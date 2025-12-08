منشأة على مساحة 65 ألف متر مربع لتصبح من أكثر مراكز إنتاج الأثاث تطورًا واستدامة في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعدّ مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، لانضمام واحدة من أكثر منشآت صناعة الأثاث تطورًا في منطقة الخليج، حيث تستثمر شركة "زاربرغ لتصنيع الأثاث" العالمية أكثر من 120 مليون درهم (32 مليون دولار أمريكي) في مرفق متطور يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، في خطوةٍ ستدعم النمو في سوق العقارات المزدهر في المنطقة.

وستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع، لتضم تسهيلات الإنتاج والمكاتب وصالات العرض، مع خطط لاستكمالها بتوسعة إضافية في عام 2028. وتعتزم شركة "زاربرغ" رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 شقة مفروشة يوميًا فور بدء تشغيل المصنع، على أن توظّف نحو 150 موظفًا في المرحلة الأولى، مع خطط لمزيد من التوسّع بما يواكب نمو الإنتاج.

وستركز المنشأة الجديدة على تصنيع مطابخ وخزائن وغرف معيشة وأحواض الحمامات المصمّمة حسب الطلب، تجمع بين معايير التصميم الإيطالي الرفيع والهندسة الألمانية المتقدمة، مع استخدام مواد أولية عالية الجودة. كما ستعتمد خط إنتاج مؤتمتًا بتقنيات "الصناعة 4.0"، يتيح للمتعاملين تصميم المنتجات بما يلبي احتياجاتهم بدقة.

و قال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "يواصل مجمّع الصناعات الوطنية استقطاب شركاء يركزون على النموّ المستدام القائم على الابتكار. ومع استمرار نموّ عدد السكان في دبي وظهور مناطق سكنية ومكتبية جديدة في مختلف أنحاء المدينة، يتسارع الطلب على الأثاث عالي الجودة. ويُسهم استثمار ’زاربرغ‘ في تعزيز زخم قطاع التصنيع في دبي وترسيخ دورها كمركز رئيسي للصناعات المستقبلية."

من جانبها، قالت زارينا أليدجانوڤا، المديرة العامة لشركة "زاربرغ لتصنيع الأثاث": "يمثّل هذا المشروع التزامنا بإعادة تشكيل مستقبل صناعة الأثاث في المنطقة. ففي ’زاربرغ‘، نؤمن بدمج الإرث الأوروبي في التصميم مع أحدث تقنيات الأتمتة، لتقديم أعلى مستويات الجودة والسرعة والمرونة للتصميم حسب الطلب. ويوفر لنا مجمّع الصناعات الوطنية المنصة المثالية لبناء منشأة متطورة جاهزة للمستقبل، تُجسّد طموح دبي وتواكب الاحتياجات المتغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونحن فخورون بالإسهام في تعزيز زخم القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تصنيع ذكي ومستدام."

ولضمان تعزيز عمليات التصنيع المستدامة وعالية الكفاءة، ستتضمن المنشأة أنظمة للطاقة الشمسية، ومعدات موفّرة للطاقة، إلى جانب نظام متقدم لترشيح الهواء، ومركبات كهربائية مخصصة للخدمات. كما سيجري توريد جميع الأخشاب المستخدمة في الإنتاج من غابات تُدار بشكل مسؤول ومعتمد، بما يضمن التتبّع الكامل للمواد والحفاظ على أعلى معايير الاستدامة.

