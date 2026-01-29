حفل خاص في "عين دبي" حضره نخبة من المشاهير

أوروبا، والولايات المتحدة، والصين تتصدر قائمة الأسواق الأكثر اهتمامًا بالمشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ريتشمايند"، شركة التطوير العقاري المتخصصة في المشاريع فائقة الفخامة والركيزة الأساسية ضمن محفظة "ريتشمايند القابضة"، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها الرائد "أويسترا" في جزيرة المرجان. ويأتي هذا الإعلان بعد الإقبال الاستثنائي من المشترين والمستثمرين، لتُعلن الشركة رسميًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي باتت متاحة للبيع الآن.

احتفالًا بهذا الإنجاز، نظّمت "ريتشمايند" حفل إطلاق مميز للمرحلة الثانية من مشروع "أويسترا" في 27 يناير في "عين دبي". وأحيا الأمسية منسق الموسيقى العالمي الشهير "دي جي شيمزا"، مقدمًا تجربة موسيقية غامرة عكست الطابع المبتكر للمشروع، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات وروّاد قطاع العقارات.

صُمِّم مشروع "أويسترا" من قبل شركة "زها حديد أركيتكتس" الرائدة، في أول مشروع سكني لها على جزيرة المرجان، وشهد منذ إطلاقه اهتمامًا استثنائيًا من الأسواق العالمية. وتشير بيانات المرحلة الأولى إلى أن أكثر من 50% من المشترين كانوا من أوروبا، ما يعكس مدى اهتمام المستثمرين الدوليين بالمشروع وتميّزه.

كما حظي المشروع باهتمام واسع من أسواق رئيسية أخرى مثل الولايات المتحدة، وكندا، والصين، وأستراليا، وتركيا. وفي إطار المرحلة الثانية، كشفت "ريتشمايند" عن نيتها طرح مجموعة محدودة من وحدات البنتهاوس فائقة الفخامة، والمتوقَّع أن تُعرض بأسعار تقارب 75 مليون درهم إماراتي، ما سيُشكّل معيارًا جديدًا في جزيرة المرجان من حيث الفخامة والتفرّد.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد محمد رفيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريتشمايند": "رسّخ البيع الكامل للمرحلة الأولى من المشروع رؤيتنا في تحويل الفن إلى أسلوب حياة، حيث لاقى ’أويسترا‘ صدى واسعًا لدى المهتمين بالسكن الفاخر حول العالم، حيث شهد التناسق بين الهندسة المعمارية المميّزة التي تُجسّدها تصاميم "زها حديد،" والمستوى الرفيع من الراحة والرفاهية، اهتمامًا خاصًا من المشترين هناك، لا سيما في وجهة واعدة مثل جزيرة المرجان. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نُقدّم مستوى أعلى من التفرّد، وخيارات أكثر فخامة ووحدات سكنية حصرية، لترسيخ معيار جديد للحياة الراقية في دولة الإمارات على مستوى العالم. إن الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين بشراء العقارات في الإمارات هو توجّه نحرص على مواكبته، وجاء افتتاح مكتبنا الجديد في شنغهاي، إلى جانب شراكتنا المرتقبة مع متجر ’هارودز‘ في لندن خلال شهر فبراير، كخطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواصلنا المباشر مع عملائنا حول العالم."

واستجابةً لهذا الطلب العالمي المتزايد، وسّعت "ريتشمايند" حضورها في أسواق دولية رئيسية، عبر افتتاح مكتب مبيعات جديد في شنغهاي لخدمة المستثمرين في منطقة الشرق الأقصى. كما تعتزم الشركة تقديم مشروع "أويسترا" مباشرة إلى المستثمرين الأوروبيين من خلال جولة تعريفية رفيعة المستوى تُقام في فبراير، وتشمل محطات في مانشستر وهامبورغ، إلى جانب عرض حصري في متجر "هارودز" الشهير في لندن.

يوفّر هذا المشروع المذهل لسكانه إمكانية الاستمتاع بأكثر من 50 مرفقًا من الطراز العالمي، مصممة بعناية للارتقاء بجودة الحياة. وتشمل هذه المرافق بحيرة ذات مياه صافية تمتد على طول 150 مترًا، ومنتجعًا أوروبيًا فاخرًا يحمل توقيع علامة تجارية، وأجنحة مخصصة لليوغا، بالإضافة إلى جهاز محاكاة للجولف بتقنيات متقدّمة. كما تستعد "ريتشمايند" هذا العام للكشف عن شراكة جديدة مع علامة ضيافة عالمية مرموقة، بهدف تقديم مجموعة من الوحدات السكنية المخدَّمة والمطاعم الراقية التي تُضفي بُعدًا جديدًا للتجربة السكنية في "أويسترا".

ومن أبرز المرافق التي يقدّمها المشروع، مسبح "إنفينيتي" 360 درجة يُعد الأول والوحيد من نوعه في رأس الخيمة، ويمنح السكان إطلالات بانورامية خلّابة تُعد من الأجمل على جزيرة المرجان. كما يضم المشروع نادياً شاطئيًا يحظى بشهرة عالمية، إلى جانب خدمات استقبال فاخرة متوفّرة على مدار الساعة، لتوفير أسلوب حياة بمستوى الفنادق الراقية.

ومن جانبه، قال كريستوس باساس، مدير قسم التصميم في شركة "زها حديد أركيتكتس": "تمثل المرحلة الثانية من مشروع "أويسترا" استمرارًا لرؤيته المعمارية التي تنبض بالأناقة، فتصميمه يستلهم عناصره من الطبيعة المحيطة، من بحر وضوء ورياح، ويتفاعل معها. نحن فخورون بما حظي به تصميم ’أويسترا‘ من إشادة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤكّد أن للجمال والابتكار لغة مشتركة يفهمها الجميع. كما أننا نتطلع بشغف لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع لتقدم تجربة سكنية متفردة بحقّ."

وخلال حفل الإطلاق، حرصت "ريتشمايند" على تكريم شركائها المتميّزين، حيث قدّمت جوائز خاصة لعدد من الوسطاء العقاريين الذين كان لهم دور جوهري في نجاح المرحلة الأولى من المشروع.

ومع استمرار أعمال البناء تمهيدًا لتسليم المشروع في عام 2029، يواصل "أويسترا" تجسيد رؤية "ريتشمايند" في تقديم أسلوب حياة يرتكز على التصميم والفن، بما يعزّز المشهد العمراني على الساحل الإماراتي، ويضمن قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين على حد سواء. كما تُواصل "ريتشمايند القابضة" نشاطها في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، ودولة الإمارات، ما يهيّئها للتوسّع نحو أسواق عالمية جديدة خلال العام المقبل.

نبذة عن "ريتشمايند القابضة"

تُعد "ريتشمايند القابضة" مجموعة استثمارية متنوّعة، تنشط في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل: التطوير العقاري، ومنازل العطلات، ومعدات البناء، والتجارة الدولية، والرعاية الصحية. وقد تأسست الشركة على مبادئ الابتكار وتحقيق القيمة المضافة، ما منحها قاعدة متينة مكّنت ذراعها الرئيسي "ريتشمايند للتطوير"، والمعروفة اختصارًا باسم "ريتشمايند"، من التميّز كمطوّر رائد في مجال المشاريع العقارية الفاخرة. كما تمتلك "ريتشمايند القابضة" أصولًا واستثمارات في المملكة المتحدة، والبرتغال، وإسبانيا، إلى جانب حضورها القوي في دولة الإمارات وعدد من الأسواق الأوروبية، ما يجعل نطاق أعمالها واسعًا على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتمتع الشركة بسجل حافل من النجاحات في قطاعات متعددة، تشمل العقارات، والضيافة، وتجارة السلع، والمعدات الطبية، وتوزيع الأدوية.

