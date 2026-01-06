دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ذا فيرست جروب للضيافة عن سلسلة من التعيينات في إدارتها العليا، واستحدثت المجموعة عدة مناصب جديدة لدعم نموها المتسارع وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.

وسوف يتولى بريندان ماكورماك منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال بقطاع الأغذية والمشروبات، في خطوة تعكس إمكانات النمو القوية لمحفظة الشركة في هذا القطاع. وقد شغل ماكورماك مؤخراً منصب نائب الرئيس للتسويق، وهو عضو في الفريق القيادي لمجموعة ذا فيرست جروب للضيافة منذ انضمامه كنائب الرئيس للعمليات بقطاع الأغذية والمشروبات في عام 2020. وسوف تسهم خبرته في عمليات التشغيل وتطوير الأعمال في بناء فرص جديدة لتوسيع نطاق العلامات التجارية المملوكة للمجموعة عبر نظام الامتياز التجاري. وتشمل محفظة الأغذية والمشروبات لدى ذا فيرست جروب للضيافة مجموعة من المفاهيم المتنوعة تشمل مخبز ومقهى ريزن الحرفي وذا بلاكسميث بار آند إيتري.

كما عيّنت المجموعة روبين جيمس-أوكونور في منصب نائب الرئيس الأول للتسويق، وسوف تتولى مسؤولية الإشراف على الهوية التجارية، والعلاقات العامة والإعلان، ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي. تمتلك جيمس-أوكونور مسيرة مهنية حافلة، حيث عملت على مدار عشرين عاماً مع مجموعة جميرا للفنادق والمنتجعات، تدرجت خلالها في عدة مناصب بدءاً من مدير الاتصال والتسويق في فندق "برج العرب" عام 2005 حتى منصب نائب رئيس التسويق للمجموعة.

وخلال فترة عملها، تولّت روبين تنظيم برامج تسويقية حائزة على الجوائز تستهدف الشركات والأفراد، ما أسهم في تعزيز حضور العلامة التجارية والأداء التجاري عبر محفظة مجموعة جميرا العالمية. وتتمتع جيمس-أوكونور بخبرة واسعة في إدارة العلامات التجارية والتسويق المتكامل القائم على الأداء ضمن قطاع الضيافة الفاخرة.

وسوف يشغل أنطونيو بيسوني منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية، حيث سيتولى مسؤولية إدارة الإيرادات، ومراكز تفاعل الضيوف، وقنوات التوزيع والاستراتيجيات التجارية. وسوف يركز بيسوني على تعظيم الأرباح من خلال إدارة الإيرادات واستراتيجيات التسعير القائمة على البيانات، وتحسين إدارة الشرائح السوقية المستهدفة وقنوات التوزيع والاستعانة بالتحليلات المتقدمة. وينضم بيسوني إلى ذا فيرست جروب للضيافة قادماً من ماريوت الدولية، حيث شغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي الأول للمبيعات والتوزيع عقب مسيرة مهنية عالمية امتدت لخمسة عشر عاماً مع هيلتون.

كذلك، تم تعيين سهيل بداري في منصب نائب الرئيس للمبيعات، وسوف يتولى الإشراف الكامل على عمليات وأداء المبيعات على مستوى المجموعة. ويتمتع بداري بخبرة قيادية تجارية رفيعة اكتسبها خلال فترة عمله مع علامات تجارية كبرى في عالم الضيافة العالمية مثل هيلتون، وماريوت الدولية، وفنادق روكو فورتي، إلى جانب خبرته السابقة كرئيس للشؤون التجارية والثقافية في القنصلية العامة الإيطالية في دبي. وبفضل قدرته على العمل بكفاءة ضمن بيئات معقدة ومتعددة المساهمين، سيسهم بداري في دعم استراتيجية النمو القائمة على الشراكات التي تتبناها ذا فيرست جروب للضيافة.

وتنضم ماريا كوزيفا إلى المجموعة في منصب المدير المؤسسي لقسم العافية والسبا، حيث تمتلك خبرة تزيد عن عقدين في إدارة عمليات العافية وتطوير المفاهيم لوجهات عالمية شهيرة مثل مدينة جميرا، وأتلانتس النخلة، وأتلانتس ذا رويال. ويعكس تعيين كوزيفا الأهمية المتزايدة لقطاع العافية ضمن استراتيجية ذا فيرست جروب للضيافة، ومن المقرر أن تتولى مهمة تطوير رؤية موحدة للعافية عبر محفظة فنادق المجموعة المتنامية.

وفي إطار تعليقه على هذه التعيينات الجديدة، قال أبو ديميرتاس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ذا فيرست جروب للضيافة: "يسعدنا الترحيب بهؤلاء القادة الموهوبين في مناصبهم الجديدة. في ظل توسّع محفظتنا على المستويين الإقليمي والدولي، أصبح من الضروري أن يتطور هيكلنا القيادي لمواكبة هذا النمو. استحدثت ذا فيرست جروب للضيافة هذه المناصب كاستجابةٍ مباشرة لحجم أعمالنا الحالي وخططنا المستقبلية، الأمر الذي سيعزّز من قدراتنا في القطاعات التجارية والتسويق والأغذية والمشروبات والعافية، ويرسّخ مكانتنا لتقديم قيمة طويلة الأمد للمالكين والشركاء في جميع الأسواق".

تأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه ذا فيرست جروب للضيافة مرحلة من النمو اللافت، تشمل إطلاق مشاريع بارزة مثل فندق سيل دبي مارينا، أحد فنادق مجموعة فينيَت كوليكشن، والمقرر أن يصبح أطول فندق في العالم، إلى جانب توقيع اتفاقيات امتياز تجاري مع ماريوت الدولية وIHG، ودخول الشركة إلى السوق الأوروبي من خلال منتجع جينادي سي سايد.

