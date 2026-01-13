أعلنت شركة زوهو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن افتتاح مراكز بياناتها الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي وأبوظبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات الشركة في الإمارات بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، والتي أعلنت عنها في عام 2023. وستستضيف هذه المراكز حلولاً سحابية من العلامتين التجاريتين الرئيسيتين لشركة: زوهو لحلول الأعمال السحابية و"مانيج إنجين" لإدارة تقنية المعلومات المؤسسية.

وقال شايلش كومار ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو: "يُعدّ افتتاح مركز البيانات الخاص بنا جزءًا من استثماراتنا المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال تُشكّل إحدى أكبر أسواق المنطقة لكلٍ من "مانيج إنجين" وزوهو". وأضاف: "ستُمكّن هذه الخطوة الشركات من تخزين بياناتها محليًا، بما يُعزّز سيادة البيانات ويدعم الأجندة الوطنية للأمن السيبراني. كما ستُتيح أكثر من 100 حلّ متوفر عبر "مانيج إنجين" وزوهو للشركات من مختلف الأحجام، إضافة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تبنّي الحوسبة السحابية ودفع مسيرة التحوّل الرقمي في معظم مجالات الأعمال، بما يساهم في تعزيز مكانة دبي كاقتصاد رقمي متوافق مع رؤية دبي 2030.

وحصلت مراكز البيانات أيضاً على شهادة مزود خدمات سحابية (CSP) الصادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ما يُؤهل شركة زوهو لتقديم خدماتها للجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب الشركات المحلية.

كما تتوافق مراكز البيانات أيضاً مع المعايير الدولية التالية ISO 27001 وISO 22301 وISO 27017 ، بالإضافة إلى حصولها على شهادة برنامج أمن الحوسبة السحابيّة (CSA) وضمان الثقة الأمنية والمخاطر (STAR) من المستوى الثاني المخصصة لمراكز البيانات. كما حصل مكتب الشركة في دبي على شهادة ISO 27001، تأكيداً على التزامها بأعلى معايير أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

زخم نمو زوهو

سجّلت شركة زوهو نمواً بنسبة 38.7 % في دولة الإمارات خلال عام 2025، كما وسّعت شبكة شركائها بنسبة 29 % خلال الفترة نفسها. ورفعت الشركة عدد موظفيها بنسبة 35 % العام الماضي لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية، إلى جانب انتقالها إلى مكتب أكبر.

وخلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت زوهو 80 مليون درهم إماراتي لدعم وتمكين أكثر من 7000 شركة في رحلة التحوّل الرقمي عبر شراكات متنوعة، من بينها شراكتها مع دائرة الابتكار والتكنولوجيا وهيئة دبي للثقافة. كما شهدت الشركة في السنوات القليلة الماضية نموًا مطّردًا في قطاع المؤسسات والسوق الراقية في الدولة، حيث سجلت نموًا بنسبة 48% في عام 2025، مدفوعة بقدرات منصتها القوية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أسرع وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

زخم "مانيج إنجين"

حققت "مانيج إنجين" نمواً بنسبة 20 %في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2025، مدفوعةً بتركيزها المستمر على قطاع المؤسسات. كما عززت العلامة التجارية حضورها المحلي، بما في ذلك عبر شبكة شركائها، لدعم التوسع المتزايد في اعتماد حلولها لدى

المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتشمل أبرز الحلول التي تقود مسيرة النمو للشركة: إندبوينت سنترال" لإدارة موحّدة للأجهزة الطرفية، و"سيرفيس ديسك بلس" لإدارة شاملة للخدمات، و"سايت 24×7" كنظام متكامل لمراقبة الأداء والتوافر عبر السحابة.

وخلال السنوات الأخيرة، كان نمو "مانيج إنجين" في الإمارات قوياً بشكل خاص في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والقطاع الحكومي والعام، والتصنيع، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية، حيث ينمو الطلب على حلول العلامة التجارية السحابية بنسبة تقارب 35% في المنطقة. ويعكس هذا التوجه تحولًا أوسع نحو استراتيجيات قائمة على الحوسبة السحابية، إذ تُعطي المؤسسات أولوية أكبر لقابلية التوسع والمرونة وتسريع الابتكار .

حول زوهو:

تُعد شركة زوهو من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، حيث توفر أكثر من 55 تطبيقًا تغطي مختلف فئات الأعمال الرئيسية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة تشيناي، الهند، وهي شركة خاصة عالية الربحية وتضم أكثر من 18,000 موظف حول العالم. تلتزم زوهو التزامًا راسخًا بحماية خصوصية المستخدمين، ولا تعتمد على نموذج الإيرادات الإعلانية. كما تمتلك الشركة مراكز البيانات الخاصة بها وتديرها بالكامل، مما يمنحها رقابة شاملة على خصوصية وأمن بيانات العملاء. ويثق أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم – يعملون لدى مئات الآلاف من الشركات – في زوهو لتشغيل أعمالهم، بما في ذلك شركة زوهو نفسها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoho.com

-انتهى-

#بياناتشركات