أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)،عن إضافة جوهريّة لمحفظة أعمالها من المشاريع السكنيّة ذات العلامة التجارية: مشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم، مشروع مبتكر عنوانه الفخامة بإطلالة على الواجهة البحريّة، صمّمت تفاصيل المشروع استلهاماً من أشجار المانغروف في أبوظبي وما تحمله من هدوء وسكينة، ويعدّ أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة راديسون المرموقة على مستوى العالم، مما يؤكد على مكانة أبوظبي الرائدة كمركز إقليمي وعالمي لمشاريع العقارات ذات العلامات التجارية.

يُمثّل هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم إماراتي، ثمرة تعاون استراتيجي بين شركة رويال للتطوير القابضة ومجموعة فنادق راديسون، وهو مصمم وفق مفهوم الحياة الساحلية المتكاملة. ويتألف المشروع من 3 أبراج، ويضم كل برج مستوى الواجهة البحرية (البروميناد)، والطابق الأرضي، وأربعة طوابق للمنصة، وطابقاً مخصصاً للمرافق والخدمات، إضافة إلى 24 طابقاً سكنيّاً. ويقدم المشروع مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات تاون هاوس مكونة من غرفتي نوم وأربع غرف نوم.

ويقع مشروع راديسون ريزيدنسز في موقع استراتيجي على إحدى أكثر الواجهات البحرية هدوءاً في جزيرة الريم، ويطلّ على أحد أبرز المناظر الطبيعية في أبوظبي، مقدماً لغة معمارية راقية تدمج بين الفخامة العصريّة والرؤية المبتكرة وسط تصميم يتناغم مع الطبيعة. وفي قطاع يشهد نمواً متسارعاً، يأتي هذا المشروع ليرسخ مكانة شركة رويال للتطوير القابضة وخبرتها في ابتكار مساكن تحمل علامات تجاريّة مرموقة.

