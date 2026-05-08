التعاون يشمل تصميم وتصنيع القوارب، والعمليات التشغيلية، والتأجير، وخدمات ما بعد البيع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة :- أعلنت شركة "ذا كابتنز القابضة"، أكبر مزوّد لحلول الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لشركة "إيزي ليس"، عن شراكة مع "الصير مارين" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ASM)، والرائدة في الحلول البحرية المتقدمة، حيث وقّعت الشركتان التابعتان للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل منظومة بحرية متكاملة في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم حلول بحرية متكاملة تشمل تطوير وتصنيع القوارب، والعمليات التشغيلية، والدعم الفني.

ويجمع هذا التعاون بين شركتين إقليميتين متكاملتين، بهدف إعادة تعريف التجارب البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع هذه المبادرة بين النطاق التشغيلي وقاعدة العملاء الواسعة لشركة "ذا كابتنز القابضة"، وخبرات "الصير مارين" في تصميم القوارب وتصنيعها والتقنيات الهندسية المرتبطة بها.

وسيتم إطلاق برنامج تجريبي لتقييم الأداء والطلب ضمن ظروف تشغيلية فعلية، ما يسهم في وضع خريطة طريق لتوسيع نطاق المنصة عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال زيد شولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا كابتنز القابضة": "تشكّل هذه الشراكة خطوة مهمّة نحو تطوير التجارب البحرية في المنطقة والارتقاء بآليات تقديمها وإتاحتها للعملاء. ومع تطور متطلبات السوق، أصبح العملاء يتطلعون إلى حلول متكاملة وتجارب عالية الجودة توفر قيمة مضافة وتجربة سلسة، بدلاً من الخدمات المجزأة. ومن خلال توحيد هذه الإمكانات والخبرات، نعمل على تطوير منصة قادرة على مواكبة هذا التحول ودعم خطط التوسع المستقبلية".

من جانبه، قال هولجر شولتي هيلين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "الصير مارين": "نفخر بالتعاون مع "ذا كابتنز القابضة" لوضع معيار جديد لمنظومة بحرية متكاملة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين نطاقها التشغيلي الواسع وانتشارها في السوق، وخبراتنا التصنيعية وخدمات ما بعد البيع، بما يسهم في تقديم حلول بحرية متطورة تلبي تطلعات المتعاملين".

وسيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير البرنامج التجريبي وتحسينه مع تقدم مراحل التعاون، في خطوة تعكس التزامهما ببناء منظومة بحرية أكثر تكاملاً وقابلة للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن "ذا كابتنز القابضة":

تُعدّ "ذا كابتنز القابضة" أكبر مزوّد لحلول الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير وتشغّل أكثر من 400 قارب ومركب بحري في مختلف أنحاء المنطقة. وإلى جانب عمليات تشغيل الأساطيل، تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات البحرية تشمل تصنيع القوارب، والتكنولوجيا البحرية، وخدمات التأجير والعضويات، وإدارة الأساطيل، والصيانة، وتجربة العملاء، والمنصات الرقمية، بما يهدف إلى توفير تجارب بحرية سلسة وسهلة الوصول وعالية الجودة.

تتخذ الشركة من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة تابعة لـ"إيزي ليس"، التابعة بدورها للشركة العالمية القابضة.

نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعدّ أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 49 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل. www.easylease.ae

نبذة عن "الصير مارين" (ASM):

تُعدّ "الصير مارين" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ASM)، والتابعة للشركة العالمية القابضة، مؤسسة بحرية عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها.

تشمل محفظة خدماتها الواسعة الشحن التجاري، وإدارة وتشغيل اليخوت، وبناء القوارب، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، ومنصات وقدرات السفن غير المأهولة، إلى جانب الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. وتجمع الشركة بين الخدمات المتكاملة عالية المستوى والحلول التقنية المبتكرة وسجل حافل بالتميز التشغيلي.

وسواء تعلق الأمر بتشغيل أساطيل من اليخوت الفاخرة بدقة عالية، أو امتلاك وتشغيل أسطول من السفن التجارية، أو توظيف تقنيات التصنيع الإضافي المبتكرة، أو هندسة سفن غير مأهولة متقدمة، تُعدّ "الصير مارين" مرجعاً في الخبرة والقدرة والتميز، ما يمكّنها من تحويل مختلف البيانات البحرية إلى واقع ملموس.

ويضمن نهجها الشامل تقديم تجربة متكاملة تبدأ من مرحلة الفكرة وصولاً إلى التنفيذ، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات في إدارة السفن التجارية واليخوت. كما يتميز فريق بناء القوارب لديها بكفاءة عالية في تقنيات التصميم الإضافي والبناء الدقيق، إلى جانب تقديم برامج تدريب متخصصة وخدمات صيانة احترافية، ما يضمن استدامة الأداء وجودة الأصول على المدى الطويل. www.alseermarine.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار. www.ihcuae.com

