الكويت: أعلنت ديليفرو الكويت عن توقيعها اتفاقية تجارية مع تطبيق كاري، وذلك عقب قرار كاري إيقاف عملياتها في الكويت. وضمن هذا الانتقال، سيتم إعادة توجيه مستخدمي تطبيق كاري إلى تطبيق ديليفرو، بما يضمن لهم الاستمرار في الاستمتاع بتجربة توصيل سلسة ومجموعة واسعة من خيارات المطاعم، والبقالة، ومتاجر التجزئة.

وسيتم توجيه الدعوة لعملاء كاري للتسجيل في تطبيق ديليفرو، حيث سيحظى العملاء المؤهلين باستقبال مميز، يشمل اشتراكًا مجانيًا لمدة ستة أشهر في خدمة ديليفرو بلس جولد، بالإضافة إلى حزمة قسائم بقيمة 10 دنانير كويتية، قابلة للاسترداد حتى 11 يناير 2026. ويمنح اشتراك ديليفرو بلس جولد العملاء توصيلاً مجانيًا غير محدود، واسترداد 5% رصيد على طلبات البقالة التي تزيد قيمتها عن 12 دينارًا كويتيًا، إلى جانب عروض حصرية وتجربة توصيل موثوقة توفّر قيمة أفضل مع كل طلب - جميعها خاضعة لمعايير الأهلية وللشروط والأحكام المعمول بها.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور ديليفرو في السوق الكويتي، ودعم جميع أطراف منظومة المنصة؛ إذ سيستفيد شركاء المطاعم والمتاجر من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وزيادة مستوى الظهور، كما سيواصل السائقون الاستفادة من سوق صحي ومتنامٍ ،فيما سيتمكن العملاء من الاستمتاع بتشكيلة موسّعة تضم مطاعم محلية مفضلة، وعلامات تجارية عالمية، وشركاء موثوقين في قطاعي البقالة والتجزئة.

ومنذ انطلاقها في الكويت في فبراير 2019، وانضمامها إلى مجموعة دور داش في عام 2025، تؤكد هذه الاتفاقية التزام ديليفرو طويل الأمد بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وطموحها لتقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء والشركاء والسائقين على حد سواء.

وتتمثل رسالة ديليفرو في تغيير الطريقة التي يتناول بها الناس الطعام ويتسوقون، من خلال توصيل خيارات متنوعة الى منازلهم، مقدّمةً تشكيلة محلية واسعة من المطاعم، والبقالة، ومتاجر التجزئة، بخدمة توصيل موثوقة وبقيمة مميزة.

