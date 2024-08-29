

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، لإطلاق شبكة اتصالات (دو-بال) السريعة، التي توفر شبكة اتصال قوية بين البلدين، لتلبية المتطلبات المتزايدة بالسوق، وتعزيز جودة خدمة الاتصالات الدولية وتحسينها وتوسيع نطاقها، بحيث توفر تجربة عملاء فائقة، ومجموعة أوسع من فرص الأعمال لعملاء الشركتين وتعزز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": "نحن فخورون بتدشين هذه الشراكة مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، حيث تؤكد اتفاقية التعاون مع "دو" على الرؤية المشتركة والنهج الاستراتيجي الجديد الذي يهدف إلى ترسيخ تواجد كلا الشركتين في الأسواق، إذ أن شبكة الاتصالات بين البلدين ستؤدي إلى تعزيز أداء عملاء الشركتين من المؤسسات، وتحقيق فوائد عدة للمجتمع بشكل عام ".

ويجسد إنشاء شبكة الاتصالات الجديدة بين الإمارات العربية المتحدة وفلسطين قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متنوعة، كما يؤكد الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات كجزء من رؤية "دو" في التعاون الاقليمي لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والمستخدمين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون بين "دو" و"بالتل" على تحسين الدعم المقدم لعملاء المؤسسات في كلا البلدين بشكل كبير.

من جانبه، صرح علاء حجازي، رئيس إدارة دعم الأعمال في “بالتل”: أن " التعاون مع "دو" يؤكد سعي "بالتل" الرائد لتعزيز شبكة الاتصالات السريعة في منطقة الشرق الأوسط، كما يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع قدرات شبكتنا، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز مكانتنا كمشغل اتصالات رائد في المنطقة، بالإضافة إلى أن اتفاقية الشراكة تجسد التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات من خلال توفير حلول احترافية ومتطورة لشركائنا وعملائنا".

وتمثل هذه الشراكة بين "دو" و"بالتل" قفزة في مستوى جودة خدمات الاتصالات بين الجانبين، كما أنها جسراً قويا يربط بين المجتمعات والثقافات، إذ أنها تطلق العنان أمام الإمكانيات غير المسبوقة للشركات والأفراد على حد سواء في السعي نحو المستقبل الرقمي الشامل.

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