أعلنت اليوم شركة سايدأب، المنصّة الرائدة في دعم وتمكين التجارة الإلكترونية من خلال شبكة ربط لشركات الشحن المحلية والدولية مع المتاجر الالكترونية عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة باي موب، الشركة الرائدة في حلول وخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأتي هذه الشراكة بهدف توفير قنوات دفع رقمية متطورة وخيارات تقسيط مرنة لعملاء سايدأب، بما يسهم في تعزيز قدرات بائعي التجارة الإلكترونية وتمكينهم من التوسع في أسواق جديدة.

وستتيح الاتفاقية لعملاء سايدأب الاستفادة من باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمتقدمة، إلى جانب خيارات التقسيط التي تعزز قدرة المستهلكين على الشراء، وترفع من معدلات التحويل، وتحسين تجربة المستخدم، وتوسّع قاعدة الوصول إلى العملاء في مصر والمنطقة.

وقال وليد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة سايدأب: "تعكس شراكتنا مع باي موب التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة وشاملة لأكثر من 3000 متجر إلكتروني نخدمهم حالياً، من خلال تسهيل خيارات الدفع الإلكتروني ودمج حلول جديدة، نواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وتحقيق النجاح في سوق التجارة الإلكترونية المتسارع في المنطقة."

ومن جانبه، قال السيد إسلام شوقي الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لشركة باي موب: تأتي هذه الشراكة مع سايدأب ضمن استراتيجية باي موب لتوسيع منظومة حلول الدفع المتكاملة الموجهة لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة. من خلال هذا التكامل، نتيح للتجار أدوات دفع رقمية متقدمة وخيارات تقسيط مرنة تواكب سلوك المستهلكين الحالي، وتدعم نمو المتاجر الإلكترونية عبر تحسين معدلات التحويل وتعزيز تجربة الدفع بشكل مباشر."

عن سايدأب (SIDEUP)

تُعدّ "سايدأب" منصة موحّدة تجمع أكثر من 25 شركة شحن رائدة مثل Aramex وJ&T وDHL وiMile وSPL، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مزوّدي الخدمات اللوجستية. وتقدّم المنصّة حلولاً متكاملة للتجارة الإلكترونية تشمل خدمات الشحن، والدفع الرقمي، وإدارة العمليات، والتخزين، والتنفيذ، والاستشارات.

تأسست الشركة في مصر عام 2019 بهدف تمكين شركات التجارة الإلكترونية من الوصول إلى بوابات الدفع الرقمي وتحقيق التكامل الكامل عبر منصة واحدة. وتتيح سايدأب أيضاً خيار الدفع عند الاستلام، وتوفر حلولاً تقنية متقدمة تساعد التجار على بناء شراكات فعّالة وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.

بعد انطلاقتها الناجحة في مصر، توسّعت الشركة إلى السوق السعودي عام 2022، ونقلت مقرها الرئيسي إلى الرياض في مارس 2023. وحصلت سايدأب خلال العامين الماضيين على استثمارات من نخبة من صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: 500 Startups، Launch Africa VC، Alex Angels، وRAI Angels.

عن باي موب

باي موب هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 60 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 390,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة غير متاحة بسهولة في الأسواق الناشئة.

باي موب هي أكبر مُيسّر للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوظّف 1400 فرد في الأسواق التي تخدمها. بدأت الشركة نشاطها في باكستان في العام 2021، ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في العام 2022. افتتحت باي موب مكتبها في الرياض في أبريل 2023، وحصلت على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية.

تأسست باي موب في العام 2015 على يد كل من إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures و Kora Capital و Clay Point Capital و Global Ventures و FMO و A15 و British International Investment و Helios Digital Ventures و Nclude.

