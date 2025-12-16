الكويت، تعلن مجموعة الشايع اليوم عن افتتاح دي اند دي كافيه، العلامة التجارية التي تملكها مجموعة الشايع، في الأفنيوز، ليقدم تجربة جديدة تعيد تعريف مفهوم المقاهي الراقية في الكويت. يعد دي اند دي كافيه علامة تجارية كويتية مميزة تشتهر بنكهاتها وأطباقها المحضرة يومياً بأعلى معايير الجودة. ويستقبل المقهى ضيوفه يومياً من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 11:00 مساءً، ليستمتعوا بتجربة تذوق عصرية مبتكرة تجمع بين الأجواء المريحة والبساطة الراقية.

يمثل دي اند دي كافيه أكثر من مجرد مقهى، فهو وجهة يومية مفضلة، ومكان مثالي للقاءات الاجتماعية والاسترخاء. وتم تصميم الكافيه بعناية ليتماشى مع أسلوب الحياة العصري، وليحتفي باللحظات اليومية من خلال التصاميم المدروسة بعناية فائقة، والنكهات المختارة، والأجواء الدافئة والعصرية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباقهم المُفضلة بأسلوب خاص - نكهات متأصلة في ذاكرتهم، أعيد ابتكارها بلمسة خاصة لتتماشى مع الأذواق العصرية.

وبهذه المناسبة، قال جيف كيلين - رئيس إدارة الضيافة في مجموعة الشايع: "نفخر بتقديم مفاهيم محلية تحتفي بالثقافة الكويتية النابضة بالحياة والابتكار في مجال الضيافة. ويمثل افتتاح دي اند دي كافيه فصلاً جديداً في التزامنا بتقديم تجارب طعام مميزة لا تُنسى لضيوفنا ومجتمعنا. فالمقهى الجديد أكثر من مجرد مكان لتناول الطعام، بل مساحة تجمع بين الراحة والإبداع والتواصل، مع نكهات تجمع بين الألفة والتجديد. نحن اليوم نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا ليكتشفوا معنا وجهتهم الجديدة المفضلة في الأفنيوز."

وتقدم قائمة الطعام لدى دي اند دي كافيه مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية المفضلة، بما في ذلك تشكيلة أطباق مازه الفطور، وسندويشات الشاورما، والفطائر، والحلويات الشهية، مثل كيك الحليب "تريس ليتشيز" بالزعفران، وفوندان الشوكولاته. كما يُمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بخيارات واسعة من المشروبات الساخنة والباردة، من القهوة التركية إلى السموثيز المنعشة.

ندعوكم للاستمتاع بتجربة تجمع بين النكهات اللذيذة التي تحاكي روعة الذكريات بأجواء مفعمة بالراحة والذوق الرفيع لدى دي اند دي كافيه.

عن دي اند دي كافيه

يجمع دي اند دي كافيه بأجوائه الرائعة بين التقاليد المحلية واللمسات الدافئة المعاصرة، ويقدم لضيوفه قائمة طعام مختارة من الأطباق التقليدية المفضلة، والفطائر والفلاتبريد والمعجنات المحضرة يدوياً، والمشروبات الخاصة. من تشكيلة مازه الفطور المحضرة على الطريقة المنزلية، إلى التوست الفرنسي الشهي، تم تصميم كل طبق ليُضفي شعوراً بالأُلفة والنكهة. دي اند دي هو أكثر من مجرد كافيه تقليدي، إنه وجهة اجتماعية مفضلة، حيث تنبض الحياة بالطقوس اليومية واللحظات العفوية - سواءُ كان الضيوف يجتمعون مع الأصدقاء، أو يستمتعون بكوب قهوة بمفردهم، أو يتشاركون حلوى لذيذة مع العائلة.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

#بياناتشركات

- انتهى -