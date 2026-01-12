سامسونج تجمع الخبراء في جلسات المنتدى التقني لاستكشاف تطورات منظومة البث

عمان، الأردن: نظمت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا جلسة بعنوان "FAST Forward: كيف تشكّل نماذج البث الجديدة الجيل القادم من التلفزيون"، وذلك ضمن جلسات المنتدى التقني (Tech Forum) على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في فندق Wynn بلاس فيغاس، نيفادا. وجمعت الجلسة أسماء بارزة من قطاعي الإعلام والترفيه لمناقشة تطور البث التلفزيوني والنمو السريع للبث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST).

وسلّطت الجلسة الضوء على العلاقة المتبادلة بين سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم سريعة التطور اليوم، وتحول المحتوى بفعل التكنولوجيا ونماذج تحقيق الإيرادات، والدور المتنامي للمبدعين كمراكز لإنتاج المحتوى، إضافة إلى الطرق التي تسهم بها التجارب التفاعلية والمباشرة في الانتقال من المشاهدة إلى المشاركة الفاعلة.

وأدارت الجلسة ناتالي جارفي من The Ankler، وشارك فيها ساليك برودسكي، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم Samsung TV Plus عالمياً؛ وأليساندرا كاتانيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Smosh؛ وبروس كازينو، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتوزيع في الولايات المتحدة لدى NBCUniversal Global TV Distribution.

شعبية البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات تتزايد بينما يعيد المشاهدون تعريف القيمة الحقيقية لتجربة المشاهدة

مع شعور المشاهدين بإرهاق الاشتراكات وتشتت خدمات البث، سلطت الجلسة الضوء على دور البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST) في تبسيط تجربة التلفزيون وتقديم قيمة حقيقية للمشاهد. وكان Samsung TV Plus محور النقاش كمنصة تهدف إلى تسهيل الوصول، حيث تقدم مئات القنوات المباشرة وعند الطلب ضمن تجربة مجانية واحدة سهلة الوصول عبر أجهزة وتلفزيونات سامسونج حول العالم.

وقال ساليك برودسكي: "غالباً ما يشعر المشاهد اليوم بأن تجربة التلفزيون تتطلب مجهوداً كبيراً. نسعى من خلال Samsung TV Plus إلى تبسيط تجربة التلفزيون، وجعل اكتشاف المحتوى أسهل، مع توفير تجربة حديثة ومتصلة يشعر فيها المشاهد بالراحة والقيمة."

وشدد المشاركون في الجلسة على أن البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات أصبح جزءاً أساسياً من منظومة البث، حيث يكمل نماذج الاشتراكات والخدمات التقليدية، ويقدم محتوى مميز وموثوق على نطاق واسع. وبالنسبة لـSamsung TV Plus، فإن هذا التطور يرتكز على التجارب المشتركة التي تعزز تجربة المشاهدة وتلبي احتياجات المستخدمين، ليس فقط في المكان الذي يتواجدون فيه، بل أيضاً حيث يطمحون للوصول.

نماذج البث الهجينة تعيد تعريف منظومة البث التقليدية

كما أكد المشاركون في الندوة أن تطور البث المباشر لا يهدف إلى استبدال النماذج التقليدية، بل يهدف إلى توسيع نطاق تفاعل الجمهور مع المحتوى. وتعمل نماذج البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات والاشتراكات والتوزيع الخطي بتكامل متزايد، ما يمكّن الاستوديوهات من تعزيز المحتوى الناجح، والوصول إلى مشاهدين جدد، وتحقيق قيمة إضافية بفعالية عالية. وبالاعتماد على البيانات وسلوك الجمهور وخبرة عقود في صناعة المحتوى، توظف شركات الإعلام نموذج البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات لدعم وتعزيز تجربة البث القائمة وبناء منظومة بث أكثر مرونة وتنوعاً، ترتقي بتجربة المشاهدة إلى مستوى جديد.

وأوضح بروس كازينو أن هذا التوجه مكّن NBCUniversal من توسيع حضور محتواها الكلاسيكي والمعاصر، ضمن بيئات البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات دون التأثير على أدائه عبر المنصات الأخرى، وقال: "البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات لا يعيد تعريف التوزيع التقليدي بقدر ما يقوم بتوسيع نطاقه. ما نلاحظه هو أنه عندما يُقدَّم المحتوى القوي عبر نقاط مشاهدة متعددة، فإنه يولّد قيمة إضافية حقيقية، ما يسمح للعلامات والمحتوى بالازدهار عبر البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات ومنصات البث والخطوط التلفزيونية التقليدية في آنٍ واحد."

صنّاع المحتوى يعيدون تعريف مفهوم الاستوديو

تناولت الجلسة أيضاً أثر تحوّلات عادات المشاهدة وتطور منصات التلفزيون على مسار صناعة المحتوى، بحيث لم يعد صنّاع المحتوى بحاجة إلى العمل حصرياً مع الاستوديوهات التقليدية للوصول إلى جمهور واسع. ومع انتقال هذا المحتوى من المنصات الرقمية إلى شاشات التلفزيون، يلعب البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات دوراً محورياً في سد الفجوة بين الثقافة الرقمية والتلفزيون التقليدي، مع الارتقاء بجودة الإنتاج.

وتم تسليط الضوء على Samsung TV Plus كمنصة تمكّن صنّاع المحتوى من الانتقال من علامات تجارية رقمية ناشئة إلى استوديوهات تلفزيونية متكاملة، بما يوسّع نطاق وصولهم، ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الإيرادات، ويعزز وصول أعمالهم إلى شرائح أوسع من الجمهور عالمياً.

ويُعدّ فريق "Smosh" الكوميدي الارتجالي أحد أبرز الأمثلة على العلامات التجارية التي انتقلت من التركيز على المحتوى الرقمي إلى إنتاج برامج تلفزيونية احترافية. فمن خلال إطلاق قناة بث تلفزيوني مجاني مدعوم بالإعلانات بالتعاون مع Samsung TV Plus، تمكّن "Smosh" من تعزيز علاقته بقاعدته الجماهيرية الحالية، وفي الوقت ذاته توسيع نطاق الوصول إلى شريحة أكبر من المشاهدين، ما ساهم في دعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وقالت أليساندرا كاتانيسي: "أتاحت لنا الشراكة مع Samsung TV Plus الارتقاء بجودة إنتاجنا والاستثمار في مستقبل علامة "Smosh" التجارية. وقد شكّلت المنصة الخيار الأنسب للوصول إلى جمهور أوسع، مع تقديم محتوانا ضمن بيئة متميزة تدعم توجهاتنا الاستراتيجية ومسار نمونا كشركة."

التجارب المباشرة والتفاعلية تعزز التفاعل

وفيما يتجاوز المشهد نموذج المشاهدة عند الطلب، ناقش المشاركون كيف تسهم البرامج المباشرة، مثل الحفلات الموسيقية والتجارب التفاعلية في إعادة صياغة تجربة التلفزيون، من خلال خلق لحظات مشتركة يصبح فيها الجمهور جزءاً فاعلاً من الحدث.

ومع ميزات مثل العروض الأولى المتزامنة والمشاركة في الوقت الفعلي، تُحوّل التكنولوجيا تجربة التلفزيون من نمط المشاهدة التقليدي إلى تجربة تفاعلية، تعزز التواصل والشعور بالانتماء، بما يجمع المشاهدين بطريقة طبيعية. واتفق المشاركون على أن مستقبل التلفزيون سيتميز بالمرونة، والاتصال الثقافي، والتجارب التي تشجع المشاركة الفاعلة، وليس مجرد استهلاك للمحتوى.

وقال ساليك برودسكي: "إن المحتوى الأصيل الذي يعزز الروابط الثقافية ويجمع الناس هو الأهم. ولهذا السبب نستثمر في الفعاليات المباشرة، وبرامج المبدعين، والصيغ التفاعلية، التي تذكّر الجمهور دائماً بأهمية التلفزيون في تجربة الترفيه المنزلية."

ومع استمرار تطوّر البث، تركز سامسونج على بناء منظومة تلفزيونية متكاملة توفر قيمة للمشاهدين، وفرصاً للمبدعين، وإمكانيات وصول واسعة للمعلنين، لتعيد تعريف ما يمكن أن يقدمه التلفزيون في عام 2026 وما بعده.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com .

