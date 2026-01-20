الشركة العقارية الرائدة تتعاون مع فيدا بريكس بوصفها الشريك الحصري للمبيعات والتوزيع في مشروعها السكني المرتقب في دبي الجنوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أأعلنت زازين بروبرتيز عزمها توسيع محفظتها العقارية من خلال إطلاق مشروع سكني جديد في دبي الجنوب، أحد أسرع الأحياء السكنية الناشئة نمواً في دبي. وتعاقدت الشركة مع فيدا بريكس بصفة الشريك الحصري للمبيعات ضمن المشروع، بفضل ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الوساطة العقارية، تنسجم مع مكانة زازين والنهج الذي تتبعه في السوق. ويعكس المشروع الجديد تركيز زازين المستمر على التخطيط المدروس وتوفير الخصوصية والمعيشة المريحة للسكان، والتزامها بمعايير التخطيط العقاري والنسيج الحضري الذي تتميز به دبي الجنوب.

وبرزت مكانة دبي الجنوب بين أهم المساهمين في دفع عجلة نمو قطاع العقارات في الإمارة عام 2025، مدعومةً بالنشاط الكبير لعمليات البيع والشراء، والاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية. وتجاوزت قيمة صفقات العقارات السكنية فيها 15 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس الارتفاع المتسارع للطلب، وتوجه المشترين نحو المجمّعات السكنية المترابطة التي تواكب احتياجات المستقبل. وتسلط الشراكة الضوء على التوافق الاستراتيجي بين زازين بروبرتيز وشركة الوساطة العقارية فيدا بريكس، التي وقع الاختيار عليها لقيادة إطلاق المشروع في دبي الجنوب بناءً على النهج المشترك بين الطرفين، والفهم الكبير للجمهور، وأسلوب التنفيذ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة: “تشهد دبي الجنوب انتقالاً سلساً من مرحلة تخطيط البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ويؤدي ذلك إلى نشوء طلب حقيقي على العقارات السكنية فيها، لا سيما أنها تتميز بالترابط العالي، وتوفر مراكز العمل، والتخطيط طويل الأمد. ويهدف مشروعنا المرتقب إلى تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين الباحثين عن المساحة والتوازن، وقابلية العيش على المدى الطويل. ونرى أن فيدا بريكس هي الشريك المثالي لقيادة هذه الحملة، بفضل ما تتمتع به من فهم عميق لمجتمعاتنا السكنية وتفضيلات المشترين”.

وصُمم المشروع الجديد ليكون مجمّعاً سكنياً منخفض الكثافة، وهو يتألف من 48 وحدة سكنية داخل مبنى مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق، مع وجود مرافق ترفيهية على السطح. ويهدف المشروع بشكلٍ رئيسي إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستخدم النهائي، عوضاً عن كونه مجرد استثمار عقاري تقليدي. كما يوفر خيارات متنوعة للمشترين، تشمل وحدات تحتوي على غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مخططات بغرفتي نوم أو ثلاث مع غرف للدراسة، مما يوفر درجة عالية من المرونة للعائلات والمقيمين على المدى الطويل.

وصُمم هذا المشروع بعناية لدعم الحياة الأسرية، حيث يضم منازل متناسقة الأبعاد، وتصاميم قابلة للتعديل، ومساحات مشتركة ترتقي بمعايير الراحة اليومية والخصوصية، وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وتشتمل المرافق على السطح على مساحات اجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة العافية المخصصة، التي تحتوي على غرف الساونا ومغاطس المياه الباردة، وهو مفهوم تعتزم زازين دمجه في جميع مشاريعها المستقبلية. وتماشياً مع فلسفتها التصميمية العامة، تواصل زازين تطبيق ممارسات البناء المستدامة في جميع جوانب المشروع، دون التركيز على التسويق للمشروع عبر استعراض شهادات الاعتماد.

وترتبط مسيرة نمو دبي الجنوب بصورة وثيقة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي من المتوقع أن ترسم ملامح الطلب على العقارات السكنية خلال عام 2026 وما بعده. وتشمل هذه المشاريع توسعة مطار آل مكتوم الدولي من أجل تحويله إلى أحد أكبر مراكز الطيران في العالم.

ومن جانبٍ آخر، من المتوقع أن يسهم خط المترو الأزرق في تحسين الترابط بين المناطق السكنية والمراكز التجارية الرئيسية، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة دبي الجنوب كوجهة مناسبة للعيش والعمل. وشهد قطاع العقارات في دبي عقد صفقات تتجاوز قيمتها 917 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مما يعكس الثقة الراسخة لدى المستثمرين، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو في عام 2026.

ومن المخطط أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2026، على أن يتم إتمام المشروع في نوفمبر 2027.

نبذة عن زازين بروبرتيز:

تُعيد زازين بروبرتيز صياغة مفهوم المعيشة المجتمعية في دبي، من خلال التركيز على تطوير مساكن عصرية تجمع بين الجودة العالية والمساحات السكنية المصممة بأسلوب يضع المجتمع في صميم التجربة. وبصفتها مطوراً عقارياً مستداماً، تلتزم الشركة ببناء مجتمعات نابضة بالحياة تتيح للأفراد من مختلف الخلفيات فرصة النمو والازدهار.

وتضم محفظة الشركة مشاريع حائزة على جوائز مرموقة، من بينها زازين ون في قرية جميرا الدائرية وزازين غاردنز في الفرجان، حيث أعاد كلا المشروعين تعريف معايير التصميم والاستدامة في القطاع العقاري. ويُعد مشروع زازين غاردنز أول مشروع سكني حاصل على شهادة LEED Gold في دولة الإمارات، كما فاز بجائزة مشروع العقارات المستدامة للعام ضمن جوائز NDTV Ultimate Reality Awards.

كما رسّخ مشروع زازين ون مكانته كمعيار رائد في منطقة قرية جميرا، بعد فوزه بعدة جوائز، من بينها مشروع العقارات المستدامة للعام 2022 ومشروع العقارات السكنية للعام 2022–2023 ضمن جوائز International Property Awards.

ومؤخراً، حصدت علامة زازين جائزتين ضمن Arabian Property Awards، إضافة إلى جائزة التنمية المستدامة للعام في World Realty Congress Awards. كما تم تصنيف علامة زازين ضمن أفضل 10 مطورين أخضر، وأفضل 25 مطوراً في الشرق الأوسط، وأفضل 50 مطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي وفق تصنيف Construction Week لعامي 2023 و2024.

وانطلاقاً من هذه المسيرة، من المتوقع أن تواصل مشاريع مثل زازين آيفي، المقرر تطويره بجوار زازين غاردنز وThe Hub Residences، ترسيخ هذا الإرث من خلال الجمع المتوازن بين التصميم العصري، والجودة، والاستدامة، وتوفير السكن بأسعار مدروسة. واستناداً إلى خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق، تلتزم زازين بروبرتيز بتقديم أعلى معايير التميز في جميع مراحل التطوير، ضمن رؤية واضحة تتمثل في إنشاء مشاريع سكنية مستدامة وعالية الجودة، تركز على المجتمع، ضمن المناطق السكنية القائمة في دبي، وتسهم في إضافة قيمة حقيقية إلى المشهد السكني في الإمارة.

نبذة عن فيدابريكس:

تأسست فيدابريكس قبل خمس سنوات، وهي شركة استشارات عقارية موثوقة تنشط في أسواق العقارات السكنية المتوسطة والفاخرة في دبي. وقد بُنيت الشركة على أسس النزاهة والسرية والخبرة العميقة بالسوق، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التميز الحقيقي في القطاع العقاري لا يُقاس بالسرعة أو الحجم، بل بالثقة، وبناء الشراكات طويلة الأمد، وجودة النتائج.

ويقود الشركة فريق يتمتع بخبرة تراكمية تتجاوز 45 عاماً في القطاع، حيث نجحت فيدابريكس في إتمام صفقات عقارية بقيمة تزيد على مليار درهم إماراتي خلال أول خمس سنوات من تأسيسها، مدفوعة بنهج منضبط يضع العلاقات طويلة الأمد في صدارة الأولويات، بعيداً عن استراتيجيات البيع القائمة على الحجم.

وفي جوهر عملها، تلتزم فيدابريكس بالممارسات الأخلاقية والموثوقية، بما يحفظ قيمة الوقت والثقة على حد سواء. وتعمل الشركة كمستشار استراتيجي أكثر من كونها وسيط مبيعات تقليدياً، حيث تدعم عملاءها في اتخاذ قرارات معقدة من خلال رؤى قائمة على البيانات، ومعرفة دقيقة بالسوق المحلي، وتركيز واضح على أسلوب الحياة، والاستقرار، والقيمة طويلة الأمد.

وتتميّز فيدابريكس بمكانتها كجهة مرجعية قائمة على المبادئ، في مشهد دبي العقاري المتطور.

