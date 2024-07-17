دبي ستشهد نمواً بنسبة %60 في أعداد أصحاب الملاءات المالية الفائقة بحلول عام 2026

مليار دولار أمريكي سيتم إنفاقها على عقارات دبي في عام 2024 بزيادة قدرها %76 مقارنة بالعام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، عن تحول دولة الإمارات إلى وجهة عالمية رائدة لأصحاب الثروات الفائقة بحلول عام في ظل التوقعات التي تشير إلى أن 6,700 مليونير سيتجهون إلى نقل أنشطتهم إلى الدولة بحلول نهاية هذا العام. وفي حال تحققت هذه التوقعات، سيصل عدد أصحاب الثروات الفائقة في الدولة إلى حوالي ضعف ما هو عليه في الولايات المتحدة وسنغافورة، والبالغ 3,800 مليونيرا و3,500 مليونيراً على التوالي مع نهاية العام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد أصحاب الثروات الفائقة بنسبة %60 بحلول عام 2026، مما يجعل دبي المدينة التي تضم أعلى تركّز للأثرياء في الشرق الأوسط، مع صافي ثروة إجمالي يتجاوز 3.7 تريليون درهم إماراتي. ويعزى هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى عدد أصحاب الملايين الحالي في دولة الإمارات والبالغ 116,500 مليونيراً. وعند المقارنة، تشير التوقعات إلى تنامي عدد الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة في سنغافورة بنسبة %17.7، ليصل إلى حوالي 5300 فرداً بحلول عام 2027. ويأتي هذا التدفق مدفوعاً برغبة أصحاب الملايين في الحفاظ على ثرواتهم والبيئة المواتية والمزدهرة اقتصادياً التي توفرها الدولة لتنميتها.

وينعكس انتقال أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة إلى دولة الإمارات من خلال الازدهار الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في دبي، وهو أحد طرق الاستثمار العديدة التي تسعى إليها هذه الشريحة من الأفراد عادةً لتنمية ثرواتهم. وشهد الربع الأول من عام 2024 بيع ما مجموعه 105 منازل تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق. كما تشير التوقعات لعام 2024 إلى إنفاق هؤلاء المستثمرين الأثرياء ما يصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي على عقارات دبي هذا العام، مما يشير إلى زيادة لافتة بنسبة 76% عن عام 2023. ويحتاج أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة إلى استراتيجيات متطورة لتحقيق أهدافهم المالية الفريدة، إذ تتطلب طبيعتها عالية المخاطر وتحقيق استثمارات حصرية اتباع منهجية دقيقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: "يسعى أصحاب الملاءات المالية العالية إلى تحسين وتنمية أموالهم، وهو ما يفسّر تزايد إقبالهم على الأسواق النشطة مثل دبي. تشهد إمارة دبي إقبالاً كبيراً على الاستثمار، الذي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع بفضل تنوع فرص الاستثمار القوية واستراتيجيات إدارة الثروات الفعالة التي تعزز النجاح المالي للمستثمرين واستقرارهم على المدى الطويل. وتتجلى مكانة دبي في مجال الأعمال من خلال احتضانها لما يزيد عن 90% من الشركات الناشئة في دولة الإمارات، مما يجعلها الخيار الأول للاستثمار من قبل أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة. كما تتيح الإمارة الاستفادة من فرص الأعمال الفريدة والمواهب المتنوعة التي تضمها والتي تمثل القوة الدافعة لهذا المحرك الاقتصادي والتطور التكنولوجي."

ويجب على أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة الاستعداد للاستفادة من فرص الاستثمار العديدة الموجودة في المشهد الحالي لمنظومة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والمدفوعة بالابتكار، بدءاً من مشاريع استكشاف الفضاء، ووصولاً إلى الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا ومشاريع الطاقة المتجددة. وتتطلب هذه الفرص استثماراً أولياً كبيراً وتترافق بمستوى عالٍ من المخاطر، إلا أنها قادرة على توفير عوائد استثنائية. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات إلى 313.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، لتسجل نمواً بنسبة 145%.

ومن خلال الحفاظ على جهوزيتهم، يمكن لأصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المربحة للحفاظ على ثرواتهم وتحقيق مكاسب كبيرة طويلة الأمد، مما يضمن مواكبتهم لأحدث توجهات السوق. ويعمل كويمان على تسهيل عمليات تنويع المحافظ الاستثمارية أمام العديد من المستثمرين وأصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة داخل الدولة وخارجها. وحقق جميع الذين تعاونوا معه منذ تأسيس شركته قبل أربع سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن 86%؛ وعوائد إيجابية لأكثر من 48 شهراً على التوالي، بما يتجاوز ضعف استثمارهم الأولي.

لمحة عن دي إتش إف كابيتال:

دي إتش إف كابيتال هي شركة توريق تأسست في عام 2020 ومقرها لوكسمبورغ، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية والحلول الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين الخبراء. كما توفر مجموعة من المنتجات المالية المهيكلة التي تتيح عدة خيارات استثمارية، بما فيها العملات الأجنبية والأسهم العالمية والمعادن الثمينة. وتوفر الشركة حلولاً مخصصة ذات خصائص مخاطر ومكاسب متنوعة تلبي كافة احتياجات العملاء، وذلك بالاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق وممارسات إدارة المخاطر الملائمة والأدوات الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

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سوزان كانيانثرا | دوشان سولومون | الن سلفاني

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البريد الإلكتروني: bas@atteline.com

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