دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ديكا العقارية، الرائدة في إدارة المشاريع، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع أفانا ريزيدنسز، أحدث مشاريعها السكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية، وذلك عقب حفل تدشين رسمي للمشروع أقيم في 10 يناير. وتجري حالياً أعمال وضع الركائز الأساسية وتنفيذ عقود الإنشاءات بعد مراسم وضع حجر الأساس التي أقيمت في موقع المشروع هذا الشهر، مما يمثل انتقالاً فعلياً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ والإنشاء المتواصل.

تمّ تصميم مشروع أفانا ريزيدنسز ليكون وجهة سكنية تركز على جودة الحياة وتعدد المرافق، ويضم مجموعة من الشقق التي تتنوع بين استوديو، وغرفة وصالة، وغرفتين وصالة، مع خطة تسليم مقررة في الربع الأخير من عام 2027. ويعكس هذا المشروع رؤية شركة ديكا المستمرة في تقديم مجمّعات سكنية مدروسة بعناية، تضع الرفاهية والقيمة طويلة الأمد وجودة التنفيذ في مقدمة أولوياتها، ضمن واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي.

من المخططات إلى الواقع: براعة البناء والتصميم

يتم تنفيذ مشروع أفانا ريزيدنسز تحت إشراف فريق استشاري خبير، حيث تم تعيين شركة "فيدرال للاستشارات الهندسية" (Federal Engineering Consultants) كاستشاري رئيسي ومستشار معماري للمشروع. وتتولى الشركة، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في سوق الإمارات، مسؤولية التنسيق المعماري، والتصميم الهندسي، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية خلال جميع مراحل التطوير.

أما التصميمات الداخلية، فتتولاها شركة "أفيفا كوليكتيف ديزاين هاوس" (Aviva Collective Design House)، بقيادة المصممة الحائزة على جوائز "دارا يونغ"، الرئيس التنفيذي للشركة في نيويورك. وتضفي "يونغ" رؤية عالمية على التصميمات الداخلية للمشروع، بما يتماشى مع فلسفته التي تضع الرفاهية في المقام الأول. وتركز التصميمات الداخلية على المخططات الوظيفية، واستغلال الإضاءة الطبيعية، واختيار مواد مستدامة وعالية الجودة، مما يضمن توفير مساكن عصرية وعملية للمستخدم النهائي.

مشروعٌ يضع صحتك وراحتك في المقام الأول

يضع مشروع أفانا ريزيدنسز في جوهره تركيزاً واضحاً على الصحة النفسية والجسدية وسهولة الاستخدام اليومي؛ حيث تمّ تصميم الشقق بمخططات عملية، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ولوحات ألوان محايدة تعزز الشعور بالهدوء والمساحة الواسعة. كما تم تجهيز الوحدات بأجهزة كهربائية أوروبية، وخزائن مصممة خصيصاً، وتشطيبات حمامات فاخرة، لضمان أعلى مستويات الراحة السكنية على المدى الطويل.

وتأتي المرافق كجزء أصيل من تجربة المعيشة وليست مجرد إضافات ثانوية؛ إذ يضم المشروع حوض سباحة على السطح، ومركزاً للياقة البدنية، ومنصة لليوجا والتأمل، وملعباً لرياضة البادل، ومساحات اجتماعية خضراء صممت لتشجيع نمط الحياة الحيوي والتفاعل الاجتماعي. كما تعزز المرافق العائلية، بما في ذلك منطقة ألعاب مخصصة للأطفال، من جاذبية المشروع كوجهة سكنية شاملة. وتشمل المزايا الإضافية ردهة استقبال مجهزة، وخدمات كونسيرج وأمن على مدار الساعة، وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، مما يعكس رؤية شركة ديكا في تقديم مجمعات سكنية جاهزة للمستقبل.

موقع استراتيجي وإنجازات بوتيرة متسارعة

يتمتع مشروع أفانا ريزيدنسز بموقع استراتيجي في قرية جميرا الدائرية، حيث يستفيد من شبكة طرق متطورة وموقع حيوي بالقرب من أهم الوجهات الرئيسية في دبي، مع الحفاظ على خصوصيته ضمن حي سكني هادئ. وتسير أعمال البناء حالياً وفق الجدول الزمني المحدد والمخطط له، بالتزامن مع استمرار المبيعات على الخارطة، وتوفر هيكل دفع ميسر للمشترين يمتد لما بعد التسليم. ومن خلال مشروع أفانا ريزيدنسز، تواصل شركة ديكا العقارية الرائدة تعزيز محفظة مشاريعها التطويرية عبر التركيز على سرعة وجودة التنفيذ، وعقد شراكات موثوقة مع كبار الاستشاريين، وابتكار بيئات سكنية تتمحور حول رفاهية السكان وتكامل المرافق.

تم إقامة الحفل الرسمي لتدشين المشروع في 10 يناير في موقع العمل، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة ديكا، والمساهمين، وممثلين عن قطاع العقارات في دبي؛ حيث اطلع الحضور على عرض شامل للمخطط الرئيسي للمشروع، ونهج التصميم، والجدول الزمني لأعمال الإنشاء. تم طرح الوحدات السكنية في أفانا ريزيدنسز بخطة دفع مرنة بنسبة 60/40 تمتد لما بعد التسليم، مما يوفر خيارات دفع منظمة للمشترين الساعين وراء القيمة طويلة الأمد في منطقة قرية جميرا الدائرية.

-انتهى-

#بياناتشركات