دبي: أعلنت زوهو، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق «إصدار زوهو لفوترة المشروعات» Zoho Billing Enterprise Edition، وهو حل متطور لفوترة المشروعات الكبرى، و«زوهو سبيند» Zoho Spend، وهو الحل الأول من نوعه في مجال إدارة النفقات، بما في ذلك كشوف الرواتب. ويساعد الحلان الجديدان فرق الشؤون المالية في الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع في توليد الدخل من خلال الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق الإيرادات وتحسين ضوابط الإنفاق وتبسيط إجراءات المشتريات واكتساب رؤية مالية شاملة. وصُمِّمَ الحلان الجديدان لدعم الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا في الإمارات ولتلبية الاحتياجات شديدة التعقيد للشركات الكبرى التي تنشط في كافة أنحاء الدولة.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «أطلقنا حلَّين مُصَمَّمَين خصيصًا حسب احتياجات المنطقة، وذلك ضمن استراتيجيتنا القائمة على مبدأ «المحلية العابرة للحدود»، التي تقوم على الارتباط العالمي والتجذّر المحلي". وأضاف: «مع توسّع الشركات والمشروعات في كافة أنحاء الإمارات في مسيرتها التنموية والطموحة، يتعرض مسؤولو الشؤون المالية لضغوط لتجاوز النظم المجزأة وتكوين رؤية فعلية شاملة تغطي الإيرادات والمصروفات. ومن خلال إطلاق «إصدار زوهو لفوترة المشروعات» و«زوهو سبيند»، نتصدى لفجوة حرجة بالجمع بين إدارة الفواتير وكشوف الرواتب والمشتريات والنفقات في منصة فردية متكاملة صُمِّمَت لدعم التوسع والامتثال والمرونة. ويدعم هذا الحلان رؤية الإمارات لمنظومة أعمال تجارية تحظى بالتمكين الرقمي وتتسم بالتنافسية العالمية».

وقال براشانت جانتي، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات العالمية في وحدة الشؤون المالية والعمليات بشركة زوهو: "في ظل سعي الشركات في دولة الإمارات بشكل متزايد إلى تحقيق شفافية مالية شاملة، وتسريع الوصول إلى السوق، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، لم يعد من الممكن التعامل مع الفوترة وإدارة الإنفاق كأمر ثانوي"، وأضاف: "تستطيع الشركات من خلال «إصدار زوهو لفوترة المشروعات» و«زوهو سبيند» أن تحول عمليات فواتيرها إلى محرك قوي للإيرادات وكذلك تحويل إدارة النفقات إلى مصدر هائل للوفورات في المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويُمكّن هذان الحلّان الشركات من اعتماد نماذج تسعير مرنة، ويوفّران لها رؤى غير مسبوقة حول مختلف جوانب الإنفاق، بما في ذلك كشوف الرواتب، الأمر الذي يسهم في دعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي".

«إصدار زوهو لفوترة المشروعات»

يفضل العملاء في المشهد الراهن ممارسة الأعمال مع التجار الذين يوفرون المرونة في السداد استنادًا إلى استخدامهم الفعلي. وفي ظل استخدام الشركات لأدوات تقليدية محدودة المرونة، يصبح من الصعوبة بمكان التعامل مع التسعير غير القابل للتنبؤ وعقود التمويل، وهو ما يجعل تحديد الإيرادات في نهاية الأمر أكثر تعقيدًا وقابلية للخطأ. ويساعد «إصدار زوهو لفوترة المشروعات» الشركات على اكتساب مرونة عالية لتوليد الدخل من خلال أي استراتيجية عصرية لتحقيق الإيرادات، إلى جانب قابلية التوسع للتعامل مع المدفوعات من أي حجم وسيناريوهات الفوترة الأكثر تعقيدًا.

يتيح هذا الحل الخاص بفوترة المشروعات للشركات إمكانية التحكم الكامل في أسعارها مقابل (منتجات، خدمات أو مشروعات) وكيفية تسعيرها (تسعير قياسي، حسب الحجم/ المستويات أو وفقًا لنماذج الاستهلاك) ومتى يمكنها التسعير. ويوفر الحل 15 إصدارًا تلائم بلدانًا مختلفة بحيث تمتثل للوائح الضريبية الإقليمية، بما في ذلك قوانين ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

مع اعتماد آليات التحصيل المؤتمتة، تتمكن الشركات من تقليص متوسط عدد أيام التحصيل (DSO) وتسريع دورة الدفع. كما تساهم قدرات الحل في إدارة دورة حياة العميل في تبسيط رحلة الاشتراك بالكامل، بدءاً من الفترات التجريبية، مروراً بمرحلة التحويل وتعديل الخطط، ووصولاً إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء. وتتماشى الإمكانية المدمجة لتحديد الإيرادات مع «المعيار الدولي رقم 15 لإعداد التقارير المالية» و«مدونة المعايير المحاسبية 606» وتساعد فرق التمويل على أتمتة عملية تحديد الدخل وتسريع عملية إغلاق الدفاتر بنهاية الشهر واكتساب رؤية فعلية لأداء الشركة فيما يتعلق بتوليد الإيرادات. وعلاوة على ذلك، يدعم هذا الحل أيضًا الشركات التي تتمتع بمرونة سوقية، وذلك من خلال مساعدتها على التأقلم سريعًا مع نماذج التسعير وتحقيق الدخل من عروضها وخدماتها، كما يمكن للشركات أيضًا تطوير لوحات بيانات استنادًا إلى الأدوار وإصدار تقارير إلى فرق العمل لديها لتزويدها بمعلومات مفصلة وواضحة.

«زوهو سبيند»

تتمثل حصة كبيرة من النفقات الإجمالية للمشروعات في المشتريات وكشوف الرواتب والسفريات والمصروفات المتعلقة بالموظفين. وبرغم ذلك، تعتمد شركات كبيرة في كافة أنحاء الإمارات على نظم غير مترابطة، وهو ما يحد من الرؤية والتحكم. ونتيجة لذلك، يفتقر مسؤولو الشؤون المالية إلى منظور شامل بشأن نفقات الشركات ومشترياتها على نطاق واسع، كما لا تتوافر لدى المدراء وسيلة تتسم بالكفاءة لتتبع الموافقات والاعتمادات ومقارنة الميزانيات بالمبالغ الفعلية، وأيضًا لا يمتلك الموظفون وسيلة موحدة لتتبع عمليات السداد أو طلبات الشراء. ويؤدي هذا النهج المنعزل إلى رقابة مجزأة وفجوات في الامتثال وانعدام السيطرة على التكاليف.

ويتسم «زوهو سبيند» بكونه حلًا شاملًا، فهو يوحد كل فئة إنفاق رئيسية (بما في ذلك كشوف الرواتب والمشتريات وأتمتة الحسابات الدائنة وسفريات الشركات، ونفقات الموظفين) في منصة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة وضوابط أكثر صرامة للتحكم في الإنفاق. وتوفر لوحة البيانات الشاملة نظرة موحدة بشأن كل مجال من هذه المجالات الحيوية، وهو ما يتيح لمسؤولي الشؤون المالية وقيادات الشركات إمكانية السيطرة على ميزانياتهم وتعزيز الحوكمة وكبح الإنفاق المستقل وتحويل إدارة النفقات إلى ميزة استراتيجية.

ويبسط الحل «زوهو سبيند» عملية المشتريات (من التوريد إلى المدفوعات) بأكملها ويُمَكِّن من ضم الموردين الرقميين ويساعد في إدارة طلبات عروض الأسعار وطلبات الشراء وأوامر الشراء والفواتير بأكملها من مكان واحد. ويوفر هذا الحل أيضًا فهمًا على مستوى الموردين ومستوى الفئات، وهو ما من شأنه تعزيز آليات المفاوضات وتحسين كفاءة المشتريات. وتساعد إمكانيات أتمتة الحسابات الدائنة في تحصيل الفواتير تلقائيًا عبر المسح الضوئي المعتمد على تقنية التعرّف البصري على الحروف وتبسيط إجراءات المطابقة الثنائية والثلاثية ومنح الموافقات على السداد وأداء المبالغ على دفعات وأتمتة عمليات التسوية.

وتوفر إمكانيات إدارة كشوف الرواتب للشركات في الإمارات أتمتة عمليات سداد الرواتب لموظفيها، بما يضمن الامتثال الكامل للوائح العمل السارية في الدولة، إذ تستطيع الشركات إنشاء ملفات الأجور لسداد الرواتب، للوفاء بالمتطلبات التي تفرضها لوائح نظام حماية الأجور. ويضمن الحل تلقائيًا الامتثال الشامل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، ومساهمة نظام التقاعد على أساس جنسية الموظف. ومن خلال الامتثال المدمج ومعالجة كشوف المرتبات بنقرة واحدة وملخصات فعلية لكشوف الرواتب، يبسط الحل عمليات كشوف الرواتب لفرق الشؤون المالية، بينما في الوقت نفسه يحسن تجربة الموظفين من خلال بوابة للخدمة الذاتية متاحة عبر الانترنت والهاتف الذكي.

يمكن للشركات تحقيق الاستفادة القصوى من حل «زوهو سبيند» في تبسيط سفريات موظفيها باستخدام إمكانيات الحجز الذاتي للموظفين والتي توفر خيارات خاضعة للسياسات وتستفيد من القوائم الشاملة للسفريات العالمية المتاحة. وتستطيع المؤسسات التي تدير سفرياتها من خلال مكاتب السفريات أن ترسل طلبات السفر إلى الوكالات السياحية لضمان إمكانية تتبع وإدارة وإتمام كل عملية حجز بكفاءة. وتعمل إمكانيات إدارة النفقات على أتمتة عملية إصدار تقارير عن المصروفات بأكملها، بدءًا من إصار الإيصال إلى السداد، مع تحسين مستويات الامتثال في الوقت نفسه للسياسات والقواعد المتعلقة بالمصروفات اليومية واللوائح المتعلقة بالضرائب وأٌجرَة النقل بالأميال، بما يتماشى مع معايير حوكمة الشركات التي تتبعها المؤسسات القائمة في الإمارات عمومًا.

التوافرية

يتوافر الحلان «زوهو سبيند» و«إصدار زوهو لفوترة المشروعات» بصفة فورية للاستخدام. وستتوافر الإمكانيات المتعلقة بكشوف الرواتب في حل «زوهو سبيند» في القريب العاجل.

-انتهى-

#بياناتشركات

حول زوهو:

تُعد شركة زوهو من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، حيث توفر أكثر من 55 تطبيقًا تغطي مختلف فئات الأعمال الرئيسية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة تشيناي، الهند، وهي شركة خاصة عالية الربحية وتضم أكثر من 18,000 موظف حول العالم. تلتزم زوهو التزامًا راسخًا بحماية خصوصية المستخدمين، ولا تعتمد على نموذج الإيرادات الإعلانية. كما تمتلك الشركة مراكز البيانات الخاصة بها وتديرها بالكامل، مما يمنحها رقابة شاملة على خصوصية وأمن بيانات العملاء. ويثق أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم – يعملون لدى مئات الآلاف من الشركات – في زوهو لتشغيل أعمالهم، بما في ذلك شركة زوهو نفسها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoho.com