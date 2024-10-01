دبي - أعلنت "ريبل"، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية للأصول الرقمية، عن حصولها على الموافقة المبدئية للترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بهدف توسيع نطاق خدماتها من مركز دبي المالي العالمي. تعتبر هذه الموافقة إنجازًا مهمًا تسهم بشكلٍ كبير في تعزيز حضور "ريبل" العالمي كشركة خاضعة للتنظيم، وتتيح لها تقديم خدمات دفع سلسة عبر الحدود، بما في ذلك خدمة الدفع "ريبل بيمنتس دايركت Ripple Payments Direct"في الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، تستعد ريبل لتوسيع بنيتها التحتية للأصول الرقمية الخاصة بالمؤسسات لتشمل قاعدة عملاء أوسع في الإمارات؛ حيث يتماشى هذا التوسع مع رؤيتها في تزويد الشركات بحلول دفع عبر الحدود أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وذلك من خلال الجمع بين الامتثال القوي للقوانين التنظيمية والاستثمارات المستمرة في مكونات البنية التحتية الحيوية بما في ذلك، السيولة، وحلول الوصاية الأفضل في فئتها، وبوابات الدخول والخروج بين العملات الورقية والأصول الرقمية.

في هذا السياق أكد براد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة ريبل على أن تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة وجدت لكي تبقى في المستقبل. وأضاف: "بفضل نهجها التنظيمي الاستشرافي وتوجيهاتها الواضحة للشركات المبتكرة التي تسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها وخدماتها، فإن الإمارات ترسخ مكانتها الريادية العالمية في هذا العصر الجديد من التكنولوجيا المالية.

وبذلك، ستكون "ريبل" الشركة الأولى في تزويد خدمات الدفع المدعومة بتقنية البلوكتشين التي تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

تعزيز الابتكار في الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة:

تؤكد الموافقة المبدئية من قبل سلطة دبي للخدمات المالية على استراتيجية ريبل في توسيع حضورها في الشرق الأوسط، ولاسيما بعد إنشاء مقرها الرئيسي الإقليمي في دبي عام 2020. فقد لعبت الأطر التنظيمية الواضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للخدمات المالية والتجارية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، دورًا رئيسيًا في قرار الشركة بمواصلة توسيع استثماراتها في المنطقة. وساهمت الأطر التنظيمية الشاملة التي وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب السلطات التنظيمية الأخرى في الدولة، في خلق بيئة مواتية للشركات المبتكرة في مجال العملات المشفرة تحفزها على النمو والازدهار.

من جانبه أكد سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي على التزام المركز الدائم بتعزيز نظام مالي استشرافي يدعم الابتكار والنمو. وأضاف: " بفضل الموقع الاستراتيجي لدبي والأطر القانونية والتنظيمية القوية لمركز دبي المالي العالمي، المبنية على خبرة تمتد لعشرين عامًا، يوفر المركز بيئة مثالية للشركات العالمية الطموحة التي تسعى لترك بصمة واضحة في المستقبل. كما أعرب عن سعادته بتوسع ريبل المستمر في مركز دبي المالي العالمي، مشيرًا إلى دورها في تعزيز نمو تقنية البلوكتشين في المنطقة.

الامتثال العالمي والابتكار:

تعد الموافقة المبدئية على الترخيص الجديد جزءًا أساسيًا من استراتيجية ريبل الشاملة للتعاون مع الجهات التنظيمية وصناع السياسات في مختلف دول العالم، بهدف دمج تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة التي تُكمّل النظام المالي الحالي بما يتوافق مع الأطر والأنظمة السارية. وتواصل ريبل، التي تمتلك أكثر من 55 ترخيصًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تراخيص من سلطة النقد في سنغافورة، ودائرة الخدمات المالية في نيويورك، والبنك المركزي الأيرلندي، التزامها الدائم بالامتثال للقوانين التنظيمية بهدف دعم تبني تقنية البلوكتشين في مجال الخدمات المالية.

بدوره وصف ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في الشرق الأوسط وأفريقيا هذه اللحظة بأنها "محورية" في تعزيز عمليات ريبل في الشرق الأوسط. كما أعرب عن سعادته بحصول الشركة على الموافقة المبدئية لسلطة دبي للخدمات المالية، مشيراً إلى أنها جهة تنظيمية مستقلة رائدة عالميًا ولديها قوانين تنظيمية صارمة. وأضاف: "يتواجد أكثر من 20% من قاعدة عملاء ريبل العالمية في الإمارات، ومع مواصلة توسيع عملياتنا وخدماتنا، فإننا نلبي الطلب المتزايد على حلول دفع عبر الحدود أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة". وأكد على التزام الشركة بالمساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات على تبني تقنية البلوكتشين.

في إطار التزامها الدائم بتسريع وتيرة تبني العملات المشفرة والبلوكتشين، أعلنت شركة ريبل مؤخرًا عن شراكتها مع مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد جزءاً من برنامج صندوق المليار XRP العالمي، بهدف تعزيز الابتكار في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية في الإمارات من خلال ربط المطورين الناشئين بشبكة الابتكار الواسعة في مركز دبي المالي العالمي، والتي تضم أكثر من 1000 شركة تقنية، ومختبرات رقمية، وكيانات رأس مال استثماري جريء. كما جددت ريبل شراكتها الاستراتيجية مع جامعة نيويورك أبوظبي من خلال مبادرة أبحاث البلوكتشين في الجامعات، مما أدى إلى زيادة إجمالي المنح التمويلية المخصصة لدعم المشاريع البحثية والمبادرات الطلابية في جامعة نيويورك أبوظبي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي. تعكس هذه المشاريع التزام ريبل الراسخ بتطوير أبحاث البلوكتشين وتنمية المهارات في هذا المجال، فضلاً عن دورها في دعم الابتكار المالي المحلي.

لمحة عن ريبل:

ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البلوك تشين والعملات الرقمية للمؤسسات، وتعمل على تغيير الطريقة التي يتعامل بها العالم مع القيمة ويديرها ويقوم بتحويلها وتخزينها. كما تتميز حلولها بأنها أسرع وأكثر شفافية وأقل تكلفة، مما يحل مشكلة عدم الكفاءة التي لطالما ميزت الوضع السائد. ويتم تحديد حالات الاستخدام بالتعاون مع الشركاء ومجتمع المطورين الأوسع، حيث تلهم تقنية العملات الرقمية نماذج أعمال جديدة وتوفر المزيد من الفرص المميزة. وتعمل الشركة عن طريق حلولها على إرساء اقتصاد عالمي صديق للبيئة وأكثر استدامة، وذلك من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى أنظمة مالية شاملة وقابلة للتطوير، مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين الحيادية الكربون والأصول الرقمية الخضراء وعملة XRP، بما يتيح للشركة تحقيق رسالتها المتمثلة في بناء عالم يعتمد على العملات الرقمية المشفرة دون حدود اقتصادية.

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