عمان، الأردن: جمعت سامسونج للإلكترونيات مؤخرا قادة من قطاعات مختلفة لمناقشة التكامل السلس بين الأجهزة والخدمات المختلفة في المنازل الذكية، وذلك ضمن أولى جلسات المنتدى التقني (Tech Forum) على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في فندق Wynn بلاس فيغاس، نيفادا.

وعُقدت الجلسة تحت عنوان "حين تتكامل كل العناصر: كيف تسهم الأنظمة المفتوحة في تقديم ذكاء اصطناعي مؤثر"، حيث ناقش المشاركون دور الشراكات العابرة للقطاعات في تحويل المنازل المتصلة إلى بيئات ذكية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد وتعزز جودة حياتهم اليومية.

الانفتاح أساس المنازل الذكية

وأجمع المشاركون على أن المرحلة المقبلة من أنظمة المنازل الذكية يجب أن تقوم على التعاون المفتوح لا على الأنظمة المغلقة. فمع تزايد اعتماد المنازل على أجهزة وخدمات من علامات تجارية وقطاعات متعددة، يُمكّن الانفتاح أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل معاً، بما يحقق أثراً ملموساً في الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، أكدت سامسونج قناعتها بأن الاتصال المفتوح يمكّن الأجهزة المنزلية وأنظمة الطاقة وخدمات السلامة، إلى جانب الشركاء من مختلف القطاعات، من تقديم تجارب متكاملة يستحيل تحقيقها في بيئات معزولة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس تحالف الاتصال المنزلي (Home Connectivity Alliance) ورئيس قسم التحالفات الاستراتيجية في سامسونج للإلكترونيات، يون هو تشوي: "يُعدّ المنزل أكثر الأماكن خصوصية في حياتنا، ولذلك يجب على الذكاء الاصطناعي المنزلي أن يكسب ثقة المستخدمين بهدوء واحترام، ومن خلال قيمة حقيقية وملموسة. ويتطلب ذلك التكامل بين الأجهزة والخدمات عبر العلامات التجارية المختلفة، بحيث يعمل المنزل كنظام واحد متكامل، لا كمجموعة من الخصائص المنفصلة. ومن خلال تعاوننا مع تحالف الاتصال المنزلي وشركائنا عبر القطاعات المختلفة، نحول مبدأ الانفتاح إلى نتائج عملية: منازل أكثر أماناً، وروتين يومي أبسط، وتوفير ملموس، ضمن إطار واضح من الشفافية واحترام خيارات المستخدمين."

تشغيل أكبر منظومة منزلية متصلة في العالم

سلّطت سامسونج الضوء على الحجم الواسع والعمق التقني لمنظومتها المتصلة، مشيرةً إلى أن أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم باتوا جزءاً من مجتمع SmartThings. ومع أكثر من عقد من الريادة في مجال الحياة المتصلة، تقدم سامسونج رؤية معمقة لمسار تطوّر الذكاء الاصطناعي كشريك داخل المنزل، بدءاً من الأجهزة الذكية الحالية، وصولاً إلى ذكاء شامل على مستوى الأنظمة المتكاملة في منازل المستقبل.

ويُشكّل هذا الأساس ركيزةً تمكّن سامسونج من تصميم تجارب ذكاء اصطناعي تعمل بتناغم عبر الأجهزة المنزلية والخدمات المختلفة، لتقديم قيمة ملموسة يشعر بها المستخدم بسلاسة وطبيعية، بعيداً عن التعقيد التقني.

هذا وأضاف مؤسس ورئيس تحرير "ذا سبون"، مايكل وولف: "من الضروري تقديم فوائد ملموسة للمستخدمين تُسهم فعلياً في تحسين حياتهم. وفي هذا الإطار، لا يوجد مجال قادر على تحقيق قيمة أكبر من مطبخ متصل على نطاق واسع، يتيح للمستخدمين معرفة محتويات الثلاجة، مع التكامل في الوقت نفسه مع شبكات المياه والتدفئة، بما يوفّر فهماً أشمل يمكّن من اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية."

تحويل التعاون إلى فوائد ملموسة وقابلة للقياس للمستهلكين

كما تناولت الجلسة كيف تسهم المنظومات المفتوحة، من خلال الشراكات بين مختلف القطاعات، في تحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس للمستهلكين. وفي هذا السياق، سلّطت سامسونج الضوء على تعاونها مع Hartford Steam Boiler (HSB) كمثال رائد يوضح كيف يمكن لبيانات المنازل الذكية، عند استخدامها بمسؤولية وشفافية، أن تفضي إلى نتائج ذات قيمة حقيقية للمستخدمين.

كما أضاف النائب الأول للرئيس لحلول النمو الاستراتيجي في HSB، جيد أوسيتش قائلا: "نحن اليوم في مرحلة بات فيها المنزل المتصل قادرًا على الاندماج بسلاسة في أنماط حياة المستخدمين، بما يسهم في بناء الثقة بتقنيات المنازل الذكية ويترجم مباشرة إلى فوائد ملموسة للمستهلكين. ومن خلال شراكتنا مع سامسونج، أنشأنا جسراً يربط المنازل الذكية بقطاع التأمين، حيث نحول بيانات بسيطة إلى توفير فعلي يعود بالنفع المباشر على المستخدمين."

ذكاء اصطناعي يشعر المستخدم بالراحة ويصبح جزءاً طبيعياً من حياته

وخلال النقاش، أكد المشاركون أن نجاح الذكاء الاصطناعي المنزلي يعتمد على الشعور بالذكاء العاطفي والاندماج الطبيعي في الروتين اليومي، سواء أثناء الطهي أو الاسترخاء أو الترفيه أو رعاية الأسرة. وتلعب عناصر التصميم والسرد وفهم سلوك المستخدم دوراً محورياً في جعل الأجهزة المتصلة موثوقة وسلسة في الاستخدام اليومي.

وأجمع المشاركون في الجلسة على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي المنزلي يعتمد على التكامل بين الأجهزة والخدمات، والاستخدام المسؤول للبيانات، والتعاون عبر القطاعات المختلفة، بما يضمن أن تقدم المنازل الذكية قيمة حقيقية للمستخدمين دون المساس بالثقة.

ومع اتساع دور الذكاء الاصطناعي ليشمل جميع الأجهزة والأنظمة، تواصل سامسونج تركيزها على بناء منظومات مفتوحة تجعل الحياة المتصلة أكثر بساطة وأمان، مثبتةً أنه عندما تتكامل جميع العناصر، يمكن للذكاء الاصطناعي المنزلي أن يعزز حياة المستخدمين اليومية حقاً.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com

-انتهى-

#بياناتشركات