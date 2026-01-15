دبي، الامارات العربية المتحدة: يترأس جوليو روفائيل منصب مدير التسويق والاتصالات في فنادق ومنتجعات "جنة"، حيث يشرف على سلسلة فنادق "إيدج". يمتلك جوليو خبرة تقارب عشر سنوات في استراتيجيات العلامات التجارية، والتحول الرقمي، وتسويق المنشآت الفاخرة متعددة المواقع، وفاز ضمن قائمة "قوة التسويق الفندقي لعام 2025"، كما صُنف ضمن أفضل 30 قائد في المبيعات والتسويق بالشرق الأوسط لعام 2023. يُعرف عنه قيادته الفعالة في دفع نمو العلامة التجارية بشكل ملموس، ووضع العلامات الفندقية في صدارة الأسواق لضمان استدامة حضورها على المدى الطويل في بيئات تنافسية.



يقود جوليوعمليات التسويق لما يقارب 6 فنادق و12 مطعماً و24 فيلا فاخرة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. كما يشرف على فريق داخلي كبير متعدد التخصصات يشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المحتوى، والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، وتصميم المحتوى، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الرقمي، وتطوير المواقع الإلكترونية. يدير أيضاً شراكات استراتيجية مع شركات الطيران، ووكالات السفر، والبنوك، وأبرز الفعاليات الترفيهية مثل فورميلا 1 أبوظبي، وبطولة القتال النهائي (UFC)، ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، وأسبوع كرة السلة الدولي.

لعب جوليو دوراً محورياً في مبادرات ما قبل الافتتاح للمنشآت الجديدة، وتنفيذ حملات العلامة التجارية، وتحسين المنصات الرقمية، وتصميم حملات مبتكرة تعزز الرؤية والموقع التسويقي لجميع العلامات التجارية. تحت قيادته، حققت العديد من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المؤثرين زيادات ملموسة في التفاعل، والوعي، وعدد المتابعين عبر جميع المنشآت، ما أكسبه ترشيحات وجوائز من أبرز المجلات والمنصات في قطاع الضيافة ونمط الحياة، مثل ( (What's Onو( (Time Out Awardsو (FACT Magazine Awards) و(Hoteliers) و(Arabian Hospitality) و(World Luxurious Hotels).

سبق لجوليو أن شغل منصب مدير التسويق للمجموعة في "كابيتال موشن" ومدير التسويق في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث قاد حملات ناجحة وبرامج مؤثرين وفعاليات سجلت أرقاماً قياسية مثل سجل غينيس العالمي، ما عزز من وصول العلامة التجارية وتفاعل الجمهور بشكل كبير. يشتهر جوليو روفائيل بأسلوبه المبني على النتائج واستراتيجياته التسويقية المبتكرة، حيث يواصل تطوير علامة فنادق ومنتجعات "جنة" من خلال الابتكار الرقمي، والتسويق التجريبي، والتوسع الإقليمي، مع ضمان تقديم تجارب ضيافة مؤثرة ونمو مستدام للمجموعة الفندقية.

-انتهى-

