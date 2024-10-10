دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إطلاق محفظة أعمالها الجديدة المُصممة خصيصا لقطاع الأعمال (B2B)، والتي تهدف إلى إعادة وضع وتعريف الإمكانات الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشفت "دو" عن علامتين تجاريتين فرعيتين جديدتين تنضمان إلى علامة " du Business"، وهما: " du Tech"، و" du Infra"، وذلك في إطار تنفيذ التزامها المتواصل بتقديم حلول التحول الرقمي المبتكرة الشاملة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية.

وبصفتها أول علامة تجارية تابعة لــ "دو"، تعمل " du Business" على توفير حلول متطورة وشاملة مدعومة بأفضل شبكة اتصالات من الجيل الخامس والألياف الضوئية، مما يعزز انتاجية المؤسسات ومرونتها ويرسخ نموها ونجاحها. ومن خلال الاستفادة من القوة التحويلية لخدمات الاتصالات الرقمية، تدعم " du Business" المؤسسات لتشجيعها على الازدهار والريادة وتصدر السوق التنافسية، كما تعمل كدعامة أساسية في رحلتهم نحو التحول الرقمي.

وفي صدارة رحلة التحول الخاصة بـــ "دو"، تلعب علامة " du Tech"، دوراُ رئيساً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات والشركات، حيث تقود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التركيز بشكل استراتيجي على الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، فإن " du Tech"، لديها كافة الإمكانات والجاهزية لتعزيز تطور المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خدماتها التي تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وحلول البلوك تشين، والتي تم تصميمها جميعاً لضمان مستقبل رقمي مستدام وآمن ومرن ويتميز بالكفاءة والفعالية التي تناسب تماماً الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل، تضمن " du Infra"، تدفقًا آمناً وسلساً للبيانات، لتحسين عمليات شبكات المؤسسات والجهات الحكومية خلال رحلة تحولها الرقمي. حيث توفر البنية التحتية والخدمات الشبكية المتطورة والقوية، ما يمكّن المؤسسات من الابتكار والنمو تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها بثقة وفعالية. كما تركز أيضا على توفير حلول شبكية آمنة، لتبسيط العمليات التشغيلية للشركات والمؤسسات التي تبذل جهود لاستكشاف الآفاق الرقمية الجديدة.

وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـــ "دو": أن "شركة "دو"، اليوم، هي أكثر من مجرد مزود رائد لخدمات الاتصالات، بل تجاوزت ذلك لتصبح ممكناً رئيسياً للتكنولوجيا الرقمية المتكاملة، كما أن تطوير محفظة خدماتنا وإطلاق العلامات التجارية الجديدة ضمن منظومتنا لخدمات الأعمال والاتصال، تعكس التزامنا الراسخ بقيادة رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد أيضا نجاح جهودنا نحو الارتقاء بخدماتنا لتعزيز عملية التحول الرقمي و توفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة وتمكين المؤسسات من التطور والنمو، خصوصا أن محفظة خدماتنا تم تصميمها لتمهد الطريق نحو الاستمرار في قيادة مستقبل متكامل رقمياً. وإننا في "دو" نفخر بكوننا شركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقميةـ ونلتزم بالمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي والمشاركة بشكل محوري وفعّال في تمكين رؤية حكومة الإمارات."

وتعمل العلامات التجارية الجديدة على تجاوز الحدود والآفاق التقليدية لخدمات الاتصالات، إذ تقدم " du Tech"، حلول تقنية شاملة، في حين تظل " du Business"، الدعامة المحورية لتقديم حلول وخدمات الاتصال الأساسية، بينما تستكمل " du Infra"، الإطار اللازم لتعزيز حلول الاتصالات المتميزة، من خلال ضمان تدفق البيانات بشكل آمن وسلس، مما يمكن الشركات والجهات الحكومية من تحسين العمليات التشغيلية واستكشاف آفاق رقمية جديدة بثقة وكفاءة. وتؤكد التوجهات الاستراتيجية لــــ "دو" على التزامها بالابتكار وإنشاء منظومة رقمية ديناميكية مُصممة لتلبية تنوع التطلعات المهنية والشخصية للعملاء، وتمكينهم من تشكيل ورسم مستقبلهم.

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نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.