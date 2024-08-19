تعاون يجمع بين » راك بنك « وشركة «يبت باندا» يُتيح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تداول الأصول الرقمية على تنوّعها بطريقة سلسة وسريعة وآمنة.

راك بنك وشركة «يبت باندا» يُتيح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تداول الأصول الرقمية على تنوّعها بطريقة سلسة وسريعة وآمنة. يجمع هذا التعاون بين أحد أهمّ المصارف الإماراتية التي أثبتت ريادتها في مجال الأصول الرقمية، وبين شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية.

ستشمل هذه الشراكة بندًا حصريًّا لناحية إصدار عملات الدفع الرقمية من قبل «راك بنك»، شرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توصّل بنك رأس الخيمة الوطني »راك بنك«، أحد المصارف الإماراتية الرائدة في مجال الأصول الرقمية، إلى اتّفاق مع «بيت باندا» للحلول التكنولوجية، إحدى الشركات الرائدة في مجال البنى التحتية للأصول الرقمية، وذلك لتأمين منصة موثوقة تُتيح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة أصولهم الرقمية بسهولة وسلاسة.

فور إطلاق هذه المنصّة بالكامل، سيتمكّن عملاء »راك بنك «من الاستفادة من حالات استخدام عديدة للأصول الرقمية، ممّا يضع بمتناول أيديهم أكبر تشكيلة من العملات الرقمية المتداولة في السوق الإماراتي، شرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتأتي هذه الشراكة لتضع »راك بنك «و»بيت باندا« في الصدارة في مجال الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعزّز نمو قطاع الأصول الرقمية، ممّا يُتيح للمصارف المشاركَةِ في اقتصاد الأصول الافتراضية من دون الحاجة إلى تطوير قدراتها الخاصة لإدارة الأصول الافتراضية.

في هذا الصدد، قال دونغجون "دي جاي" تشوي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء للمجموعة في »راك بنك«: "نؤمن بأنّ الأصول الرقمية تُجسّد إحدى الوسائل المستقبلية للعملاء لإدارة شؤونهم المالية بطريقة أسرع وأكثر أمانًا. وتأتي هذه الشراكة لتسدّ الفجوة في السوق لمنصة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة لتداول الأصول الرقمية". وتابع قائلا: "نسعى من خلال جمع خبراتنا إلى إحداث ثورة في المشهد المالي التقليدي بشكل يصبّ لصالح عملائنا الكرام، ممّا يُتيح لهم اكتشاف مجموعة أوسع من الفرص لاستخدام الأصول الرقمية".

بدوره، قال لوكاس إنزيرسدورفر-كونراد، الرئيس التنفيذي لـ «بيت باندا» للحلول التكنولوجية: "يملك »راك بنك« خبرة طويلة في مجال ابتكار الحلول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونودّ أن ندعم طموحاته في هذا المجال. وبما أنّ الحلول التكنولوجية التي تُقدّمها شركة »بيت باندا «معياريّة قياسيّة، فإنّ ذلك يُتيح لنا تفصيل منتجاتنا بحسب احتياجات شركائنا. وتشهد هذه الشراكة على أهميّة تلك المرونة، فمعًا سوف نحدث نقلة نوعيّة ونضع العملات الرقمية بمتناول الملايين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونُمهّد الطريق للابتكار في المستقبل".

يُشار إلى أنّ «بيت باندا» للحلول التكنولوجية تُعتبَر من أهمّ مُزوّدي البنى التحتية القابلة للتوسيع والتطوير للأصول الرقمية على الصعيد العالمي. وباعتبارها شركة خاضعة للرقابة، فهي تتمتّع ببصمة عالميّة وبثقة بعض من أهمّ المؤسّسات المالية والمصارف والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية "فينتك".

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+.

نبذة عن «بيت باندا» للحلول التكنولوجية

تُعتبَر «بيت باندا» للحلول التكنولوجية من أهمّ مُزوّدي البنى التحتية القابلة للتوسيع والتطوير للأصول الرقمية على صعيد أوروبا والعالم. تُتيح هذه المنصة للشركات التكنولوجيا المالية "فينتك" والمصارف التقليدية والبنوك الرقمية والمنصّات الإلكترونية خدمات خاضعة للرقابة لتداول الأسهم/صناديق المؤشّرات المتداولة، والعملات الرقمية، والمعادن الثمينة، والسلع، والاستثمار فيها والاحتفاظ بها. يستطيع الشركاء ابتكار خدماتهم الخاصة انطلاقًا من بنية تحتية موثوقة ومجرّبة وحائزة شهادة آيزو 27001. تفسح هذه المنصة المعيارية القياسية بالكامل المجال أمام توحيد الخدمات عبر أحدث واجهة لبرمجة التطبيقات أو منتجات العلامة البيضاء (البيع المباشر).

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