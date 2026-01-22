قيمة الصفقات العقارية في دبي الجنوب تجاوزت 15 مليار درهم إماراتي في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زازين بروبرتيز عزمها توسيع محفظتها العقارية من خلال إطلاق مشروع سكني جديد في دبي الجنوب، أحد أسرع الأحياء السكنية الناشئة نمواً في دبي. وتعاقدت الشركة مع فيدا بريكس بصفة الشريك الحصري للمبيعات ضمن المشروع، بفضل ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الوساطة العقارية، تنسجم مع مكانة زازين والنهج الذي تتبعه في السوق. ويعكس المشروع الجديد تركيز زازين المستمر على التخطيط المدروس وتوفير الخصوصية والمعيشة المريحة للسكان، والتزامها بمعايير التخطيط العقاري والنسيج الحضري الذي تتميز به دبي الجنوب.

وبرزت مكانة دبي الجنوب بين أهم المساهمين في دفع عجلة نمو قطاع العقارات في الإمارة عام 2025، مدعومةً بالنشاط الكبير لعمليات البيع والشراء، والاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية. وتجاوزت قيمة صفقات العقارات السكنية فيها 15 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس الارتفاع المتسارع للطلب، وتوجه المشترين نحو المجمّعات السكنية المترابطة التي تواكب احتياجات المستقبل. وتسلط الشراكة الضوء على التوافق الاستراتيجي بين زازين بروبرتيز وشركة الوساطة العقارية فيدا بريكس، التي وقع الاختيار عليها لقيادة إطلاق المشروع في دبي الجنوب بناءً على النهج المشترك بين الطرفين، والفهم الكبير للجمهور، وأسلوب التنفيذ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة: “تشهد دبي الجنوب انتقالاً سلساً من مرحلة تخطيط البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ويؤدي ذلك إلى نشوء طلب حقيقي على العقارات السكنية فيها، لا سيما أنها تتميز بالترابط العالي، وتوفر مراكز العمل، والتخطيط طويل الأمد. ويهدف مشروعنا المرتقب إلى تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين الباحثين عن المساحة والتوازن، وقابلية العيش على المدى الطويل. ونرى أن فيدا بريكس هي الشريك المثالي لقيادة هذه الحملة، بفضل ما تتمتع به من فهم عميق لمجتمعاتنا السكنية وتفضيلات المشترين”.

وصُمم المشروع الجديد ليكون مجمّعاً سكنياً منخفض الكثافة، وهو يتألف من 48 وحدة سكنية داخل مبنى مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق، مع وجود مرافق ترفيهية على السطح. ويهدف المشروع بشكلٍ رئيسي إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستخدم النهائي، عوضاً عن كونه مجرد استثمار عقاري تقليدي. كما يوفر خيارات متنوعة للمشترين، تشمل وحدات تحتوي على غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مخططات بغرفتي نوم أو ثلاث مع غرف للدراسة، مما يوفر درجة عالية من المرونة للعائلات والمقيمين على المدى الطويل.

وصُمم هذا المشروع بعناية لدعم الحياة الأسرية، حيث يضم منازل متناسقة الأبعاد، وتصاميم قابلة للتعديل، ومساحات مشتركة ترتقي بمعايير الراحة اليومية والخصوصية، وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وتشتمل المرافق على السطح على مساحات اجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة العافية المخصصة، التي تحتوي على غرف الساونا ومغاطس المياه الباردة، وهو مفهوم تعتزم زازين دمجه في جميع مشاريعها المستقبلية. وتماشياً مع فلسفتها التصميمية العامة، تواصل زازين تطبيق ممارسات البناء المستدامة في جميع جوانب المشروع، دون التركيز على التسويق للمشروع عبر استعراض شهادات الاعتماد.

وترتبط مسيرة نمو دبي الجنوب بصورة وثيقة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي من المتوقع أن ترسم ملامح الطلب على العقارات السكنية خلال عام 2026 وما بعده. وتشمل هذه المشاريع توسعة مطار آل مكتوم الدولي من أجل تحويله إلى أحد أكبر مراكز الطيران في العالم.

ومن جانبٍ آخر، من المتوقع أن يسهم خط المترو الأزرق في تحسين الترابط بين المناطق السكنية والمراكز التجارية الرئيسية، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة دبي الجنوب كوجهة مناسبة للعيش والعمل. وشهد قطاع العقارات في دبي عقد صفقات تتجاوز قيمتها 917 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مما يعكس الثقة الراسخة لدى المستثمرين، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو في عام 2026.

ومن المخطط أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2026، على أن يتم إتمام المشروع في نوفمبر 2027.

