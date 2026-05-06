الإمارات العربية المتحدة، دبي : يُمثل هذا المشروع ثالث عملية نشر لأنظمة الأتمتة لدى "ساتير" على مستوى العالم، بعد نجاح نماذجها المنفذة في هامبورغ (ألمانيا) ودالاس (واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية). ويعتبر هذا النظام ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى مواءمة العمليات اللوجستية وتحويلها إلى أنظمة روبوتية عبر شبكتها العالمية، مما يعزز الكفاءة والمرونة التشغيلية وقابلية التوسع. وتتولى "ساتير" التابعة لشركة إيرباص إدارة عمليات لوجستية عالمية تشمل تخزين وإدارة وتوزيع قطع غيار الطائرات والأدوات اللازمة لدعم أساطيل إيرباص وغيرها من الأساطيل الأخرى، بما يضمن كفاءة عمليات الصيانة وسرعة التسليم في الوقت المحدد عبر سوق خدمات ما بعد البيع لقطاع الطيران.

تعزيز السرعة والقدرات الإقليمية في لوجستيات الطيران

يسهم نظام "أوتو ستور" الجديد في تعزيز القدرات اللوجستية لشركة "ساتير" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال تمكين الأتمتة بنظام " نقل السلع إلى المشغِّل " عالي الكثافة. يعتمد النظام على 23 روبوتًا و60,000 صندوق لتخزين ما يقرب من 80% من القطع الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن الحيز المكاني الحالي البالغ 1,000 متر مربع. كما يوفر النظام معالجة أسرع وأكثر اتساقًا للطلبات في قطاع الطيران بجنوب شرق آسيا، مع دعم عمليات قابلة للتوسع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وينعكس ذلك في تحسين الموثوقية وتقليص أوقات المناولة ومرونة أكبر للعملاء لا سيما خلال فترات ذروة الطلب.

وبهذه المناسبة، صرح ستيفن شيه، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سويس لوج في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: "تواصل شراكتنا مع ساتير تقديم نموذج قوي لكيفية تحويل الأتمتة المتقدمة للخدمات اللوجستية في قطاع الطيران. فمن خلال دمج خبرات سويس لوج في الأنظمة المتكاملة مع تكنولوجيا التخزين عالية الكثافة عبرّ نظام أوتو ستور، فإننا نمكن ساتير من التوسع بكفاءة والبقاء في الصدارة لمواجهة الطلب الإقليمي المتنامي".

وتعتبر "سويس لوج" إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكامل أنظمة "أوتو ستور"، ولديها سجل حافل بالمشاريع الضخمة في جنوب شرق آسيا وعلى مستوى العالم، حيث أنجزت أكثر من 400 مشروع حول العالم.

تعزيز منظومة الطيران في سنغافورة

يسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة سنغافورة كمركز رائد للخدمات اللوجستية للطيران بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة. كما يدعم المشروع في الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التحول الرقمي وبناء قدرات سلاسل إمداد مهيأة للمستقبل.

ومن جانبه، قال آندي لي، العضو المنتدب لشركة ساتير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "إن تدشين نظام أوتو ستور في سنغافورة يعد خطوة محورية ضمن مسار نمونا الإقليمي التحولي المدعوم بالتكنولوجيا. ومن خلال دمج هذه الأتمتة المتقدمة، نضمن بقاء سلاسل الإمداد لدينا في حالة مرنة وجاهزة لدعم النمو المتسارع في إعداد أساطيل الطيران الذي نشهده عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بتقديم مستويات خدمة عالمية متسقة وذات قيمة مضافة لعملائنا".

تواصل "سويس لوج" العمل جنبًا إلى جنب مع "ساتير" في تطوير قدراتها في مجال الأتمتة، لضمان بقاء منشأة سنغافورة معيارًا استراتيجيًا للتميز التشغيلي في المنطقة.

نبذة عن سويس لوج

تقوم "سويس لوج" بتصميم وتصنيع وتحسين حلول الأتمتة اللوجستية عبر سلاسل الإمداد، مدعومة بمنصة برمجياتنا المعيارية "SynQ". ومن خلال جهود فريق عالمي من الكفاءات المتخصصة ومجموعة من أفضل التقنيات المتقدمة في فئتها، تتعاون الشركة مع عملائها بدءًا من تصميم الحلول وحتى إدارة دورة حياتها. www.swisslog.com/en-my

-انتهى-

#بياناتشركات