الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت منصة الطبي، أكبر منصة رقمية للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع زين السعودية لإطلاق خدمة «عيادة زين»، وهي خدمة استشارات طبية رقمية مدمجة داخل تطبيق زين، تتيح لمشتركيها الوصول المباشر وعلى مدار الساعة إلى أطباء مرخّصين للتشخيص ووصف العلاج.

وبموجب هذه الشراكة، تم دمج شبكة الطبي التي تضم أكثر من 240 طبيبًا معتمدًا بالكامل داخل تطبيق زين، ما يتيح للمستخدمين استشارة الأطباء عبر المحادثة النصية أو المكالمات الصوتية أو المرئية، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق إضافي. وتوفّر الخدمة استشارات طبية خلال أقل من دقيقتين في المتوسط، مع إمكانية إصدار وصفات طبية رقمية تُصرف من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة.

ويمثّل إطلاق «عيادة زين» خطوة نوعية في توسيع نطاق خدمات الطبي داخل المملكة، وتحويل الهواتف الذكية إلى نقاط رعاية صحية متكاملة لملايين المستخدمين، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030.

وعقب إطلاق الخدمة في السعودية، تعتزم الطبي التوسع بخدمة «عيادة زين» إلى كل من الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026، في إطار استراتيجيتها الإقليمية لدمج بنيتها التحتية للاستشارات الطبية الرقمية ضمن المنصات الرقمية الكبرى في منطقة الخليج، بما يتيح الوصول الفوري إلى الاستشارات الطبية الموثوقة وخدمات الوصفات العلاجية لعشرات الملايين من المستخدمين.

وقال جليل اللبدي، الرئيس التنفيذي لمنصة الطبي:

«تتيح لنا شراكتنا مع زين السعودية تقديم تجربة رعاية صحية متكاملة، من الاستشارة وحتى الحصول على الوصفة الطبية، لملايين المستخدمين عبر منصة يثقون بها ويستخدمونها يوميًا. ومع متوسط وقت انتظار لا يتجاوز دقيقتين، وإمكانية استلام الوصفات الطبية رقميًا، تؤكد “عيادة زين” أن الرعاية الصحية عالية الجودة يمكن أن تكون فورية، سهلة الوصول، ومندمجة بسلاسة في الحياة اليومية. وخطوتنا التالية هي نقل هذا النموذج إلى أسواق مجاورة مثل الكويت والبحرين والإمارات، دعمًا لرسالتنا في جعل الرعاية الصحية الرقمية متاحة لكل ناطق بالعربية».

أبرز المعلومات:

• خدمة «عيادة زين» متاحة لجميع مشتركي زين السعودية عبر تطبيق زين.

• شبكة طبية تضم أكثر من 240 طبيبًا معتمدًا من الطبي لتقديم الاستشارات على مدار الساعة.

• إتاحة الاستشارات الطبية عبر المحادثة النصية أو المكالمات الصوتية والمرئية.

• إمكانية التشخيص الطبي وإصدار وصفات طبية رقمية.

• متوسط زمن الاستجابة لا يتجاوز دقيقتين.

• قدّمت منصة الطبي أكثر من 6 ملايين استشارة طبية في مختلف الدول العربية.

• الخدمة مرخّصة من وزارة الصحة السعودية ومتوافقة مع الأنظمة الوطنية للصحة الرقمية.

• خُطَطُ توسّع إقليمية تشمل الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026.

وبحسب شركة Grand View Research، بلغت قيمة سوق الرعاية الصحية الرقمية (Telehealth) في المملكة العربية السعودية نحو 1.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.92 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن خلال دمج منصة الطبي الصحية مباشرة داخل تطبيق زين حيث تُسهم هذه الشراكة في إزالة العوائق توسيع نطاق الوصول الفوري للرعاية الطبية في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المناطق النائية.

نبذة عن الطبي

الطبي هي أكبر منصة رقمية للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وقدّمت أكثر من 6 ملايين استشارة طبية في مختلف الدول العربية. تربط المنصة المستخدمين بأطباء مرخّصين لتقديم استشارات طبية سريعة وآمنة وسرية، إلى جانب محتوى صحي موثوق باللغة العربية يصل إلى ملايين المستخدمين شهريًا. وتتمثل رسالة الطبي في إتاحة رعاية صحية عالية الجودة لكل ناطق بالعربية، في أي وقت ومن أي مكان.

الموقع الالكتروني: https://altibbi.com

نبذة عن زين السعودية

زين السعودية المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة، تسهم بشكل محوري في دعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي شامل، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وحلول وتقنيات متقدمة، توجّه الابتكار نحو بناء عالم جميل أكثر ذكاءً واستدامة، عبر نهج يضع الإنسان في صميم التجربة الرقمية، بما يعزز جودة الحياة وتنافسية المملكة.

وتقدّم زين السعودية منظومة متكاملة من الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، وتعكس من خلال توسّعها الاستراتيجي في الأسواق الموازية قدرتها على تعزيز حضورها في القطاع الرقمي وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار.

كما تلتزم "زين السعودية" بتحقيق نمو مستدام عبر دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة في عملياتها، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشمولية الرقمية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ويدعم بناء مجتمع ذكي ومستقبل رقمي أكثر استدامة.

