دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الغربية للأنابيب، الشركة رائدة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة بالقوس المغمور طولياً (LSAW) ومقرها أبوظبي، لتطبيق أحدث التقنيات المُتقدمة في مجال الرؤية الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عمليات التصنيع بما يرسخ تطور وازدهار قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر استعراض هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، حيث تشارك "du Tech" كشريك استراتيجي ضمن "منصة الابتكار"، وهي منصة تقنية متقدمة مخصصة لكبار الشخصيات والمدعوين.

وتركّز الشراكة على تطوير منصة "Industrial AI Vision"، وهي حل مُتقدم يُمكّن المصانع من تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية الصناعية عبر الأتمتة الذكية. وتوفر المنصة إمكانات متقدمة تشمل فحص الجودة للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تتبع العمليات التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات التصنيعية من خلال رؤى تحليلية دقيقة. كما تتضمن الميزات أيضاً لوحات معلوماتية للتحكم الفوري، وتحليلات مرئية، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومؤشرات تشغيلية لمراقبة العمليات في مجالات الأساطيل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وسيتم خلال المعرض تقديم عرض تفاعلي باستخدام بيانات صناعية غير سرية، بما يتيح للحضور استكشاف قدرات المنصة في تحسين الرؤية التشغيلية عبر سلسلة القيمة التصنيعية.

وبهذه المناسبة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في " "du Tech: "تعكس شراكتنا مع (الغربية) التزامنا بدعم التطور الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تحقق نتائج ملموسة. إننا نعمل على إعادة تصور آليات التشغيل في قطاع التصنيع بما يواكب رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة التكنولوجية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مجال البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتميز التشغيلي لــ (الغربية)، نسعى إلى تطوير حلول تُسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة الذكية في المنطقة."

ومن المقرر أن تستعرض "du Tech" قدرات المنصة أمام كبار المسؤولين الحكوميين، والوفود الدولية، وقادة القطاع الصناعي، من خلال تجربة تفاعلية توضح كيف تُمكّن المنصة المصنّعين من تحقيق مستويات متقدمة من الذكاء التشغيلي والأتمتة.

من جانبه، صرّح نوريتسوغو ميفوني، الرئيس التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب، في "الغربية": "يمثل تعاوننا مع (du Tech) استثماراً في التقنيات التي ستُعيد تشكيل مستقبل قطاع التصنيع. وتتيح منصة (Industrial AI Vision) تحقيق معايير جديدة في فحص الجودة وتتبع العمليات، مع تحسين الكفاءة التشغيلية بصورة لم تكن ممكنة من قبل. ونؤكد من خلال هذه الشراكة أن التعاون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة قادر على تقديم نماذج عالمية رائدة في مجال الابتكار الصناعي."

ومن خلال توظيف بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي وحلول مُطورة محلياً، تدعم هذه الشراكة أجندة التحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُسهم في وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي في قطاع التصنيع لترسيخ ازدهاره وتطوره.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن شركة الغربية للأنابيب

تأسست شركة الغربية للأنابيب ذ.م.م في عام 2015، وهي شركة متخصصة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة كبيرة

القطر، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

تُمثل شركة الغربية مشروعًا مشتركًا بين ثلاث مؤسسات صناعية رائدة: صناعات (ADQ) ، شركة استثمار صناعية مملوكة

لحكومة دولة الإمارات- JFE Steel، واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم (الثامنة عالميًا)- Marubeni Itochu Steel، مزود عالمي رائد لخدمات الدعم التجاري واللوجستي لعدد من كبرى شركات النفط والغاز.

يقع مصنع شركة الغربية في موقع استراتيجي ضمن منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ويمتد على مساحة 52,000 متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مؤتمتة وحديثة وفق أعلى المعايير.

تُعد الشركة عضوًا في لجنة منتجي الحديد والصلب في دولة الإمارات، وتحمل عددًا من الاعتمادات المرموقة، من أبرزها:

شهادات معهد البترول الأمريكي (API 2B وAPI 5L)، شهادة القيمة المحلية المضافة من شركة أدنوك

(ADNOC ICV). بالإضافة لشهادات الجودة والصحة والسلامة والبيئة:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018



-انتهى-

#بياناتشركات