مجمع سكني مصمم بعناية للعائلات الباحثة عن الرقي الأوروبي والأناقة الرائدة وحياة مستوحاة من الطراز المتوسطي

المرحلة الثالثة تقدم "سولينا" ضمن "ذا أورشارد بليس" وتضيف أكثر من 400 وحدة سكنية، مما يرفع القيمة الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 300 مليون درهم .

وحدات سكنية جديدة تضم حدائق وأحواض سباحة ومرافق لتعزيز أسلوب الحياة العصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيك سوميت للتطوير العقاري، بالشراكة مع ريفاين وشركائها، و"درفن للعقارات" | فوربس جلوبال بروبرتيز، عن إطلاق مشروع "سولينا" ضمن مجمع "ذا أورشارد بليس"، والذي يمثّل المرحلة الثالثة والأخيرة من أكبر مجمع سكني مستوحى من الطراز الأوروبي في قرية جميرا الدائرية. وتضم هذه المرحلة البرجين السكنيين الجديدين (د) و(هـ)، اللذين يضيفان أكثر من 400 شقة مستوحاة من التصميم الأوروبي إلى قلب الحي 12 في قرية جميرا الدائرية.

يأتي مشروع "سولينا"، الذي تبلغ قيمته التطويرية الإجمالية إلى أكثر من 300 مليون درهم، ليُعزز الزخم الناجح للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين انطلقتا في أكتوبر 2023 ومايو 2024 على التوالي، ما يرفع القيمة التطويرية للمراحل الثلاث إلى 850 مليون درهم، بمجموع أكثر من 1,100 وحدة سكنية، تتمتع جميعاً بتصميم عصري وتشطيبات عالية الجودة.

وتتميز الوحدات السكنية في المشروع بتصاميم هندسية تجمع بين الفخامة والراحة، وتشمل شقق الاستوديو، مروراً بشقق غرفة وغرفتي نوم، ووحدات تاونهاوس ذات الطابقين، وصولاً إلى شقق الدوبلكس الراقية المؤلفة من ثلاث غرف نوم في الطوابق العليا، في حين تضم بعض الوحدات ذات الغرفة أو الغرفتين أحواض سباحة خاصة وشرفات فسيحة وتراسات مميزة، وتنفرد الشقق العلوية بحدائق على السطح توفر إطلالات بانورامية خلابة على المدينة.

واختيرت المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية بعناية فائقة، لتدمج بين الخشب الطبيعي والحجر الفاخر والإضاءة الخافتة، مع تجهيزات أوروبية عصرية تعكس أسلوب حياة راقٍ يجمع بين الأناقة والراحة المتقنة.

يقع مجمع "ذا أورشارد بليس" في قلب منطقة سكنية حيوية، محاطة بالمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية، ما يمنح السكان بيئة هادئة ومثالية للعيش، على مقربة من أبرز معالم دبي. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى وسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ومول الإمارات، ومطار دبي الدولي خلال 20 إلى 25 دقيقة فقط، كما يعزز من جاذبيته قربه من المدارس والمراكز التعليمية ودور الحضانة ومركز "سيركل مول" للتسوق، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والمستثمرين على حد سواء. ومن المتوقع أن يشهد المشروع مزيداً من التطور في شبكات الربط، مع التوسعة المرتقبة للمترو الأزرق الذي سيضم محطة جديدة في قرية جميرا، ما يسهل الوصول المباشر إلى أهم وجهات المدينة.

وفي هذا السياق، قال سيرجي فورونوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة "بيك سوميت للتطوير العقاري: "يشكل المشروع محطة محورية في تجسيد رؤيتنا لمجمع "ذا أورشارد بليس"، فهو ليس مجرّد مجتمع سكني، بل أسلوب حياة مستوحى من الثقافة الأوروبية، حيث تندمج العمارة الراقية مع الطبيعة والمجتمع".

وأضاف فورونوفيتش:" أظهرت تجاربنا السابقة أن سوق دبي متعطّشة لمشروعات توظف التصميم المتقن القريب من القلب، ويجسّد "سولينا" المرحلة المتقدمة من هذا التوجه الطَموح".

من جانبه، أكد توماس وان، الشريك الإداري في "ريفاين": " أن مشروع "سولينا" يضع بين أيدي المشترين ما يتطلعون إليه في السوق الحديثة، من تصاميم داخلية عملية، وتشطيبات أوروبية عالية الجودة، إلى موقع يجمع بين الهدوء والقرب من مركز المدينة".

وأوضح وان: مشروع"سولينا" يُعد خياراً مثالياً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ممن يدركون القيمة الحقيقية لمنزل فاخر يجمع بتناغم بين الضروريات والرفاهية".

وعلى مستوى المرافق الخارجية، يقدّم مشروع "سولينا" مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتعزيز جودة الحياة والصحة الجسدية والنفسية والمجتمعية، إذ تشمل هذه المرافق حوض سباحة بطول 25 متراً وكراسي استرخاء بالقرب من المسبح، ومناطق مخصصة للشواء، ومساحات لعب للأطفال، وحدائق منسّقة، وصالة رياضية متكاملة مع تراس مخصص لليوغا، إلى جانب ملاعب "بادل تنس"، وغرف ساونا، وروضة أطفال، ومرافق اجتماعية مدروسة لتعزيز التواصل بين السكان. وتم تصميم الردهتين على طراز الاستقبال الفندقي، بما يعكس نمط حياة يجمع بين الراحة والجودة والفخامة الهادئة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في "سولينا" خلال صيف 2025، على أن يكتمل المشروع في يوليو 2028، وتبدأ أسعار الوحدات من 720 ألف درهم، ما يشكل فرصة استثمارية جاذبة للمشترين الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ واستثمار طويل الأمد في واحدة من أسرع المجتمعات السكنية نمواً في دبي. لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات الصحفية أو لترتيب زيارة خاصة، لا تتردد في التواصل مع "درفن للعقارات | فوربس جلوبال بروبرتيز" أو "ريفاين".

عن بيك سوميت للتطوير العقاري

تُعد شركة بيك سوميت للتطوير العقاري مطوراً متخصصاً في دبي، تلتزم بتطوير مجتمعات سكنية ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين والمشترين الباحثين عن التميز. ويجسّد مشروعها الرئيس في منطقة قرية جميرا الدائرية، "ذا أورشارد بليس"، التزام الشركة بالابتكار والجودة ورضا العملاء.

نبذة عن درفن للعقارات / فوربس جلوبال بروبرتيز.

رسّخت درفن للعقارات / فوربس جلوبال بروبرتيز مكانتها كواحدة من شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، بفضل سجلها الحافل في تقديم العقارات الفاخرة وإتمام صفقات الاستحواذ الناجحة. وتنتمي الشركة إلى شبكة شبكة فوربس جلوبال بروبرتيز التي تضم نخبة من أفضل 100 شركة عقارية على مستوى العالم، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين والمشترين في السوق العقاري التنافسي في دبي.لمعرفة المزيد، زوروا: www.drivenproperties.com

نبذة عن ريفاين

تأسست "ريفاين" عام 2021 كشركة استشارية متخصصة في إدارة تطوير العقارات، حيث تقدم خدمات متكاملة للمطورين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي.

وتتميز "ريفــاين" بتقديم حل مبتكر يُعرف باسم "التطوير كخدمة" (DaaS)، والذي يتيح للمطورين والمستثمرين الحصول على عملية تطوير أكثر سلاسة وفعالية، مما يُسهم في تحقيق نتائج متميزة. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.refinedubai.com

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