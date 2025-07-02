ستحصل الشركات العاملة في منطقة ميدان الحرة على إمكانية الوصول إلى شبكة دي إتش إل العالمية في أكثر من 220 دولة، مع أسعار تفضيلية .

الشراكة تُسهم في تسهيل التجارة الدولية من خلال خدمات لوجستية متخصصة وحلول شحن قابلة للتوسّع .

المبادرة تتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والتجارة الدولية .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، الرائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية السريعة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع منطقة ميدان الحرة الرقمية بالكامل والحائزة على جوائز مرموقة، بهدف تعزيز قدرات الشحن الدولي للشركات العاملة في الدولة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر منطقة ميدان الحرة، بحضور السيد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، والسيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة.

من خلال هذه الشراكة، ستحصل الشركات المُسجّلة في منطقة ميدان الحرة على وصول مبسّط إلى شبكة دي إتش إل اللوجستية العالمية التي تغطي أكثر من 220 دولة وإقليم. وتتضمن الاتفاقية أسعار شحن تفضيلية، ودعمًا مخصصًا من خبراء الجمارك، وحلول شحن مرنة، ومساعدة لوجستية مخصصة، تُسهم في تيسير التجارة الدولية وتسريع وتيرة التوسع العالمي للأعمال.

وتتماشى هذه الشراكة مع أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بفوائد ملموسة على القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والصناعة والتجزئة، حيث ستستفيد شركات التجارة الإلكترونية تحديدًا من خدمات دي إتش إل في مجال التخزين، وأدوات التتبع المؤتمتة، وحلول التوريد المتقدمة، مما يعزز من كفاءة العمليات ورضا العملاء.

وعلاوة على الجانب اللوجستي، تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الانضمام إلى أحد أكثر النُظم الاقتصادية تطورًا في دبي. إذ تقدم منطقة ميدان الحرة إعفاءً ضريبيًا كاملًا للشركات المؤهلة، ودعمًا في فتح الحسابات المصرفية المحلية، وإمكانية ممارسة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات. كما توفّر المنطقة هيكلية ملائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وباقات مرنة تعتمد على نموذج دفع يتوافق مع حجم التوسع، ونظام معتمد لحماية البيانات حاصل على شهادة الأيزو ISO، إلى جانب دعم فني متخصص متاح عبر منصة رقمية متكاملة وحائزة على جوائز.

في تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: "تفخر دي إتش إل إكسبرس بكونها جزءًا من منظومة ريادة الأعمال المتنامية في دولة الإمارات. وتؤكد شراكتنا مع منطقة ميدان الحرة التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال خبرات لوجستية عالمية المستوى، وحلول شحن دولية فعّالة، ودعم مخصص يُسهم في تسهيل عملياتهم وتعزيز توسّعهم."

ومن جانبه، صرّح السيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة، قائلًا: "نلتزم في منطقة ميدان الحرة بخلق بيئة محفّزة تُمكن رواد الأعمال من الانطلاق والتوسع بثقة. وتوفر هذه الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس لعملائنا من حاملي الرخص، الأدوات اللوجستية التي يحتاجونها للتوسع دوليًا والمنافسة عالميًا. كما وتمثل هذه الخطوة محطةً محورية في مسيرتنا لبناء مجتمع أعمال ذكي، مرن، ومترابط عالميًا."

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة دي إتش إل، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة عالميًا من خلال حلول متخصصة وخبرات قطاعية دقيقة. وتشمل هذه الخدمات كل ما يتعلق بالامتثال الجمركي، وسلاسل الإمداد، والتوصيل النهائي، بما يُسهم في تبسيط العمليات والوصول الفعّال إلى الأسواق الجديدة. وفي إطار تعزيز هذه المنظومة، تتيح رخصة "فوري" من منطقة ميدان الحرة تأسيس الشركات خلال أقل من 60 دقيقة، ما يشكل معيارًا جديدًا في سرعة ومرونة إجراءات تدشين الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم المؤسستان منظومة شاملة تعزز من الكفاءة، والمرونة، والتوسع الدولي، ما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للنمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار.

نبذة عن شركة دي إتش ال:

تُعد دي إتش ال العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقدم من خلال فروعها المختلفة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوصيل المحلي والدولي، وخدمات التجارة الإلكترونية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، والنقل البري والجوي والبحري، إلى جانب إدارة سلاسل التوريد الصناعية. وتضم دي إتش ال نحو 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، ما يمكنها من ربط الأفراد والشركات بشكل آمن وموثوق، والمساهمة في تدفق التجارة العالمية المستدامة. كما تقدم حلولًا متخصصة لقطاعات حيوية سريعة النمو مثل التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والهندسة، والصناعة، والطاقة، وقطاع السيارات، والتجزئة.



دي إـتش ال هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل الذي بلغ حجم إيراداتها نحو 84.2 مليار يورو في عام 2024، وهي تواصل تعزيز مساهماتها الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مستدامة، مع التزام مؤسسي بتحقيق صافي انبعاثات صفري في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050.

نبذة عن منطقة ميدان الحرة:

تُعد منطقة ميدان الحرة واحدة من أكبر وأحدث المناطق الحرة الرقمية في العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، وتتخذ من فندق ميدان الراقي مقرًا لها. وتُعرف المنطقة بمنصتها الرقمية المتكاملة الحائزة على جوائز مرموقة، حيث تمكّن الشركات من الانطلاق والتشغيل والتوسع بسرعة وسهولة ومرونة من دبي إلى الأسواق العالمية.

وتمثل منطقة ميدان الحرة المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة في دولة الإمارات التي تعمل على مدار الساعة، حيث تتيح مزاولة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية بالكامل، تشمل إصدار التراخيص رقميًا، وتوفير الدعم في الوقت الفعلي. كما توفر رخصة "فوري" – الأسرع من نوعها على مستوى الدولة – إمكانية تأسيس الشركات بالكامل خلال أقل من 60 دقيقة.

وتمنح المنطقة مزايا تنافسية تشمل: الإعفاء الكامل من ضريبة الشركات وضريبة الاستقطاع، إتاحة التملك لغير المواطنين بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، والتأسيس دون اشتراط رأس مال، والوصول السلس إلى مختلف الخدمات الحكومية في دولة الإمارات. كما أن التراخيص الصادرة معتمدة من وزارة الخارجية وغرفة تجارة دبي، بما يتيح الحصول على حسابات مصرفية مزودة برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

وعلاوة على ذلك، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات قيمة مضافة تشمل إصدار الرموز الجمركية، وخدمات التخزين بالتعاون مع مزودين رائدين مثل دي إتش إل، والتكامل المباشر مع منصات التجارة الإلكترونية كأمازون، فضلًا عن حلول بوابات الدفع الإلكتروني للمعاملات عبر الإنترنت ونقاط البيع والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال مساحات مكتبية بانورامية، وبنية تحتية بمستوى الضيافة الفندقية، ومرافق معيشية متكاملة تشمل المدارس والعيادات والمطاعم وملاعب رياضية، تُوفر منطقة ميدان الحرة ما هو أكثر من مجرد فرصة تجارية، إنها منظومة نموذجية لنمو الأعمال الطموحة.

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