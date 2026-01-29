الشركة العقارية الرائدة تتعاون مع فيدا بريكس بوصفها الشريك الحصري للمبيعات والتوزيع في مشروعها السكني المرتقب في دبي الجنوب

قيمة الصفقات العقارية في دبي الجنوب تجاوزت 15 مليار درهم إماراتي في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت زازين بروبرتيز عزمها توسيع محفظتها العقارية من خلال إطلاق مشروع سكني جديد في دبي الجنوب، أحد أسرع الأحياء السكنية الناشئة نمواً في دبي. وتعاقدت الشركة مع فيدا بريكس بصفة الشريك الحصري للمبيعات ضمن المشروع، بفضل ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الوساطة العقارية، تنسجم مع مكانة زازين والنهج الذي تتبعه في السوق. ويعكس المشروع الجديد تركيز زازين المستمر على التخطيط المدروس وتوفير الخصوصية والمعيشة المريحة للسكان، والتزامها بمعايير التخطيط العقاري والنسيج الحضري الذي تتميز به دبي الجنوب.

وبرزت مكانة دبي الجنوب بين أهم المساهمين في دفع عجلة نمو قطاع العقارات في الإمارة عام 2025، مدعومةً بالنشاط الكبير لعمليات البيع والشراء، والاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية. وتجاوزت قيمة صفقات العقارات السكنية فيها 15 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس الارتفاع المتسارع للطلب، وتوجه المشترين نحو المجمّعات السكنية المترابطة التي تواكب احتياجات المستقبل. وتسلط الشراكة الضوء على التوافق الاستراتيجي بين زازين بروبرتيز وشركة الوساطة العقارية فيدا بريكس، التي وقع الاختيار عليها لقيادة إطلاق المشروع في دبي الجنوب بناءً على النهج المشترك بين الطرفين، والفهم الكبير للجمهور، وأسلوب التنفيذ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة: “تشهد دبي الجنوب انتقالاً سلساً من مرحلة تخطيط البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ويؤدي ذلك إلى نشوء طلب حقيقي على العقارات السكنية فيها، لا سيما أنها تتميز بالترابط العالي، وتوفر مراكز العمل، والتخطيط طويل الأمد. ويهدف مشروعنا المرتقب إلى تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين الباحثين عن المساحة والتوازن، وقابلية العيش على المدى الطويل. ونرى أن فيدا بريكس هي الشريك المثالي لقيادة هذه الحملة، بفضل ما تتمتع به من فهم عميق لمجتمعاتنا السكنية وتفضيلات المشترين”.

وصُمم المشروع الجديد ليكون مجمّعاً سكنياً منخفض الكثافة، وهو يتألف من 48 وحدة سكنية داخل مبنى مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق، مع وجود مرافق ترفيهية على السطح. ويهدف المشروع بشكلٍ رئيسي إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستخدم النهائي، عوضاً عن كونه مجرد استثمار عقاري تقليدي. كما يوفر خيارات متنوعة للمشترين، تشمل وحدات تحتوي على غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مخططات بغرفتي نوم أو ثلاث مع غرف للدراسة، مما يوفر درجة عالية من المرونة للعائلات والمقيمين على المدى الطويل.

وصُمم هذا المشروع بعناية لدعم الحياة الأسرية، حيث يضم منازل متناسقة الأبعاد، وتصاميم قابلة للتعديل، ومساحات مشتركة ترتقي بمعايير الراحة اليومية والخصوصية، وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وتشتمل المرافق على السطح على مساحات اجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة العافية المخصصة، التي تحتوي على غرف الساونا ومغاطس المياه الباردة، وهو مفهوم تعتزم زازين دمجه في جميع مشاريعها المستقبلية. وتماشياً مع فلسفتها التصميمية العامة، تواصل زازين تطبيق ممارسات البناء المستدامة في جميع جوانب المشروع، دون التركيز على التسويق للمشروع عبر استعراض شهادات الاعتماد.

وترتبط مسيرة نمو دبي الجنوب بصورة وثيقة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي من المتوقع أن ترسم ملامح الطلب على العقارات السكنية خلال عام 2026 وما بعده. وتشمل هذه المشاريع توسعة مطار آل مكتوم الدولي من أجل تحويله إلى أحد أكبر مراكز الطيران في العالم.

ومن جانبٍ آخر، من المتوقع أن يسهم خط المترو الأزرق في تحسين الترابط بين المناطق السكنية والمراكز التجارية الرئيسية، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة دبي الجنوب كوجهة مناسبة للعيش والعمل. وشهد قطاع العقارات في دبي عقد صفقات تتجاوز قيمتها 917 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مما يعكس الثقة الراسخة لدى المستثمرين، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو في عام 2026.

من المقرر أن تنطلق مبيعات المشروع قريبًا مع توقع بدء البناء في الربع الثاني من عام 2026، واستهداف الانتهاء في الربع الرابع من عام 2027. للاستفسارات المتعلقة بالمبيعات وتفاصيل المشروع، يمكن الاتصال بفريق فيدابريكس على الرقم +971 54 700 5470.

حول زازين بروبرتيز:

زازين بروبرتيز هي مطور عقاري مقره دبي يركز على إنشاء مشاريع سكنية مصممة بعناية وتقودها المجتمعات، وتولي الأولوية للجودة والاستدامة وصلاحية العيش على المدى الطويل. تشمل محفظة الشركة مشاريع حائزة على جوائز مثل زازن ون في مثلث قرية الجميرا وزازن جاردنز في الفرجان، والتي وضعت معايير جديدة للعيش المستدام القائم على التصميم.

حدائق زازين هي أول مشروع سكني في دبي يحصل على شهادة LEED Gold وقد حصلت على العديد من الجوائز في الصناعة، بما في ذلك مشروع العقارات المستدامة للعام في جوائز NDTV Ultimate Realty. تم تكريم زازين ون أيضًا على المنصات الإقليمية والدولية، حيث فاز بجوائز مثل مشروع العقارات المستدامة للعام ومشروع العقارات السكنية للعام في جوائز العقارات الدولية. مؤخراً، تم تكريم علامة زازن في جوائز العقارات العربية وجوائز الكونغرس العالمي للعقارات، وتم إدراجها ضمن أفضل المطورين الخضراء والرائدين في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة Construction Week.

بالنظر إلى المستقبل، من المقرر تسليم مشروع زازن آيفي في مارس 2026، يليه مشروع ذا هب ريزيدنسز في مارس 2027، إلى جانب مجموعة من المشاريع الإضافية التي هي قيد التخطيط حاليًا في المجتمعات القائمة في دبي.

في جوهر فلسفة زازين يكمن اعتقاد بسيط: الحياة الأفضل تبدأ من أدق التفاصيل التي تُشكل حول الأشخاص الذين يستخدمونها. من خلال التصميم المدروس، والبناء عالي الجودة، والتركيز على القيمة طويلة الأجل، تهدف شركة زازن للعقارات إلى إعادة تعريف الحياة المجتمعية في دبي الحديثة ومساعدة الناس في الإمارات العربية المتحدة على العيش بشكل أفضل.

حول فيدابريكس

تأسست شركة فيدابريكس قبل خمس سنوات، وهي استشارية عقارية موثوقة تعمل في أسواق دبي السكنية المتوسطة والفاخرة. مبنية على النزاهة والسرية والخبرة العميقة في السوق، تم تأسيس الشركة بإيمان واضح: أن التميز الحقيقي في العقارات لا يُعرّف بالسرعة أو الحجم، بل بالثقة والشراكات طويلة الأمد وجودة النتائج.

بقيادة فريق يتمتع بأكثر من 45 عامًا من الخبرة المشتركة في الصناعة، ساهمت فيدابريكس بأكثر من مليار درهم إماراتي في القيمة التبادلية خلال أول خمس سنوات لها، مدفوعة بنهج منضبط يركز على العلاقات بدلاً من استراتيجيات المبيعات القائمة على الحجم.

في جوهرها، تسترشد فيدابريكس بالممارسات الأخلاقية والموثوقية التي تكرم كل من الوقت والثقة. تعمل الشركة كمستشار استراتيجي بدلاً من وكالة مبيعات، حيث تساعد العملاء في اتخاذ قرارات معقدة من خلال رؤى قائمة على البيانات، واستخبارات السوق المحلية، والتركيز على نمط الحياة، والاستقرار، والقيمة طويلة الأجل.

تتميز فيدابريكس كسلطة رائدة مبدئية في مشهد العقارات المتطور في دبي.

