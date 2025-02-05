أعلنت "ريد هات" (Red Hat Inc.)، المزود الرائد عالمياً لحلول البيانات مفتوحة المصدر، اليوم عن تعاونها مع "نيوليب" (neoleap)، الشركة الرائدة في توفير الخدمات المالية الرقمية والتابعة لـ"مصرف الراجحي"، أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك لإنشاء منصة جديدة لزيادة وتيرة إندماج الحلول الرقمية المبتكرة في السوق وتوفير ميزات أمان أكثر تطوراً.

وتوفر شركة "نيوليب"، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، حلولاً رقمية مثل المحفظة الرقمية، وبوابة الدفع، ونقاط البيع، وتسعى إلى تمكين الشركات بمختلف أحجامها من إدارة شؤونها المالية بأكثر الطرق سهولة وراحة في أي وقت ومن أي مكان.

وتأتي هذه الخطوة إيماناً بأهمية التطوير المستمر لزمن الوصول إلى السوق، والارتقاء بجودة الخدمات وضمان الامتثال للوائح ومعايير الأمان، مثل معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، في سبيل البقاء في صدارة المنافسة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات. وتستهدف "نيوليب" تطوير منصة تطبيقات حديثة تتيح لها السرعة في مرونة أعمالها، في ظل المسار الأحادي لعمليات التطوير وتحديات توافر البنية التحتية وفِرَق العمل.

وشاركت "نيوليب" في عملية اعتماد أنظمة الحاويات (Container Adoption Journey) الشاملة التي قادتها "ريد هات للاستشارات"، والتي تضمنت تخطيط وتصميم وتنفيذ منصة جديدة مصممة لتلبية التحديات ومواكبة أهداف شركة "نيوليب". وشمل ذلك تحليل الفجوات في عمليات إتمام تطوير البرمجيات (DevOps) الحالية لشركة "نيوليب"، وتلا ذلك بناء العمليات الجديدة ومراقبتها وتحسينها بشكل مستمر. وفي هذا الصدد، يتم تحديث التطبيقات ونقلها إلى "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift)، المنصة الرائدة في فئتها لتطبيقات السحابة الهجينة المدعومة من "كوبرنيتس" (Kubernetes)، فضلاً عن حالات الاستخدام الأولية التي تشمل تطبيقات محفظة الدفع وبوابة التجار الموحدة.

في هذا الإطار، تستطيع "نيوليب"الزيادة من سرعة عملية تطوير البرمجيات وتقليل وقت نشر التطبيقات من أيام إلى دقائق، وذلك من خلال دمج قدرات Red Hat AMQ وRed Hat OpenShift Platform Plus، والتي تشملRed Hat Advanced Cluster Security وRed Hat Advanced Cluster Management وRed Hat Quay، مع عمليات "التكامل المستمر/التسليم المستمر" (CI/CD) الحديثة. ويسهم ذلك في تقديم خدمات "نيوليب" بسرعةٍ أكبر في الأسواق المستهدفة.

وتهدف "نيوليب" مستقبلاً إلى تعزيز عملياتها التكنولوجية من خلال زيادة معدلات الأتمتة، والنظر في إمكانية اعتماد منصة (Red Hat Ansible Automation Platform) كركيزة لاستراتيجيتها للأتمتة على المستوى المؤسسي. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتوسيع ممارسات التطوير والأمان والعمليات (DevSecOps) عبر أقسامها، وتطوير آلية عالية الكفاءة لتجاوز حالات الفشل بهدف تعزيز استراتيجيتها للتعافي من الكوارث، حيث يتم كل ذلك بدعم من "ريد هات".

تعليقات وآراء داعمة

فراس آل الشيخ، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة "ريد هات" في المملكة العربية السعودية, شمال الخليج والمشرق العربي

"يسرّنا تقديم الدعم لشركة «نيوليب» التي تضع الابتكار وتجربة العملاء في صميم نهجها المتمحور حول التحديث. واليوم، باتت المنهجيات القائمة على المنصات نموذجاً في مجال المدفوعات بفضل المرونة التي توفرها بنية السحابة الهجينة، حيث تمضي نيوليب قدماً في هذا المسار. وتتميز حلول ريد هات للسحابة الهجينة المفتوحة بكونها مصممةً لتعزيز مرونة الأعمال ومستويات الأمان وقابلية التطوير، وهو ما تحتاجه الشركات مثل نيوليب للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويعكس تعاوننا مع «نيوليب» دور التطبيق الاستراتيجي للتقنيات الحديثة في إضفاء تحسينات كبيرة في السرعة والكفاءة، ونتطلع لنشهد مواصلة نيوليب تعزيز قيمة أعمالها من خلال تحولها التكنولوجي القائم على المنصات".

عمرو المنجد، رئيس قسم التطبيقات لدى "نيوليب"

"يمثل تعاوننا مع ريد هات نقلةً نوعية في رحلتنا نحو التحول الرقمي في ظل المشهد الديناميكي شديد التنافسية ضمن القطاع. وفي هذا الصدد، ساعدتنا ريد هات في أن نصبح أكثر كفاءة ومرونة، وأن نقلل بشكل كبير من أوقات نشر الخدمات، حتى نتمكن من تقديم تجارب جديدة وأفضل للعملاء وبصورةٍ أسرع، وذلك من خلال فهم التحديات التي تواجهنا وتأثير تكنولوجيا المعلومات على الأعمال".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والحاويات ونظام تزامن الحاويات "كوبيرنيتس" (Kubernetes) الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وإن خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة تجعل من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة المدرجة في قائمة فورتشن 500. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

بيانات استشرافية

باستثناء المعلومات والنقاشات التاريخية الواردة هنا، تشكّل البيانات في هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بأعمالها المستقبلية وأدائها المالي. كما تنطوي هذه البيانات على عدد من المخاطر وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي. ويسري أي بيان استشرافي في هذا الخبر الصحفي بدءاً من تاريخ إصداره فقط. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أية التزامات تتعلق بتحديث أو مراجعة أية بيانات استشرافية.

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