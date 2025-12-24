أعلن مصرف رويا المحلي الإسلامي ذ.م.م وشركة إنسايتر اليوم عن شراكة استراتيجية تضع دولة الإمارات في صدارة الأسواق الإقليمية، حيث يأتي نموذج “المصرفية كخدمة” مع طبقة ذكاء مدمجة. من خلال هذه الشراكة، يتم إطلاق خدمة ruya AI-Growth Intelligence للمصرفية كخدمة – دمج بنية رويا المصرفية مع محرك النمو الذكي من إنسايتر، ما يمكّن شركات التكنولوجيا المالية من الإطلاق والتشغيل والنمو بقدرة استشرافية مبنية على البيانات.

لطالما تجاوزت رويا حدود البنوك التقليدية، معتبرة البيانات أصولًا استراتيجية، وبنيت عملياتها حول البيانات وسلوك المتعاملين الحديث وانضباط النمو القابل للقياس.

عملت رويا وإنسايتر معًا على مدى 18 شهرًا، لتصميم بنية الذكاء والمحركات الخاصة بالنمو. خلال هذه الفترة، ساعدت إنسايتر رويا على تطوير واعتماد:

تحليلات الانضمام والتفعيل التي تكشف عن نقاط الاحتكاك وتسريع الوصول إلى القيمة الأولى



تشخيصات الانسحاب ومسارات المتعامل عبر التطبيقات والبطاقات الرئيسية



نماذج الشخصيات ونماذج “الشبيه” لتحديد شرائح نمو عالية الجودة ومستدامة



استراتيجيات التفاعل المبنية على الذكاء الاصطناعي والاستباقية لتعزيز رضا المتعاملين وتقوية الاقتصاد الوحدوي



كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا قال:

"يتعلم كل لاعب في مجال التكنولوجيا المالية بالطريقة الصعبة أن تحويل المتعاملين وتفعيلهم وتفاعلهم لا يتبع النظريات، بل يتبع الأنماط. ساعدتنا إنسايتر على تحويل هذه الأنماط إلى محرك ذكاء رويا، والآن أصبح هذا المحرك متاحًا لكل شركة تكنولوجية مالية على منصتنا للمصرفية كخدمة منذ اليوم الأول."

بدلاً من البدء من الصفر، ستبدأ شركات التكنولوجيا المالية المتصلة بمنصة رويا للمصرفية كخدمة بدليل تشغيل مثبت ومعتمد بالذكاء الاصطناعي: مسارات الانضمام، إشارات السلوك، وأنماط المخاطر التي تم اختبارها وتحسينها ضمن عمليات المصرف الرقمية. علاوة على ذلك، ستستفيد هذه الشركات من نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي بنتها إنسايتر لدعم نمو تفاعل المتعاملين في رويا – من التفعيل وتشكيل العادات إلى استراتيجيات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر. يعمل كل هذا على بيانات كل شركة مالية خاصة بها، ضمن بيئة آمنة لرويا، مع الاحتفاظ الكامل بحق ملكية البيانات للشركة. والنتيجة هي سرعة أكبر في الوصول إلى السوق، وانخفاض تكلفة التجارب، ورؤية أوضح لتأثير البيانات على الأرباح والخسائر.

مع رويا AI-Growth Intelligence للمصرفية كخدمة، أصبح هذا النظام الذكي المثبت متاحًا الآن، بشكل آمن ومتحكم فيه، لكل شركة تكنولوجية مالية تختار رويا كشريك لها في المصرفية كخدمة.

ميشيل كيلزي، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايتر قال:

"كانت لدى رويا رؤية لبناء مصرف مصمم لسلوكيات المتعاملين الرقمية الحديثة. كان دورنا هو بناء طبقة الذكاء التي تساعدها على النمو بانضباط مبني على البيانات. واليوم، أصبح هذا الذكاء متاحًا لشركات التكنولوجيا المالية على منصة المصرفية كخدمة الخاصة برويا."

-انتهى-

