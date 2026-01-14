دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة زيورخ للتأمين على الحياة في الشرق الأوسط عن تعيين والتر جوب رئيساً تنفيذياً جديداً، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها الإقليمي ودعم استراتيجيتها الطويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق قال والتر كيسليف، الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ العالمية للحياة:

"يسرّنا الترحيب بعودة والتر جوب إلى مجموعة زيورخ. إن فهمه العميق للمنطقة، إلى جانب خبرته القيادية العالمية الواسعة، يؤهله لقيادة أعمال الشركة نحو مرحلة جديدة من النّمو. وأتطلع إلى العمل معه ودعمه في مهامه الجديدة".

ويتمتّع والتر جوب بخبرة قياديّة تمتد لأكثر من 26 عاماً في قطاع التأمين، حيث شغل خلالها مناصب قيادية عليا في آسيا، المحيط الهادئ، أوروبا، أميركا اللاتينية، والشرق الأوسط. ويمثّل هذا التعيين عودة له إلى مجموعة زيورخ، حيث سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ إنترناشونال لايف – الشرق الأوسط من عام 2016 ولغاية 2021، وأسهم خلال تلك الفترة في صياغة الاستراتيجية الإقليمية للشركة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع مسار النمو المستدام.

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ للتأمين على الحياة في الشرق الأوسط:

"يشرفني أن أعود إلى مجموعة زيورخ لقيادة أعمال التأمين على الحياة في الشرق الأوسط في مرحلة مفصلية تشهدها المنطقة. لدى زيورخ التزام راسخ تجاه العملاء والشركاء والجهات التنظيمية، وأتطلع إلى البناء على هذه الأسس القويّة من خلال تعميق علاقاتنا مع العملاء، دفع الابتكار، والمساهمة في تطوير قطاع تأمين أكثر مرونة واستدامة".

نبذة عن مجموعة زيورخ للتأمين

تُعدّ مجموعة زيورخ للتأمين واحدة من أبرز شركات التأمين العالميّة المتعدّدة الأنشطة، والتي تأسّست قبل أكثر من 150 عاماً، وتقدّم خدماتها اليوم لأكثر من 75 مليون عميل في أكثر من 200 دولة وإقليم، مع تحقيق عوائد قويّة للمساهمين على المدى الطويل.

ويعمل لدى المجموعة أكثر من 63 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ السويسرية. كما أن شركة زيورخ للتأمين المحدودة مدرجة في بورصة سويسرا، ولها برنامج إيصالات إيداع أميركية متداول في سوق أو تي سي كيو إكس.

وانطلاقاً من رسالتها المتمثّلة في "بناء مستقبل أكثر إشراقاً معاً، تقدّم زيورخ حلول حماية تتجاوز مفهوم التأمين التقليدي، بما يدعم بناء المرونة لدى عملائها. ومنذ عام 2020، يدعم مشروع غابات زيورخ جهود إعادة التشجير واستعادة التنوع البيولوجي في غابة الأطلسي بالبرازيل.

نبذة عن زيورخ العالمية للحياة

تُعدّ زيورخ العالمية للحياة المحدودة جزءاً من مجموعة زيورخ للتأمين، وقد تأسّست في جزيرة مان، وهي مرخّصة من هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان، ولها فروع مسجّلة ومرخّصة في دولة الإمارات من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي مملكة البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى ترخيصها من هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

