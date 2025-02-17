الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت زيوو، الشركة الرائدة في مجال تقديم البرمجيات كخدمة والمتخصصة في توفير حلول مراكز الاتصال، عن إطلاقها أحدث حلولها وهو زيوو للذكاء الاصطناعي٫ وذلك خلال حضورها مؤتمر ليب LEAP 2025 في الحادي عشر من الشهر الجاري.

يقدم مجال البرمجيات كخدمة العديد من الحلول المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة المستخدمين وتحسين تجربة عملائهم على حدٍ سواء، لهذا قررت زيوو أن تضع بصمتها المبتكرة في المشهد من خلال حل متقدم يعتمد على هذه التقنية، وهو ما يجعلها تطور خصائص ذكية واثقة من رواجها بين عملائها.

وبناء على تحليل السوق بالوقت الحالي، فإنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى عشرة أضعاف بحلول عام2031، وعند تحليل السوق الإماراتي على وجه الخصوص، تجد أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من المتوقع نموها بمعدل سنوي مركب يصل إلى 43.9% في الفترة ما بين 2024 و2025. يرجع هذا إلى الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي للمؤسسات والروبوتات والذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، وهو ما دفع زيوو لاتخاذ الخطوات الفعَّالة وإثبات وجودها ومركزها في السوق.

يعد تحسين خدمة العملاء بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات الرائجة على المستوى التقني، وقد كوَّنت منصة زيوو رؤيتها الخاصة في هذا النطاق. وحولته إلى التطبيق العملي من خلال إطلاق أحدث خصائصها المرتبطة بتحليلات الصوت الذكية.

وبهذه المناسبة قال رينو دي جونفريفيل، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زيوو:

"الآن، يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مشاعر العملاء. هل يشعرون بالرضا خلال المكالمة؟ أم الضجر؟ أم المكالمة سببت المزيد من الارتباك؟ قياس كيف يشعر العميل يرشد المندوبين إلى أفضل طريقة لتقديم المساعدة. صار ذلك جزء من زيوو من خلال الخصائص المتقدمة لتحليل مشاعر العميل".

وأضاف رينو قائلاً:"بعد إجراء دراسة دقيقة للسوق المستهدف وفهم الاحتياجات الفعلية للعميل، أصبح بإمكاننا تقديم قيمة مميزة: أداة يمكنها التفاعل لكل اللهجات العربية على أساس فهم عميق لبيئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

الجدير بالذكر أن زيوو للذكاء الاصطناعي يدعم الشركات من خلال رؤى دقيقة تحلل اللغة الإنجليزية ومختلف اللهجات العربية وبالأخص اللهجات الخليجية المحلية بالإمارات والسعودية والتي تندمج بسهولة لتصبح جزءًا من قنوات سير العمل، وهو ما يؤدي إلى تحقيق كفاءة أعلى وأداء فعَّال.

يؤمن فريق زيوو أن توفير تجربة مخصصة للعملاء يبدأ من خلال استخدام أدوات مصممة لطبيعة العمل ونموذجه لتحقيق الربح. لهذا تتميز المنصة بالتأقلم مع كل التعبيرات الخاصة بالصناعة لتسهيل تعامل الموظفين معها.

بدوره صرَّح ايريك ويسس الشريك المؤسس ومدير استراتيجية التوسع وتطوير المنتج لدى شركة زيوو قائلاً:

"لقد خلق الذكاء الاصطناعي خلق بيئته الأمنية الخاصة ​​في المشهد السحابي، لذا كان يتعين على زيوو أن تتخذ الخطوة المناسبة لتوفير أمان وامتثال منقطع النظير، حيث تمت استضافة البنية التحتية الآمنة لمنصة زيوو محليًا داخل الدولة لتتوافق مع أعلى معايير لحماية البيانات".

وقد وضع فريق زيوو توقعاته الخاصة متخطيًا رؤى السوق من خلال هذا الإطلاق— زيادة 67% في سرعة الرد، وزيادة 60% في سرعة تقديم الحل، وزيادة 50% في التعاطف.

كتقنية ذكاء اصطناعي مبنية داخل شركة زيوو، ينبغي ملاحظة أن زيوو للذكاء الاصطناعي وهو حل متطور صممه ونفذه فريق زيوو من الخبراء والمطورين في منطقة الشرق الأوسط ومن أجل الشركات المتواجدة بالمنطقة. تم تصميم النظام حسب الطلب، وتمت استضافته محليًا ليكون سهل التخصيص لتعزيز الأداء ومعدلات العائد على الاستثمار.

ولضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة، تستمر زيوو في البحث عما هو مناسب للأعمال وعملائهم. الآن، مع زيوو، يمكنك التحدث إلى عملائك ببساطة بغض النظر عن موقعك.

نبذة عن زيوو:

زيوو شركة رائدة في تطوير حلول مراكز الاتصال السحابية في الشرق الأوسط. نقوم بدمج المنصة السحابية ذات واجهة برمجية مفتوحة للتطبيقات مع أنظمة إدارة علاقات العملاء باستخدام إضافات جاهزة ينتج عنها برامج متكاملة بجودة صوت عالية الوضوح ودعم فني مستمر 24 ساعة خلال الأسبوع. لتوفير تجربة عميل مميزة، نظامنا يدعم دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركات كبرى مثل شركات ضخمة في الإمارات والسعودية والمزيد، لتحقيق تجربة عملاء استثنائية.

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