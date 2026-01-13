مصر، القاهرة: بخبرة كيانين كبيرين وفي خطوة تعكس رؤية إستراتيجية نحو دعم الشمول المالي وإتاحة الحلول المالية المبتكرة لأكبر قاعدة من العملاء، أعلنت مجموعة كونتكت المالية، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مجموعة الصافي"، لإطلاق شراكة استراتيجية ترتقي بتجربة التمويل وتقدم حلولًا تمويلية مبتكرة معتمدة على وسائل التكنولوجيا المالية الحديثة وتقدم تجربة أكثر مرونة وسلاسة للعملاء.

تُشكل هذه الشراكة، وللمرة الأولى في السوق المصري، نموذجًا جديدًا لتجربة التمويل حيث تجمع بين خبرة كونتكت الواسعة في تقديم خدمات مالية متكاملة وحلول متنوعة، وبين التنوع القطاعي الواسع لمجموعة الصافي وحضورها الراسخ عبر قطاعات حيوية متنوعة. وفي إطار هذا التعاون طويل الأجل، تهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس منصة تمويل شاملة ومتنوعة تنطلق من التمويل الاستهلاكي، وتشمل التأمين ومجموعة من الخدمات والحلول التمويلية المتكاملة لتُسهّل على العملاء تلبية احتياجاتهم وتخفف أعباءهم المالية، بالاعتماد على مفهوم «التمويل المدمج» ومدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسريع خطوات الحصول على التمويل، بما يعزز وصول الأفراد إلى حلول مالية على نطاق غير مسبوق.

وتعد مجموعة كونتكت المالية المجموعة الرائدة كونها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، بما تملكه من خبرات ممتدة وحضور قوي في تقديم حلول تمويلية وتأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتقدم المجموعة منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، إلى جانب حلول التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك من خلال شبكة شركاتها التابعة والشقيقة وشركائها الاستثماريين. وقد مكّن هذا التكامل مجموعة كونتكت من تطوير نماذج تشغيل أكثر كفاءة وترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للشمول المالي، عبر حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي وتدعم وصول الخدمات المالية إلى قاعدة عملاء متنوعة ومختلفة فى السوق المصري.

وتُعد مجموعة الصافي واحدة من أبرز الكيانات الاقتصادية المصرية الرائدة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والتوزيع والتجارة والأغذية وقطاع العقارات والتطوير العمراني، فضلًا عن حضورها القوي في قطاع النقل والسيارات. وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من العلامات التجارية والشركات التي تخدم ملايين المستخدمين يوميًا، من بينها شركات تعمل في توزيع الإلكترونيات، مثل موبيلاتي وسويتش بلس وسبيكس، إلى جانب العلامة العالمية شاومي، وكذلك منصة تفويلة المتخصصة في حلول الدفع وإدارة مدفوعات المركبات والأساطيل، وشركة «إس إن أوتوموتيف» المصنع والموزع الحصري لعلامات السيارات الصينية دونج فينج وVoyah وMHERO، وقد مكّن هذا التنوع المجموعة من بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المستهلكين اليومية والتكنولوجيا الحديثة، مما جعلها لاعبًا مؤثرًا في تطوير التجربة الرقمية داخل السوق المصري.

وصرح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلًا: "إن شراكتنا مع مجموعة الصافي تتجاوز الاتفاقيات التقليدية؛ كونها تجسيد لرؤيتنا في بناء منظومة مالية متكاملة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية تندمج بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية للعملاء. نضع اليوم حجر الأساس لمنصة مستقبلية تتخطى حدود التمويل التقليدي لتشمل حلولاً تمويلية وتأمينية ذكية، لخلق معيار جديد لتجربة التمويل حيث تلتقي التكنولوجيا مع القدرة الشرائية لدعم الشمول المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع عبر حلول مالية مبتكرة، مُصمّمة خصيصًا لتمكين الأفراد من تحقيق تطلعاتهم الاقتصادية بثقة."

من جانبها، قالت ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي: "نرى هذه الشراكة كخطوة محورية في بناء منظومة مالية متكاملة تضع العميل في صلب أولوياتها، وتسعى لدعم طموحاته من خلال حلول عملية تسهّل تلبية احتياجاته، كما تفتح آفاقًا جديدة للابتكار في التمويل عبر مختلف القطاعات التي نخدمها، كما تؤكد التزامنا في مجموعة الصافي بتطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التكنولوجيا، من أجل توسيع آفاق التمويل وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات أكثر ذكاءً ومرونة. ونرى أن دمج خدمات كونتكت المالية داخل منظومتنا المتنوعة سيُحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء، ويُسهم في خلق نموذج تمويلي أكثر مرونة وشمولًا، يدعم خطط التوسع التي ننتهجها ويعزز دورنا في تطوير المشهد الرقمي والاقتصادي في مصر".

تُعد هذه الشراكة الخطوة الأولى لمنظومة مالية متكاملة تتمحور حول العميل كأولوية أساسية، وتعمل على دعم طموحاته، من خلال تقديم حلول عملية تُسهّل تلبية احتياجاته في مختلف مجالات حياة.

