دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ر. يفيلوشن" (R.evolution)، شركة التطوير العقاري الرائدة، عن إطلاق "إيوا واي أوف ووتر" (Eywa Way of Water)، وهو مشروع سكني متميّز يقع على ضفاف قناة دبي المائية في الخليج التجاري. يمثّل المشروع المرحلة الثانية من منصة الشركة الحضارية المتجددة "إيوا" (Eywa Collection)، ويجسّد رؤية متكاملة للمعيشة الراقية، يعيد تعريف مفهوم الفخامة المُطلقة انطلاقاً من فلسفة عميقة تركز على الصحة والرفاهية، وطول العمر، والتجدّد.

يعكس مشروع "إيوا واي أوف ووتر" (Eywa Way of Water) رؤية عميقة لكيفية انسجام أسلوب العمارة مع الطبيعة والطاقة والتجربة الإنسانية في تناغم متوازن يرتقي بمستوى الحياة نفسها. واستلهاماً من ذكاء المحيط وإيقاعه، يوظّف المشروع عناصر الماء والهواء والضوء وانسيابية المساحات لابتكار بيئة معيشية تعزز الحيوية الجسدية، وتدعم التوازن العاطفي، وترتقي بالصحة الشاملة.

يضمّ المشروع مجموعة حصرية من 65 وحدة سكنية خاصة، صُممت خصّيصاً لتوفير أعلى مستويات النقاء والراحة والرفاهية المتجددة. تتميز هذه الوحدات بأنظمة تقنية متطوّرة لتنقية الهواء، وأنظمة المياه الحيّة والمهيكلة، وإضاءة طبيعية وفيرة، فضلاً عن تصاميم انسيابية تحاكي حركة الماء. هذا وقد صُمّمت غرف النوم بطريقة تحجب ترددات الإشارات الكهرومغناطيسية (EMF)، بما يضمن الراحة والهدوء. كما يدمج التصميم المبادىء الفيدية مع الفخامة المعاصرة لتحقيق رفاهية متكاملة ومستدامة تعزّز التوازن الجسدي والعقلي والروحي.

يتّسم المبنى الذي صمّمه المهندس المعماري العالمي الشهير زين تيتيري من شركة "أو إيه دي أركيتكتس" (OAD Architects) بأسلوب النحت المعاصر، الذي يعكس حركة الماء وسكينته، باستخدام مواد طبيعية غير سامة مثل الرخام الروماني وأرضيات من خشب الباركيه متعدد الطبقات من الزان والبلوط لتعزيز جودة الهواء الداخلي، إلى جانب واجهة مبتكرة من ألواح السيراميك المزجج المستدام تحمل نقوشاً بارزة مستوحاة من الكائنات البحرية. كما يدمج المبنى أنظمة أتمتة منزلية متقدّمة وحلول اتصال رقمي موثوقة معتمدة مسبقاً حائزة على تصنيف WiredScore البلاتيني لتوفير تجربة معيشية عصرية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة والتكنولوجيا الحديثة.

يمتد التميز في المشروع إلى ما هو أبعد من التصميم الجمالي، حيث يكرس طابقاً كاملاً يركز على إطالة العمر والتجديد والصحة الشاملة، يقدم للسكان أكثر من 45 تجربة رفاهية مُعدّة بعناية تشمل 6 مسابح، بما في ذلك مسبح "إنفينيتي" بطول 25 متراً، وحمامات البخار "الساونا" بملح الهيملايا أو بالأشعة تحت الحمراء أو الساونا العشبية، بالإضافة إلى مرافق العلاج بالتبريد (cryotherapy)، وأجنحة العلاج بالطب التقليدي الهندي "الأيورفيدا" والياباني، والحمام التقليدي. هذا وتتيح المساحات الغامرة القائمة على فلسفة "إيوا" (Eywa) الشاملة توفير تجربة عافية متكاملة تربط الجسد بالعقل والروح، من خلال قبة التأمل الصوتي بارتفاع 15 متراً، ومتاهة التأمل، ومسارات التدليك العلاجي للأقدام (Reflexology)، لتنشيط نقاط الطاقة في القدمين.

يضمّ المشروع أيضاً نادي "إيوا" (Eywa) الذي يعدّ مركزاً ثقافياً واجتماعياً، يجمع بين مكتبة تحتوي على الآللاف من المجلدات المختارة بعناية، فضلاً عن قاعات طعام خاصة، وسينما، وشرفة موسيقية.

ومن الناحية التكنولوجية والبيئية، يضع المشروع معايير عالمية جديدة، ويستهدف الحصول على شهادتي LEED البلاتينية وWELL البلاتينية. كما يضمّ المشروع مزارع الهيدروبونيك المصغّرة وأنظمة متقدمة لتوفير الطاقة، وتقنيات فعّالة في استهلاك المياه تقلل من الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ما يعكس التزامه بالاستدامة والرفاهية البيئية.

وبهذه المناسبة، قال أليكس زاجريبلني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ر. يفيلوشن" (R.evolution): "يعدّ مشروع ’إيوا واي أوف ووتر‘ (Eywa Way of Water) أكثر من مجرد مبنى، إنما هو منظومة بيئية حية تتناغم فيه أساليب العمارة والطاقة والنوايا البشرية معاً للارتقاء بمستوى الحياة نفسها."

مع محفظة مشاريع مكتملة تتجاوز قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو، تواصل شركة "ر. يفيلوشن" (R.evolution) ريادتها نحو وضع معايير عالمية جديدة للعيش الفاخر الذي يركز على تعزيز الصحة الشاملة وطول العمر وجودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التسعير والأسعار بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.eywa.ae، أو الاتصال على الرقم: 971543086000+.

