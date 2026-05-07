المرحلة الأولى تشمل 50 متجر واحة من أدنوك، ضمن شراكة استراتيجية أوسع تتيح التوسّع التدريجي مستقبلًا عبر شبكة محطات أدنوك للتوزيع في مختلف أنحاء الدولة

تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية محفظة أعمال "أدنوك للتوزيع" التي تضم أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى توسيع نطاق التقنيات المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات، مما يرسخ نهج الشركة القائم على تبني الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التصميم والتشغيل على نطاق واسع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "ديتك أيه آي"، المزوّد الإماراتي المتخصص في حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لقطاع الأعمال، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، بهدف تزويد متاجر واحة من أدنوك على مستوى الدولة بنظام الدفع الذاتي المتطور "سويفت" المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تم الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية على هامش معرض” اصنع في الإمارات“، وتهدف إلى توفير تجربة تسوّق سهلة وسلسة، بما يسهم في تقليص متوسط وقت الدفع بنسبة تتجاوز 60%، وتسريع إنجاز المعاملات بكفاءة وراحة أعلى. وتعتمد تقنية «سويفت» على قدرات متقدمة في الرؤية الذكية والتعلّم الآلي لتحسين تجربة المتعاملين داخل المتجر من خلال تقليل عمليات الدفع التقليدية وتعزيز مستويات رضا العملاء. إلى جانب إسهامها في مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة التي تقودها «أدنوك للتوزيع»، والقائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والدقة والإنتاجية.

وبدوره، قال سند ياغي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديتك أيه آي": "لقد رصدنا فجوة واضحة في السوق، حيث لم تواكب تقنيات الدفع تطوّر المتسوّقين وتوقعاتهم المتزايدة. ومن خلال الجمع بين السرعة والدقة والتصميم السلس، يتيح نظام "سويفت" لشركات التجزئة، مثل أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، تقديم تجارب تسوّق أسرع وأكثر ذكاءً وسلاسة، تركز على العملاء، بما يعزّز تجربة التسوّق في متاجر واحة من أدنوك، إحدى أبرز وجهات التجزئة في دولة الإمارات".

في هذا السياق، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "يمثّل تعاوننا مع شركة 'ديتك أيه آي' خطوة بارزة في مسيرتنا لتسريع تحوّلنا إلى شركة رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال توظيف تقنيات محلية متقدمة تركز على العملاء مثل 'سويفت'، فإننا نسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التصنيع المحلي وتعزيز القيمة الوطنية، مع توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة وتحقيق كفاءة تشغيلية تدعم الربحية المستدامة على المدى الطويل. وباعتبارنا شركة تتبنى 'الذكاء الاصطناعي' في التصميم وعلى نطاق واسع، نركز على تعزيز الأداء والدقة والإنتاجية عبر مختلف عملياتنا. ومع مواصلتنا تطوير متاجر 'واحة أدنوك' لتصبح وجهات تجزئة رقمية من الجيل التالي، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في بناء شبكة جاهزة للمستقبل ترتكز على تجارب أكثر ذكاءً وتميز تشغيلي راسخ."

وتعكس هذه الشراكة تركيز "أدنوك للتوزيع" المستمر على تقديم تجارب تجزئة مبتكرة تتمحور حول العميل وعلى نطاق واسع، مدعومة بمؤشر قوي لرضا العملاء بلغ 97% عبر شبكة متاجر الشركة، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية للنمو. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز محفظة "أدنوك للتوزيع" التي تضم أكثر من 20 مبادرة قائمة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يشمل التنبؤ بالطلب على الوقود، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تجربة العميل. ويأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية أوسع مع شركة "ديتك أيه آي"، تهدف إلى نشر حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة.

سوف يتم إطلاق نظام "سويفت" في 50 متجراً من متاجر واحة من أدنوك خلال الربع الثاني من عام 2026 كمرحلة أولى، مع خطط للتوسّع التدريجي مستقبلًا عبر شبكة أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة. ويعتمد نظام الدفع الذاتي على تقنيات متقدمة في الرؤية الذكية والتعلّم الآلي، ما يتيح التعرّف الفوري على المنتجات، وتمكين العملاء من اختيار مشترياتهم والدفع والمغادرة في غضون أقل من 30 ثانية من بدء عملية الدفع، بما يسهم في توفير تجربة تجزئة أسرع وأكثر كفاءة وسلاسة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة عقب نجاح تجارب تشغيلية نُفِّذت في عدد من المتاجر المختارة، حيث حقق نظام "سويفت" تحسينات ملموسة شملت تسريع إجراءات الدفع، وتسهيل حركة تسوق العملاء خلال فترات الذروة، والارتقاء بمستويات الاتساق التشغيلي. وتعمل أدنوك للتوزيع حالياً على توسيع نطاق تطبيق نظام "سويفت" عبر شبكتها.

عن "ديتك أيه آي"

"ديتك أيه آي" شركة إماراتية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقود ابتكار وتطبيق تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلّم الآلي لدعم التحول الرقمي في قطاع الأعمال. وتقدّم الشركة حلولًا متكاملة تشمل أنظمة الدفع الذكي، والأتمتة القائمة على الرؤية الحاسوبية، وأدوات التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتقديم تجارب عملاء سلسة ومبتكرة. وانطلاقاً من التزامها بسد الفجوات التكنولوجية وخلق قيمة مستدامة، تسهم "ديتك أيه آي" في إعادة تعريف وتطوير أساليب تفاعل الشركات مع عملائها.

