختلف أسواق المنطقة.

ويأتي هذا التعيين في إطار مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، استنادًا إلى الأسس القوية التي أُرسيت خلال قيادة لي، والتي شهدت خلالها الشركة التابعة ’إم جي موتور‘ دخول قائمة أفضل خمس علامات سيارات مبيعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توسّعها في 12 سوقًا، بما يدعم مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأمد للمجموعة في المنطقة.

يمتلك جاكي شو خبرة واسعة في قطاع السيارات، مع سجل قوي في تطوير العلامات التجارية، ووضع الاستراتيجيات التجارية، وإدارة العمليات في الأسواق الإقليمية. قبل توليه منصب المدير العام المساعد لشركة ’إم جي موتور‘ الشرق الأوسط في مارس 2024، أمضى أكثر من 15 عامًا في العمل ضمن ‘سايك موتور‘ في مناصب قيادية متعددة. وشغل مؤخرًا منصب رئيس مكتب الرئيس في قسم ‘سايك موتور‘ الدولي، حيث عمل عن قرب مع الإدارة العليا للمجموعة للمساهمة في صياغة وتنفيذ استراتيجية إم جي العالمية في الأسواق الخارجية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ في الأسواق الدولية الرئيسية.

بحكم منصبه الجديد، سيقود شو جهود توسّع ‘إم جي موتور‘ في أسواق الشرق الأوسط، مع تعزيز شراكات الموزعين، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم تطوير محفظة منتجات العلامة التجارية.

وفي تعليق له على تعيينه، قال جاكي شو: "يشرفني تولي هذه المسؤولية في منطقة تتسم بالديناميكية والتنوّع، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط سوقًا مهمًا للغاية في استراتيجية العلامة. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فرق عملنا وشركائنا لمواصلة تعزيز حضورنا الإقليمي وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا."

حول ’إم جي‘ (MG)

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ102 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

