دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن تعاون استراتيجي جديد مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات"، الحدث الوطني الأبرز والمعني بتطوير القدرات الصناعية وتعزيز التميز والابتكار في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الإعلان بحضور سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذين من كلا الطرفين، بما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وبموجب هذا التعاون، ستقدم "دو"، عبر محفظة خدمات علامتها التجارية الفرعية "du Tech"، مجموعة من الخدمات الاستشارية بما يتيح لمكتب أبوظبي للاستثمار دعم مسارات الابتكار والتمويل بشكل متكامل، بدءاً من مرحلة تطوير الأفكار وصولاً إلى التنفيذ. ومن خلال الاستفادة من خبرات "du Tech" في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، يهدف هذا التعاون إلى تمكين المصنعين والشركات من تحويل طموحاتهم الرقمية إلى نتائج قابلة للتوسع، مع تزويدهم بالأدوات والأطر والقدرات اللازمة لتسريع عملية التحول الرقمي بثقة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "نؤمن في "دو" بأن الابتكار هو ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الوطنية والمرونة الاقتصادية. ويمثّل هذا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار امتداداً لدورنا في تمكين منظومة رقمية متكاملة تدعم أولويات دولة الإمارات. ومن خلال توظيف قدراتنا وخبراتنا في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وربطها بمسارات تمويل فعّالة، نعمل على تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق أثر مستدام يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الدولة على المدى الطويل."

ومن خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات"، تستضيف "du Tech" منصة عرض مخصصة تبرز آليات تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع، من خلال استعراض حالات استخدام عملية ومسارات ابتكار منظمة إلى جانب رحلة متكاملة

تمتد من تطوير المفاهيم إلى التنفيذ والتوسع.

وبدوره قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعد القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في أبوظبي، حيث تولي الإمارة اهتمامًا استراتيجيًا بتعزيز تنافسيته عالميًا وترسيخ استدامته على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، تجسّد هذه الشراكة نموذجًا متكاملًا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، وأدوات التمويل، والتنفيذ عالي الكفاءة، بما يمكّن المصنّعين من التوسع نحو الإنتاج التجاري واسع النطاق. كما سيسهم توظيف القدرات التقنية التي تتمتع بها "du Tech" ضمن برنامج التصنيع الذكي الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار، في تمكين المنشآت الصناعية من تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة ورفع مستويات الإنتاجية وتنويع المنتجات المحلية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة".

ومن تكامل الخدمات والحلول التي تقدمها "du Tech" مع أطر التمويل التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار، من مثل برنامج (SMAP)، يقدّم هذا التعاون نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي، ويسهم هذا النهج في دعم الأجندة الوطنية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو الصناعي، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة ابتكار أكثر ترابطاً وتركيزاً على التنفيذ في الدولة، حيث تتكامل التكنولوجيا والتمويل وآليات التنفيذ ضمن منظومة واحدة متطورة. ومن خلال تمكين المؤسسات من توسيع مبادرات التحول الرقمي بثقة وسلاسة، تسهم "دو" ومكتب أبوظبي للاستثمار في دعم تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات