• يهدف استثمار أمازون لخدمات الويب في التعاون مع ديلويت إلى تعزيز المواهب وبناء القدرات ودعم تحول واسع النطاق في قطاع الأعمال ضمن الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ديلويت الشرق الأوسط وأمازون لخدمات الويب (AWS) عملية توسيع كبيرة لتعاونهما الاستراتيجي، مع خطط لتقديم خدمات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي في الشرق الأوسط.

وتتضمن الاتفاقية المهمة استثمارات من الطرفين لتعزيز القدرات في المنطقة، ودعم اعتماد التقنيات السحابية فيها، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات رئيسية. وتستفيد هذه الخطوة من الشراكة طويلة الأمد بين ديلويت وAWS، وتجسد التزاماً مشتركاً بمساعدة الأعمال في المنطقة على الانفتاح على التقنيات الناشئة ومواكبتها، بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحليلات البيانات، والبنية التحتية السحابية الآمنة.

وأُطلقت المبادرة رسمياً خلال اجتماع عُقد في مكاتب ديلويت الشرق الأوسط بدبي، حيث التقى رشيد بشير، الشريك المسؤول عن التكنولوجيا والتحول في ديلويت الشرق الأوسط، مع تانوجا رانديري، المديرة العامة لشركة أمازون لخدمات الويب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب فريقَي الإدارة في الشركتَين.

وسيركز هذا التعاون الإقليمي الموسَّع على مساعدة الشركات على تحديث عملياتها الأساسية، وتعزيز المرونة، ودعم جهود الابتكار، بالاستفادة من التقنيات السحابية ونهج قائم على الذكاء الاصطناعي. وستواصل ديلويت تنمية شبكتها من المتخصصين المُعتمدين من AWS في الشرق الأوسط، والاستثمار في بناء مراكز مخصصة للتميّز لدعم تلبية المتطلبات المعقدة للتحول الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رشيد بشير، الشريك المسؤول عن التكنولوجيا والتحول في ديلويت الشرق الأوسط: "تشكل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تحقيق مهمتنا في إحداث تحول واسع النطاق للمؤسسات في المنطقة. ولا يقتصر توسيع تعاوننا مع أمازون لخدمات الويب على الاستثمار في تقنيات متطورة، بل أيضاً في المواهب والأدوات التي تحتاجها الأعمال المحلية للنمو. وبجهودنا الجماعية، سنساعد العملاء على تسريع الابتكار، واكتساب المرونة، وتوفير قيمة طويلة الأمد من خلال اعتماد التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بدءاً من الشرق الأوسط".

وفي إطار المبادرة، ستتعاون كل من ديلويت وAWS مع العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك، والطاقة، والخدمات العامة، والرعاية الصحية، بالاستفادة من الخبرة العميقة لديلويت في القطاع وقدرات التكنولوجيا المتقدمة من AWS. وتشمل مجالات التركيز الأساسية للمبادرة استراتيجيات وهندسة الحوسبة السحابية، وتحديث التطبيقات، وتطوير ودمج حلول الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوكمة.

وبهذا الصدد، قالت تانوجا رانديري، المديرة العامة لشركة أمازون لخدمات الويب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعني هذه الخطوة أن ديلويت وAWS ستتمكّنان من تقديم منهجيتهما المعتمدة في تطوير الحلول المتخصصة للعملاء في الشرق الأوسط. ومن خلال هذا الدعم، تُتاح أمام العملاء فرصة تسريع وتيرة مشاريع التحول الطموحة بصورة ملموسة، مع شريك يرافقهم في جميع المراحل، من التخطيط الأولي وصولاً إلى تحقيق القيمة الفعلية".

ويأتي قرار توسيع التعاون بناءً على نجاح شراكات مماثلة في أوروبا وأفريقيا، حيث استفاد مئات العملاء بالفعل من دعم متكامل في رحلتهم الرقمية. ومع تزايد الحاجة إلى شركاء موثوقين قادرين على تقديم حلول تحول قابلة للتوسّع، تبرز الشراكة بين ديلويت وAWS بوصفها عنصراً مهماً لصياغة ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة.

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