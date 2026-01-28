فائز واحد فقط عن كل قطاع على مستوى المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

التكريم يعكس الأثر الملموس والمستدام لسانوفي في التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت شركة سانوفي بجائزة التوطين في قطاع الصحة لعام 2025، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن النسخة الخامسة من جائزة العمل. وتُمنح الجائزة لفائز واحد فقط عن كل قطاع سنوياً، تقديراً للجهود المتميزة في دعم التوطين وتنمية المواهب الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التكريم التزام سانوفي طويل الأمد بدعم التوظيف الوطني، وتعزيز تمثيل الكفاءات السعودية في المناصب القيادية، وبناء قدرات محلية مستدامة وجاهزة للمستقبل عبر عملياتها في المملكة.

تعزيز التوطين المستدام وتنمية المواهب الوطنية

تعتمد جائزة التوطين على تقييم الأثر القابل للقياس والاستدامة، وتشمل معاييرها نسب التوظيف للسعوديين، واستدامة واستبقاء الكفاءات الوطنية، وتمكين المرأة، وتبني نماذج العمل المرنة والعمل عن بعد، إلى جانب مؤشرات تجربة الموظف.

وتتبنى سانوفي نهجاً شاملاً في التوطين يتجاوز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال التركيز على بناء المسارات المهنية، وتطوير القيادات الوطنية، وخلق بيئة عمل شاملة ومحفزة.

انسجام قوي مع أولويات رؤية السعودية 2030

ترتبط استراتيجية سانوفي في التوطين ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال الإسهام في تطوير قوى عاملة وطنية مؤهلة تدعم منظومة الرعاية الصحية في المملكة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الفرق، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتنمية المواهب الوطنية وتحقيق أثر مستدام.

بريتي فوتناني

رئيسة الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، سانوفي

"يعكس هذا التكريم سنوات من العمل المركز لبناء منظومة مستدامة لتنمية الكفاءات الوطنية، وتوفير تجربة موظف شاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وهو دليل واضح على وضوح الرؤية والتكامل والتعاون بين فرقنا، ويؤكد قناعتنا بأن التوطين مسار استراتيجي لتحقيق أثر طويل الأمد."

وقد تم تسليم الجائزة رسميا خلال حفل يرأسه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على هامش مؤتمر سوق العمل الدولي.

