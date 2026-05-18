دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ديم للتمويل اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "يُسر"، وهي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة تتمتع بسجل حافل في كازاخستان، وذلك تزامناً مع توسع يُسر في عملياتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ضمن استراتيجية ديم الأوسع للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الموثوقة، بهدف تطوير حلول مالية قابلة للتوسع، تتمحور حول احتياجات العملاء، ومتوافقة مع الأطر التنظيمية في السوق الإماراتي. كما تعكس التزام ديم بدورها كمؤسسة مالية منظمة تعتمد نهجاً عملياً قائماً على الشراكات لتمكين الابتكار، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والمساءلة وحماية العملاء.

وتوفر يُسر حلولاً مالية مدمجة للشركات وعملائها، بما في ذلك خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مع تركيز مبدئي على قطاع السيارات. وتخطط الشركة مستقبلاً للتوسع إلى قطاعات إضافية ضمن اقتصاد دولة الإمارات.

ومن خلال هذا التعاون، ستوفر ديم البنية التحتية المالية المنظمة، وإطار الحوكمة، والخبرة السوقية اللازمة لدعم توسع حلول التكنولوجيا المالية بشكل مسؤول ومستدام. ومن خلال الجمع بين تجربة العملاء المدفوعة بالتكنولوجيا لدى يُسر، والإمكانات المؤسسية والتنظيمية المرخصة لدى ديم، تهدف الشركتان إلى تقديم حلول مبتكرة للسوق بأسلوب مستدام ومنظم.

وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل:"تعكس هذه الشراكة قناعتنا بأن الابتكار والتنظيم يحققان أفضل النتائج عندما يعملان معاً. فشركات التكنولوجيا المالية تقدم السرعة والإبداع وتجارب جديدة للعملاء، بينما توفر مؤسسات مثل ديم الحوكمة والبنية التحتية والانضباط التنظيمي اللازم للتوسع بشكل مسؤول. ويسعدنا التعاون مع يُسر في إطار دخولها إلى سوق الإمارات، ونتطلع إلى دعم مسيرة نموها.”

من جانبه، قال عزامات سايتبيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يُسر":"قمنا بتأسيس يُسر انطلاقاً من قناعة بسيطة مفادها أن التمويل يجب أن يكون متاحاً في المكان الذي تجري فيه الحياة اليومية. وتمثل دولة الإمارات الخطوة الطبيعية التالية لنا، كونها سوقاً يحتضن الابتكار ويشاركنا الإيمان بأهمية الحلول المالية المدمجة وسهلة الوصول. ويمنحنا التعاون مع ديم الأساس التنظيمي والمصداقية السوقية اللازمة للنمو بشكل مسؤول. ونسعى معاً إلى جعل الوصول إلى التمويل أكثر سهولة للشركات والعملاء الذين هم في أمسّ الحاجة إليه".

ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار المالي، ترى ديم أن مثل هذه الشراكات تمثل عنصراً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر قوة وشمولية. ومن خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية والشركات التقنية، تهدف ديم إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وخدمة الشرائح التي لم تحظَ تاريخياً بالاهتمام الكافي من قبل البنوك التقليدية الكبرى.

كما تؤكد هذه الشراكة انفتاح ديم على دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية عبر مجموعة متنوعة من النماذج، بما في ذلك الإقراض، وبرامج البطاقات، والتمويل المدمج، وغيرها من حلول الخدمات المالية الحديثة، وذلك ضمن إطار واضح من الانضباط التنظيمي والنمو المسؤول.

نبذة عن ديم للتمويل

ديم للتمويل، التابعة لمجموعة قرقاش والخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هي شركة خدمات مالية هادفة تركز على تقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشرائح غير المخدومة بالشكل الكافي. ومن خلال الجمع بين فهم احتياجات العملاء والتكنولوجيا والإدارة المنضبطة للمخاطر، تسهم ديم في رسم مستقبل التمويل الشامل في دولة الإمارات.

نبذة عن يُسر

يُسر هي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة تعمل على تطوير حلول مالية مدمجة للشركات وعملائها، تشمل حلول التمويل، ومرونة المدفوعات، والمنتجات المرتبطة بالأصول. وتحظى الشركة بدعم من “جيت فاينانس”، وهي مؤسسة مالية مدرجة في بورصة كازاخستان وتحمل تصنيفاً ائتمانياً من وكالة فيتش. وتجمع يُسر بين الأسس المؤسسية الراسخة ونهج قائم على التكنولوجيا لجعل الوصول إلى التمويل أكثر سهولة وفعالية. وتتوسع الشركة حالياً في دولة الإمارات مع تركيز مبدئي على قطاع خدمات السيارات، وخطط مستقبلية للتوسع إلى قطاعات إضافية.

